한덕수 전 총리 항소심 마무리, 징역 23년 선고 여부 주목

내란중요임무종사 등 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 총리의 항소심이 마무리되고, 다음 달 7일 선고를 앞두고 있습니다. 특검팀은 1심과 같이 징역 23년을 구형했으며, 한 전 총리는 혐의를 부인하면서도 국무총리로서의 책임을 통감하는 입장을 밝혔습니다. 변호인은 무죄를 주장하며 양형 참작을 요구했습니다.

내란중요임무종사 등 혐의로 1심에서 징역 23년을 선고받은 한덕수 전 총리의 항소심 이 7일 마무리되었습니다. 선고 공판은 다음 달 7일 오후 2시에 열릴 예정입니다. 한 전 총리는 재판 과정에서 국무총리로서 소임을 다하지 못한 점에 대해 국민들께 송구하다는 입장을 밝혔지만, 비상계엄 선포에 가담하지 않았다는 혐의는 거듭 부인했습니다. 서울고법 형사12-1부(재판장 이승철)는 결심 공판을 열어 특검팀의 구형량과 1심 선고 형량에 대한 판단을 내릴 예정입니다. 조은석 특별검사팀은 이날 한 전 총리에게 징역 23년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 이는 1심 선고 형량을 유지해달라는 취지입니다. 한 전 총리는 비상계엄 선포 당일 국무회의 장면이 담긴 폐회로텔레비전(CCTV)에 윤석열 전 대통령을 말리는 모습이 확인되지 않는다는 특검팀의 신문에 대해 당시 상황을 설명했습니다.

그는 “50년 동안 기여한 이 나라가 망가져 버리는 상황에 한 마디로 정신이 나가 있었다고 생각한다”며 “정말 송구스럽고 자책하고 있다”고 답했습니다. 한 전 총리는 최후진술에서 윤 전 대통령에게 비상계엄 선포는 대한민국 경제에 치명적인 타격을 주고 대외 신인도를 심각하게 훼손할 수 있다며 여러 차례 설득했다고 주장했습니다. 그는 또한 당시 국무총리로서 국민과 역사에 무한한 책임감을 느끼며 매 순간 자책하는 나날을 보냈다고 밝혔습니다. 한 전 총리는 국무총리로서 소임을 다하지 못한 것에 대해 송구하다는 말씀을 전하면서도, 윤 전 대통령의 비상계엄을 막지 못한 죄책감에 불면의 나날을 보내며 이 일이 역사에 어떻게 기록될지 두려움이 앞선다고 토로했습니다. 하지만 공직자로서의 양심에 비춰 비상계엄 선포에 일조했다는 것은 역사적 사실이 아니라고 강조하며 자신의 무죄를 주장했습니다. 특검팀은 1심에서 무죄로 판단된 내란중요임무종사 일부 혐의와 허위공문서행사 혐의에 대해서도 전부 유죄를 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 특검팀은 피고인이 계엄 선포 절차 준수 여부를 확인하고 절차적 하자를 보완하려 했고, 비상계엄 해제 요구 결의안이 가결되었음에도 국무회의 소집 건의를 묵살하며 계엄 상태를 지속한 행위를 내란중요임무종사로 보지 않은 1심에 ‘사실오인과 법리 오해가 있다’고 주장했습니다. 또한 피고인이 징역 23년 선고에도 불구하고 범행을 부인하며 기억이 안 난다는 태도로 일관했고, 정파적 이익을 앞세워 헌법재판관을 미임명해 국론 분열을 야기했다고 강조했습니다. 특검팀은 원심 선고형이 죄책과 죄질에 부합하는 형이라며 원심의 무죄 부분을 파기하고 원심 선고형과 같은 형을 선고해달라고 요청했습니다. 반면 한 전 총리 변호인은 비상계엄 선포를 반대했고, 내란에도 가담하지 않았다며 비상계엄 선포 행위를 막는 데 실패했어도 이를 불리한 사유로 삼을 수 없다고 반박했습니다. 변호인은 한 전 총리가 여러 차례 사과하고 반성하고 있는 점, 77세의 고령인 점 등을 양형 사유로 정상 참작해달라고 요청했습니다. 한덕수 전 총리는 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 방조한 혐의 등으로 지난해 8월 재판에 넘겨졌습니다. 1심 재판부는 한 전 총리 혐의 대부분을 유죄로 판단하고 특검팀 구형량보다 높은 징역 23년을 선고했습니다. 이에 특검팀과 한 전 총리 모두 항소했습니다. 이번 항소심 결과가 어떻게 나올지, 그리고 한 전 총리가 혐의를 벗을 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 이번 사건은 단순한 법리적 판단을 넘어 한국 사회의 정치적, 역사적 맥락과 연결되어 있기 때문에 더욱 중요하게 다루어지고 있습니다. 한덕수 전 총리가 1심에서 받은 징역 23년 선고가 항소심에서 유지될지, 아니면 감형 또는 무죄 판결을 받을지, 그 결과에 따라 사회적 파장도 상당할 것으로 예상됩니다. 이번 항소심 결과는 향후 유사한 사건의 판례에도 영향을 미칠 수 있으며, 대한민국 정치사에 중요한 기록으로 남을 것입니다. 또한, 이번 사건을 통해 한국 사회는 법치주의와 정의의 가치를 되새기며, 과거의 역사적 사건에 대한 성찰을 더욱 깊이 할 수 있을 것입니다. 재판 과정에서 드러난 증거들과 진술들을 면밀히 검토하고, 양형 사유를 꼼꼼히 따져 올바른 판단을 내려야 할 것입니다. 국민들은 이번 재판을 통해 역사의 교훈을 배우고, 미래 사회의 정의로운 가치를 실현하는 데 기여할 수 있을 것입니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

한덕수 내란 항소심 징역 비상계엄 윤석열

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

트럼프 “호르무즈 열어라 미친X들아” 7일 대대적 공격 위협트럼프 대통령은 5일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜에 '화요일은 이란에서 ‘발전소의 날’이자 ‘교량의 날’이 될 것'이라며 '미친놈들아(crazy bastards) 빌어먹을 호르무즈해협을 당장 개방하라. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 23일 닷새간 이란 발전소 인프라 공격 유예를 선언했다가 시한 만료 하루 전인 지난달 26일 '발전소 파괴 유예 시한을 4월 6일 오후 8시(한국시간 7일 오전 9시)로 열흘 연기한다'며 재연장했다.

Read more »

독 오른 현대캐피탈, 죽을 힘으로 우승 가능성 살렸다프로배구 현대캐피탈은 6일 천안 유관순체육관에서 열린 2025~26시즌 V리그 남자부 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 대한항공을 세트스코어 3-0(25-16, 25-23, 26-24)으로 꺾었다. 필립 블랑 현대캐피탈 감독은 이날 경기 직전 지난 4일 2차전 당시의 비디오 판독 논란과 관련해 '우리는 이미 인천(대한항공 홈)에서 1승을 했다고 생각한다'며 '죽을 힘을 다해 싸우겠다. 현대캐피탈은 16-17로 뒤진 상황에서 대한항공의 정지석 스파이크에 비디오 판독을 신청했다.

Read more »

조바심 난 트럼프…“지옥문”→“합의 가능” 협상시한 하루 또 연기이는 이란과의 협상을 위해 발전소 인프라 공격을 열흘 유예하겠다며 제시한 당초 시한(6일 오후 8시)을 하루 연장하겠다는 뜻으로 풀이됐다. 트럼프 대통령은 지난달 21일 이란이 호르무즈해협을 개방하지 않으면 발전 시설을 초토화하겠다며 48시간의 시한을 제시했다. 그러다 23일 오전 불쑥 ‘이란과의 대화’를 이유로 인프라 공격을 닷새 연장하겠다고 했고, 이 닷새 간의 시한 만료 하루 전날인 지난달 26일 공격 유예 시한을 다시 4월 6일 오후 8시까지로 열흘 연장했다.

Read more »

우리는 언제까지 집시법이 집회의 자유를 왜곡하도록 방치할 것인가헌법재판소가 미신고 집회 주최자를 처벌하는 집시법 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내렸다. 45분 기자회견, 23분 시위 등 소규모·단시간 집회 주최자들이 형사처벌을 받은 사건들이 계기가 됐다. 그러나 헌재는 집회 신고제 자체는 합헌으로 판단했고, 시위에 대한 처벌은 판단하지 않았다. 이장희 교수는 신고의무 위반...

Read more »

[속보] 내란특검, ‘내란중요임무종사’ 한덕수 항소심서 징역 23년 구형조은석 내란특별검사팀이 12·3 비상계엄 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 항소심에서 징역 23년을 구형했다. 구형량보다 8년이나 높았던 1심 선고형량을 유지해달라는 취지다. 7일 특검팀은 서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(이승철 조진구 김민아 고법판사) 심리로 열린 한 전 총리의 항소심 결심공판에서 “원심 선고형과 같은 징

Read more »

'바닥에 이진숙 명함이...' 대구 누비는 '젊은 김부겸'들대구 중구청장에 도전하는 오영준 예비후보가 달성공원 새벽시장에서 감지한 민심 변화를 전했다. 과거 민주당 후보에게 항의하던 유권자들이 사라지고, 이진숙 전 방통위원장의 명함이 바닥에 버려진 채 남아있는 모습을 목격했다는 것. 1994년생 오 후보는 지난 대선에서 민주당이 23% 득표에 그치자 각성해 무투표 당선 ...

Read more »