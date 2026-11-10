한덕수 전 총리 구속 만료 앞둔 대법원 2차 심리 19일, 석방 가능성 커져

한덕수 전 국무총리의 구속기간이 20일 끝나는 가운데 대법원 전원합의체가 19일 두번째 심리를 진행한다. 당일 선고 전례가 없어 한 전 총리가 석방될 가능성이 커지고, 대법원을 향한 책임론도 거세질 전망이다.

내란 중요임무종사 혐의로 2심에서 징역 15년을 선고받고 수감 중인 한덕수 전 국무총리가 구속기간 만료 로 석방될 가능성이 높아졌다. 대법원 선고가 늦어지면서 생긴 결과다.

대법원 전원합의체는 구속기간 만료 하루 전인 오는 19일 한덕수 전 총리 사건을 심리할 예정이지만, 당일 선고가 날 가능성은 낮은 것으로 보인다. 한 전 총리의 구속기간은 20일에 끝난다.

Also read 미 공화당 의원, 헤그세스 국방장관 탄핵소추안 하원 제출

한덕수 구속기간 만료 앞둔 대법원 심리 일정

대법원 전원합의체는 10일 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무종사 사건에 대한 두번째 심리를 19일 진행한다고 공지했다. 한덕수 전 총리의 구속기간은 20일에 끝나고, 이상민 전 장관의 구속기간은 다음달 18일까지다.

대법원 전합이 심리 당일 선고한 전례는 없다. 법조계에서는 대법원이 한덕수 전 총리가 풀려나는 것을 막기 위해 서둘러 결론을 낼 개연성은 낮다는 중론이 우세하다.

한덕수 전 총리를 다른 사건으로 추가 구속하기도 어려운 상황이다. 이 사건 외에 한 전 총리가 기소돼 재판이 진행 중인 사건은 헌법재판관 미임명 사건뿐이며, 이 사건은 오는 30일 1심 선고를 앞두고 있다. 조은석 내란 특별검사팀은 해당 재판부에 추가 구속영장 발부를 신청할 수 없다는 입장이다.

Advertisement

구속취소와 조건부 보석으로 풀려날 수 있는 방식

이상민 전 장관의 전합 선고 없이 구속기간이 만료되면 주심인 오경미 대법관이 한덕수 전 총리에 대해 구속취소 결정을 할 수 있다. 이 경우 한 전 총리는 아무 조건 없이 풀려나게 된다.

재판부가 직권으로 조건부 보석 결정을 하는 것도 가능하다. 서약서 제출과 주거 제한 등의 조건을 붙일 수 있다.

지난해 김용현 전 국방부 장관과 김봉식 전 서울경찰청장도 구속기간 만료 전 1심 선고가 나오지 않아 재판부가 보석 결정을 내린 바 있다. 다만 김용현 전 장관은 제한 없는 석방을 주장하며 보석을 거부했다.

대법원 늦장 판단을 둘러싼 책임론과 비판

한덕수 전 총리가 형 확정이 늦어져 도중에 풀려나면 대법원은 거센 비판에 직면할 것으로 보인다. 내란 사건의 주요 피고인으로 2심까지 중형이 유지된 상황이라는 점에서 파장이 클 전망이다.

한덕수 전 총리는 항소심에서 징역 15년을 선고받은 뒤 지난 6월 대법원 2부에 배당됐다. 대법원은 8월5일 국민적 관심도가 매우 높고 역사적으로 사법적 평가가 필요하다는 이유로 사건을 전합에 올렸고, 이후 반년 가까이 판단을 미뤄왔다.

Advertisement

내란특검법은 특검 사건의 1심 판결은 공소제기일로부터 6개월, 항소심과 상고심은 원심 판결 날짜로부터 3개월 안에 결론을 내야 한다고 규정했다. 강행 규정은 아니지만 1심은 145일, 2심은 106일이 걸려 대체로 이를 준수했다.

결국 대법원만 기한을 훌쩍 넘겨 구속기간 만료가 다가오도록 결론을 내리지 않은 셈이다. 서울고법의 한 부장판사는 항소심에서 징역 15년을 받은 사람이 대법원 심리가 늦어져 풀려나는 것이 말이 되는 상황이냐고 반문했다.

이 부장판사는 대법원이 충분히 신경 쓰지 않고 방만하게 진행한 것 아니냐고 지적했다. 윤석열 전 대통령의 '내란 우두머리' 사건 재판이 지연되면서 상황이 꼬였다는 시각도 있다.

현직 부장판사는 내란 우두머리에 대한 판단 없이 공범 판결이 먼저 나오는 것은 굉장히 어색한 게 사실이라고 말했다. 윤석열 사건 기록까지 본 뒤 충실한 판결을 하려는 것 같다는 분석도 덧붙였다.

대법원 관계자는 내란 사건의 중대성과 관련 재판을 빨리 끝내야 할 필요성에는 깊이 공감한다고 밝혔다. 다만 재판의 신속성도 중요하지만 충실한 재판을 해야 할 필요성도 크다고 강조했다.

이 관계자는 중요도가 큰 사건일수록 시간이 많이 필요해 기한 내에 끝내기는 어려운 측면이 있다고 설명했다.