한덕수 구속만료 임박, 대법원 판결 불가해 보석 가능성 집중

한덕수 전 총리의 구속 기간이 11월 20일 종료됨에 따라 대법원의 즉각 선고가 어려워졌다. 법조계는 만기 석방을 막기 위한 조건부 보석이나 별건 추가 구속 등 다양한 시나리오가 논의되고 있다고 전했다.

한덕수 전 국무총리가 내란 중요임무종사 혐의로 징역 15형을 선고받고 구속 중인 상황에서, 그의 법정 구속기간이 끝나는 오는 20일 대법원 심리 지연으로 인해 석방될 가능성이 유력하게 점쳐지고 있습니다. 대법원 이 직권으로 구속을 연장할 수 있는 법적 방법이 존재하지 않는 만큼, 관측대로라면 전직 총리가 내란 혐의 사건으로 구속된 상태에서 풀려나는 역사적 전례가 생길 전망입니다.

법적 한계로 인한 만기 석방 불가피

대법원은 지난 13일 언론 공지를 통해 한덕수 전 총리의 구속 만기일인 11월 20일 이전에 판결 선고가 불가능하고 곧바로 석방된다는 다수 보도에 대해 단정적이라기보다는 사실에 가까운 관측임을 시사했습니다. 법조계는 대법원이 직권으로 구속을 연장하는 것이 불가능하며, 다른 사건이 접수된 것도 아니기 때문에 이미 정해진 상고심 최대 구속기간인 6개월을 다 채운 상태라고 설명합니다.

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대법원은 이번 심리가 길어진 이유로 쟁점이 복잡하고 선례가 적은 내란 사건의 특수성을 꼽아왔으며, 막바지에 갑자기 판결문을 작성하여 선고하기는 물리적으로 어렵다는 분석이 지배적입니다. 통상 판결문 작성에 필요한 시간을 고려해 선고기일을 미리 공지해 온 대법원 관행과 달리, 지난주까지도 19일에 2차 심리를 진행하겠다는 공지만 나왔던 점이 이를 뒷받침합니다.

대법원의 조건부 보석 결정 가능성

만기 석방을 막기 위한 대법원의 유일한 법적 수단은 '조건부 보석'을 인정하는 것입니다. 구속기간이 끝나기 전에 직접적인 선고를 할 수 없는 상황이라면, 거주지 제한이나 사건 관계인 접촉 금지 등의 조건을 붙여 직권으로 보석을 결정할 수 있는 법적 근거가 마련돼 있습니다.

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이와 관련해 조은석 내란 특별검사팀은 지난 13일 대법원에 의견서를 제출하며, 구속 기간 만료 전 주거지 제한과 관계인 접촉 금지 조건으로 보석을 허가해달라고 요청한 바 있습니다. 다만 이 방안은 구치소를 나와 불구속 상태로 대기하는 점만 다를 뿐, '내란 사건 피고인을 풀어줬다'는 논란을 완전히 피하기는 어려울 것이라는 비판이 제기되고 있습니다.

1심 재판부의 추가 구속 여부 주목

대법원 외에도 한덕수 전 총리의 신병을 확보할 수 있는 변칙적인 시나리오로 1심 재판부의 추가 구속이 거론되고 있습니다. 한 전 총리는 대통령 권한대행 시절 헌법재판관을 임명하지 않은 혐의로도 기소돼, 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)의 심리를 받고 있습니다. 해당 사건은 변론을 마치고 30일 선고가 예정돼 있습니다.

재판부가 석방 가능성을 고려해 직권으로 추가 구속영장을 발부하는 것도 원칙적으로는 가능하나, 선고를 하기도 전에 구속영장을 발부하는 것은 무죄를 예단한 처사라며 일선 법원 실무와는 거리가 있다는 지적이 나옵니다. 특검은 한 전 총리가 석방되면 별건 재판 출석에도 차질이 생길 수 있다는 취지의 의견서를 지난 12일 재판부에 제출하며 추가 구속 가능성을 높였습니다.

법조계의 비판과 향후 전망

사법계 내부에서는 대법원이 사건을 안일하게 처리해 일선 재판부에 과도한 부담을 주고 있다는 비판의 목소리가 일고 있습니다. 서울고법 한 부장판사는 구속 피고인 사건은 기간 내에 판결하는 것이 가장 중요한 원칙 중 하나라며, 대법원이 구속 피고인 신병 관리를 제대로 못해 생긴 문제라고 지적했습니다.

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한편, 지난달 구속 만기를 나흘 앞두고 추가로 구속된 김건희 여사의 사정과 비교해 볼 때, 대법원의 한덕수 사건 심리 지연은 더 큰 논란을 부르고 있습니다. 김 여사 사건은 대법원에 다른 사건이 접수되며 구속 기간이 연장된 것과 달리, 내란 가담 혐의 사안은 이미 법정 최대 기간을 모두 채운 상태이기 때문입니다. 결과적으로 한덕수 전 총리의 신병 문제는 대법원의 보석 결정 또는 1심 재판부의 추가 구속 여부에 따라 좌우될 전망입니다.