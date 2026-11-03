한-터키 정상회담, 에너지·광물 협력 MOU 4건 체결

이재명 대통령과 에르도안 대통령이 참석한 가운데 한국과 터키가 에너지 전환, 핵심 광물, 과학기술, 투자 분야 등 4건의 양해각서를 체결했다.

한국과 튀르키예는 2026년 11월 3일 청와대에서 열린 이재명 대통령 과 레제프 타이이프 에르도안 대통령의 정상회담을 계기로 전략적 파트너십을 강화하기 위한 4건의 양해각서 (MOU)를 채택했다. 이번 조치는 두 나라 간의 경제적 유대를 심화하고 에너지 안보 및 기술 혁신 분야에서 실질적인 협력을 추진하기 위해 마련되었다.

에너지 전환 가속화를 위한 전략적 협력

김성환 기후에너지환경부 장관과 알파슬란 바이락타르 튀르키예 에너지 천연자원부 장관은 에너지 분야 협력 체계 구축 및 전략적 에너지 파트너십 강화를 골자로 하는 양해각서에 서명했다. 이 문서는 공동 연구 등을 통해 에너지 전환을 가속화하는 포괄적 협력 강화 내용을 포함하고 있다.

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특히 재생에너지와 전력망, 원전 등 주요 에너지 분야의 정책 및 기술 교류 확대 방안이 명시되어 있으며, 에너지전환 포럼 신설을 통한 구체적인 협력 사업 발굴 계획도 담겨 있다. 이는 양국이 에너지 구조 전환 과정에서 상호 경험을 공유하고 기술을 이전받는 틀을 마련한다는 점에서 의미가 크다.

핵심 광물 정보 공유 및 디지털 협력 증진

김정관 산업통상부 장관과 하칸 피단 튀르키예 외교장관은 천연자원 및 광업 협력 양해각서에 서명하며 핵심 광물과 희토류 자원 정보 공유에 합의했다. 이 협력에는 희토류 첨단 소재 분야에서의 전략적 파트너십 구축과 광산 운영의 디지털화 증진이 주요 내용으로 포함되었다.

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또한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관과 하칸 피단 튀르키예 외교부 장관은 인공지능(AI), 바이오, 첨단통신, 첨단소재 등 6대 분야에서 공동 연구개발(R&D) 및 인력·정보 교류를 통한 협력을 증대하기 위한 과학·기술·혁신 협력 MOU를 체결했다. 이는 양국 간 첨단 기술 생태계의 연계성을 높이는 중요한 조치로 평가된다.

투자 촉진 채널 구축 및 상호 호혜적 지원

강경성 대한무역투자진흥공사(코트라) 사장과 아흐메트 부락 다을르오울루 대통령실 투자금융청장은 공개 경제정보 교환 및 투자기회 설명자료 준비에 관한 양해각서에 서명했다. 이 문서에는 상호 호혜적 투자 촉진과 합작투자, 인수합병(M&A), 그린필드, 브라운필드 등 투자 여건 정보 제공 조항이 포함되어 있다.

아울러 박람회 및 비즈니스 행사 정보 공유와 정부·기업 고위급 방문 협력 촉진 방안도 논의되었으며, 청와대는 이를 통해 양측 기관 간의 투자 협력 채널이 구축되고 상호 투자 확대 기반이 마련되어 우리 기업의 튀르키예 진출이 강화될 것으로 전망했다.