한덕수 전 국무총리, 2심에서 징역 15년 선고…내란죄 등 유죄 인정

윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 2심에서 징역 15년을 선고받았다. 내란죄와 위증죄 등 주요 혐의가 유죄로 인정되었으나, 일부 혐의는 무죄로 판결되었다. 한 전 총리 측은 상고를 예고하며 최종 판결을 도모할 것으로 예상된다.

윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 2심에서 징역 15년을 선고받았다. 징역 23년을 받은 1심에서보다 8년 줄었다. 내란전담재판부인 서울고법 형사12-1부(고법판사 이승철·조진구·김민아)는 7일 오전 10시 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 항소심 선고 공판을 열고 피고인( 한덕수 )을 징역 15년에 처한다고 밝혔다.

이날 재판은 실시간으로 중계됐다. 한 전 총리는 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 국무총리로서 윤 전 대통령의 자의적 권한 남용을 저지하고 통제해 국민의 기본권을 수호해야 하는 의무가 있음에도 이를 이행하지 않고 위헌·위법한 비상계엄 선포를 막지 않은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이상민 전 행정안전부 장관과 주요 기관 봉쇄 및 언론사 단전·단수 지시 이행 방안을 논의해 내란 중요임무에 종사한 혐의도 유죄로 봤다.

비상계엄 해제 뒤 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 선포문에 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관 등과 각각 서명한 뒤 이를 폐기한 혐의(허위공문서 작성·대통령기록물법 위반 등) 역시 유죄 판단을 받았다. 재판부는 한 전 총리가 작년 2월 헌법재판소의 대통령 탄핵심판 변론에 증인으로 나와 계엄 선포문을 보지 못했다는 취지로 위증한 혐의도 성립한다고 판단했다. 다만 당시 김 전 장관이 이 전 장관에게 비상계엄 관련 문건을 주는 것을 보지 못했다고 말한 것은 위증이 아니라며 1심의 유죄 판단을 뒤집고 무죄로 봤다.

이 외 비상계엄 선포 후 추경호 당시 여당 원내대표에게 전화해 국회 상황을 확인하고 국회 통고 여부를 점검한 행위, 계엄 해제 후 이에 대한 국무회의 심의를 지연시킨 행위, 비상계엄 선포 후 윤석열 전 대통령으로부터 대통령이 참석하기로 예정돼 있던 행사에 대신 참석하라는 지시를 받고 이를 수락한 행위를 통해 내란 중요임무에 종사한 혐의는 1심과 같이 무죄로 봤다. 허위공문서인 사후 계엄 선포문을 행사한 혐의도 1심과 마찬가지로 무죄로 판단했다. 한편 한 전 총리 측 법률대리인은 2심 징역 15년 선고 직후 납득이 안 된다. 상고하겠다고 밝혔다.

이 사건은 국내 정치권과 법조계의 주목을 끌고 있다. 한 전 총리의 항소심 판결은 내란죄의 적용 기준과 공직자의 책임 범위에 대한 논쟁을 다시 불러일으켰다. 특히 비상계엄 선포 과정에서의 권력 행사와 국민 기본권 보호 간의 갈등이 주요 쟁점이 되었다. 재판부는 한 전 총리의 행위가 국민의 기본권을 침해한 것으로 판단했지만, 일부 혐의에 대해서는 무죄를 선고하며 법적 해석의 복잡성을 보여주었다.

이 판결은 향후 유사한 사건의 판례로 작용할 가능성이 높으며, 정치권에서는 이 판결에 대한 다양한 반응이 나오고 있다. 일부에서는 엄격한 법적 책임을 요구하는 반면, 다른 쪽에서는 형량의 완화에 대해 긍정적으로 평가하고 있다. 한 전 총리 측은 상고를 통해 최종 판결을 도모할 것으로 예상된다. 이 사건은 한국 정치사에서 중요한 사건으로 기록될 전망이다





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내란죄 비상계엄 한덕수 윤석열 법원판결

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