대법원, 한덕수 전 총리에 대해 내란죄 무죄 확정. 야권은 조희대 대법원장의 정치적 개입과 사법 독립 훼손을 비판하며 탄핵을 주장합니다.

대법원 은 12·3 비상계엄 사태 당시 한덕수 전 총리의 행위를 계엄 선포 전후로 구분해 판단했습니다. 대법원 은 계엄 선포 전에 국무회의 소집을 건의한 행위는 내란 목적을 인정할 수 없다며 한덕수 전 총리에게 무죄를 확정했습니다. 그러나 이는 친위 쿠데타의 특성을 무시한 판결이라는 비판이 제기되고 있습니다.

대법원 무죄 확정 논리와 전문가의 비판

대법원은 계엄 선포 이후에야 가담 여부를 판단해야 한다고 주장했습니다. 하지만 이는 주로 아래로부터의 쿠데타에 적용되는 논리입니다. 친위 쿠데타는 공식 행정행위의 외형을 띠기 때문입니다. 이에 따라 계엄 선포 전 단계에서도 가담 여부를 검토해야 합니다. 한덕수 전 총리는 합법적 외피를 씌우려 한 점으로 더 무겁게 봐야 합니다.

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대법관들은 형식적 국무회의가 내란 행위를 영속화하는 위험한 무기라고 지적했습니다. 부장판사는 12·3 내란이 권력자가 독재자가 되는 위로부터의 내란이라고 평가했습니다. 이는 아래로부터의 내란보다 위험성이 크다고 명시했습니다.

사법부 독립과 정치적 개입에 대한 논란

이번 판결을 계기로 조희대 대법원장의 행보가 주목받고 있습니다. 조희대 대법원장이 이진관 부장판사를 내란 재판에서 배제하려는 시도가 있었다는 의혹입니다. 이진관 부장판사는 친위 쿠데타의 중요성을 포착한 것으로 알려졌습니다. 최상목 전 부총리의 기피신청이 기각된 후에도 대법원은 판단을 지연시켰습니다.

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여야는 사법부가 정치적 판단에 따라 움직인다고 비판합니다. 더불어민주당 원내대표는 조희대 대법원장의 책임이 크다고 주장합니다. 사법부 독립을 방패 삼아 책임을 회피하고 있다고 말했습니다. 국민을 시험해 온 인내심이 한계치를 넘어섰다고 밝혔습니다.

국회는 사법부에 대한 국민의 신뢰를 무너뜨린 책임을 묻겠습니다. 탄핵소추 추진단장은 민주주의를 지키기 위해 행동해야 한다고 강조했습니다. 어제 판결 자체가 탄핵 사유는 아니지만, 그 배경이 중요하다고 지적했습니다.

사법부의 대응과 국제적 비교 사례

외국 사례는 사법부의 올바른 자세를 보여줍니다. 1981년 스페인에서 군부 쿠데타가 발생했습니다. 무장 병력이 의회에 난입하고 탱크가 거리를 장악했습니다. 당시 사인스 데 로블레스 대법원장은 긴급 성명을 즉시 내도록 지시했습니다.

스페인 사법부는 쿠데타 발발 2시간여 만에 규탄 성명을 발표했습니다. 국가기관 중 가장 빠른 대처였습니다. 쿠데타 세력의 의도를 원천봉쇄한 사법적 일격이었습니다. 국왕의 텔레비전 연설로 쿠데타는 단 하루 만에 끝났습니다.

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스페인 사법부는 헌법 수호 책임을 명백히 행동으로 옮겼습니다. 민주주의를 구하고 독립적 위상을 굳건히 새겼습니다. 쿠데타 세력에 대한 단죄도 철저하게 이어갔습니다. 한국의 사법부도 즉각 준엄한 단죄를 내릴 첫 기회가 있었습니다.

관련 인물들의 판결 결과와 사법 일정 논란

추경호 대구시장과 박성재 전 법무부 장관의 경우도 주목됩니다. 추경호 시장은 계엄 해제 표결 참여 방해 혐의로 1심에서 무죄를 받았습니다. 군 지휘관 8명도 계엄 가담 혐의로 모두 무죄 판결을 받았습니다. 박성재 전 장관은 2심에서 징역 9년으로 감형되었습니다.

대법원의 재판 일정 관리에도 비판이 제기됩니다. 김건희 전 여_FIRST부인 재판과 한덕수 전 총리 재판의 일정 변경 논란입니다. 구속기한 만료를 피해 급히 다른 사건으로 영장을 발부했습니다. 한덕수 전 총리 재판도 선고 기일을 급히 잡았습니다.

변호사는 대법원장이 정치적 판단을 했다고 비판합니다. 풀어주면 안 된다는 분위기에 맞춰 움직인 것입니다. 판사로서 가져서는 안 될 생각입니다. 판결이 무게감을 가지지 못한다고 지적했습니다. 사법부의 원칙 없는 행보가 계속되고 있습니다.