한덕수 전 총리 구속 만기 11월20일 앞두고 대법원 상고심 선고 주목

대법원이 한덕수 전 국무총리의 상고심 선고 시점을 단정하는 보도를 자제해 달라고 밝혔다. 구속 만기일인 11월20일을 앞두고 석방 여부와 선고기일 지정 가능성에 관심이 쏠리고 있다.

대법원 이 한덕수 전 국무총리의 상고심 선고 일정과 관련한 일부 보도에 대해 자제를 요청했다. 대법원 은 13일 한덕수 전 총리 사건을 두고 구속 만기일인 11월20일 이전에 판결 선고가 불가능하고 곧바로 석방될 것이라는 취지의 보도가 나오자, 이같이 단정적인 보도는 오해를 가져올 수 있다며 자제를 부탁한다고 공지했다.

한덕수 전 총리는 내란 중요임무 종사 혐의로 2심에서 징역 15년을 선고받았으며, 구속 기간은 11월20일까지다. 지난 5월 항소심 선고가 이뤄졌지만, 대법원이 사건을 전원합의체에 회부한 뒤 심리가 길어지면서 상고심 선고는 6개월째 나오지 않고 있다.

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한덕수 구속 기간 만료 앞둔 합의 일정

대법원은 구속 만기일을 하루 앞둔 19일에 한덕수 전 총리 사건의 전원합의기일을 다시 잡은 것으로 전해졌다. 이는 조은석 특별검사팀이 지난 5일 대법원에 구속 기간 안에 신속히 선고해 달라는 내용의 의견서를 제출한 이후에 나온 조치다.

형사소송법은 구속 기간을 최대 3차례 연장할 수 있도록 규정하고 있어, 대법원이 한덕수 전 총리의 구속 기간을 더 늘리기는 어려운 상황이다. 한덕수 전 총리의 신병을 계속 확보하려면 대법원에서 징역형이 확정되거나, 별건 사건을 심리 중인 재판부가 추가로 영장을 발부해야 한다.

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한덕수 전 총리는 1심에서 징역 23년을 선고받았으며, 2심에서는 징역 15년이 선고됐다. 이번 상고심에서는 2심 판단이 유지될지가 대법원의 주요 판단 대상이 된다.

대법원 관계자 설명과 석방 해석 엇갈려

통상의 재판 관행상 대법원이 합의기일을 진행한 당일 바로 선고하는 경우는 드물어, 한덕수 전 총리의 석방 가능성이 커졌다는 보도가 잇달아 나왔다. 그러나 대법원이 구속 기간 만료 전 판결 선고가 불가능하다는 취지의 보도가 오해를 부를 수 있다는 입장을 공개적으로 밝히면서, 11월20일 이전 선고기일을 지정할 여지를 남긴 것 아니냐는 해석도 나온다.

대법원 관계자는 상고심에서 합의는 특정 날짜에 형식을 갖춰 하는 것이 아니라 수시로 진행한다고 설명했다. 이 관계자는 별도 합의기일을 지정해 공지하는 것은 사건의 쟁점을 공론화하는 차원이라고 밝혔다. 합의는 판사 여러 명으로 구성된 합의부에서 재판의 결론을 내리기 위해 의견을 모으는 절차를 뜻한다.

특검팀 보석 조건 요구와 별건 재판 우려

내란 특검팀은 13일 오전 대법원에 한덕수 전 총리를 석방하더라도 주거지 제한 등 조건을 붙여 보석 석방해야 한다는 의견서를 제출했다. 구속 만료로 아무런 조건 없이 석방되면 소재 파악 등에 어려움이 생길 수 있어, 석방을 피할 수 없다면 적어도 일정한 조건을 달아야 한다는 취지다.

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특검팀은 12일 한덕수 전 총리의 헌법재판관 미임명 의혹 등 별건 사건을 심리하는 재판부에도 석방 뒤 재판 차질 우려 등을 담은 의견서를 냈다. 한덕수 전 총리는 12·3 비상계엄 당시 국무회의 개최를 건의해 계엄 선포가 적법한 절차를 거친 것처럼 외관을 만든 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

선고기일 지정 여부와 다음 주 초 전망

대법원이 상고심 선고기일을 지정할지는 다음 주 초에 가닥이 잡힐 전망이다. 대법관들이 충분히 합의가 이뤄졌다고 판단하면, 19일로 예정된 합의기일을 취소하고 선고기일을 대신 지정할 수 있다.

선고기일이 11월20일 이전으로 지정되면 한덕수 전 총리는 구속 만기 전에 상고심 판결을 받게 된다. 반대로 선고기일이 정해지지 않으면 구속 만기 이후의 신병 처리는 대법원 판단과 별건 재판부의 영장 발부 여부에 따라 달라지게 된다.