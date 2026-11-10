한덕수 전 총리 상고심 19일 기일, 구속 만료 석방 가능성 커져

대법원 전원합의체가 한덕수 전 총리의 내란 사건 상고심 기일을 1월 19일로 정했다. 구속 만료가 19일인 점에 비춰볼 때, 한 전 총리는 구속 상태 없이 대법원 판단을 받을 전망이다.

대법원 전원합의체가 한덕수 전 국무총리의 내란 사건 상고심 선고 공판 기일을 1월 19일로 확정했다. 이로 인해 한 전 총리는 구속 상태가 종료된 이후인 1월 20일 이후에 대법원 의 최종 판단을 받게 되었다.

다른 사건에서 구속 기간이 연장되거나 추가 구속 사유가 발생하지 않는 한, 한덕수 전 총리는 풀려난 상태에서 대법원의 상고심 선고를 받을 가능성이 매우 높게 점쳐지고 있다.

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1월 19일 상고심 심리 진행

1월 10일 한겨레의 취재 결과에 따르면, 대법원 전원합의체는 오는 1월 19일 한덕수 전 총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요 임무 종사 등 혐의 사건 속행 기일을 진행한다.

이번 심리는 지난 9월 29일 처음 합의기일이 진행된 데 이어, 두 번째로 열리는 심리 과정이다. 대법원은 지난 8월 두 사건을 전원합의체에 회부하며, 피고인들이 공범 관계에 있기 때문에 함께 심리될 필요가 있다는 입장을 밝혔다.

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구속 기간 만료 시점과 특수검사팀 입장

한덕수 전 총리의 구속 기간은 오는 1월 20일에만届满된다. 반면, 피고인 중 한 명인 이상민 전 장관의 구속 기간은 다음달 18일에 만료된다.

조은석 특별검사팀은 지난 1월 5일, 두 사람의 구속 기간 내에 신속히 선고를 내려달라는 의견서를 대법원에 제출한 바 있다. 특검팀은 한 전 총리가 구속 상태에서 상고심 심리가 진행되기를 원했다.

추가 구속 가능성과 1심 재판 상황

한덕수 전 총리가 겪고 있는 다른 사건 재판에서 구속 기간 만료 전에 추가 구속 영장이 발부될 가능성은 완전히 배제할 수는 없다. 현재 한 전 총리는 헌법재판관 미임명·지명 혐의로 기소되어 서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)에서 1심 재판을 받고 있다.

특검팀이 추가 구속 영장 발부를 요청하더라도, 1심 선고가 오는 1월 30일로 임박한 상황에서 재판부가 판결의 심증을 미리 드러냈다는 오해를 살 수 있어 실현 가능성은 크지 않다. 또한, 특검팀 역시 해당 방안에 대해 검토하지 않는 것으로 파악되었다.

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법조계 우려와 심리 일정 관리 문제

한덕수 전 총리가 불구속 상태에서 상고심 재판을 받게 되면서, 대법원이 구속 기간 만료를 고려해 심리 일정을 면밀하게 관리해야 했다는 지적이 나온다. 한 전 총리는 계엄 당시 국무회의 개최를 건의해 계엄 선포가 적법한 절차를 거친 것처럼 외관을 만든 혐의 등으로 기소되었다.

1심에서 징역 23년, 2심에서 징역 15년을 선고받은 바 있는 한 전 총리가 다시 구치소에 수감되려면, 이진관 재판부가 실형을 선고하고 법정 구속해야 한다. 그러나 서울지방법원의 한 부장판사는 중형을 선고받은 피고인인 만큼 심리 필요성이 있더라도 가급적 구속 기간 안에 사건을 처리하도록 일정을 짰어야 한다고 지적했다.

이 부장판사는 구속 사건은 특별한 사정이 없으면 석방되지 않도록 심리 일정을 관리하는 것이 일반적이라고 강조하며, 법률심인 상고심은 사실관계를 다시 다투는 절차가 아님에도 왜 이렇게 지연되었는지 이해하기 어렵다고 덧붙였다.