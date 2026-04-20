한-인도 경제 협력의 새 지평: 비즈니스 포럼과 정상의 만남

윤석열 대통령의 인도 국빈 방문을 계기로 열린 한-인도 비즈니스 포럼에서 양국 기업인들이 대거 참석해 첨단 산업 및 공급망 협력을 다짐했습니다. 주요 그룹 총수들이 인도 투자 확대 계획을 발표하며 양국의 경제 동맹 강화를 모색했습니다.

윤석열 대통령 의 인도 국빈 방문을 계기로 한국과 인도의 주요 기업인들이 한자리에 모여 조선, 철강, 전자, 자동차 등 핵심 산업 분야에서의 전략적 협력을 본격화하기로 뜻을 모았다. 지난 20일 개최된 한-인도 비즈니스 포럼 은 양국 경제 협력의 새로운 전환점이 되었으며, 이 자리에서 16개 기업이 총 20건의 업무협약(MOU)을 체결하는 가시적인 성과를 거두었다. 포럼에 참석한 윤 대통령은 현대자동차 와 삼성전자 , LG 등 우리 기업들이 인도 경제의 근간에 깊이 뿌리내려 인도 국민의 삶을 변화시키고 있다는 점을 높이 평가했다. 아울러 인도 측의 릴라이언스, JSW, 타타 등 글로벌 기업들과의 협력을 통해 한국과 인도가 세계 시장에서 함께 성장할 수 있는 시너지를 창출해야 한다고 강조했다. 윤 대통령은 교역과 투자 협력의 대폭 확대, 첨단 기술 분야의 공동 연구개발, 그리고 인적·문화적 교류 활성화를 통해 한-인도 경제 관계를 한 단계 더 질적으로 도약시키자는 청사진을 제시했다.

특히 인도의 창의적인 문제 해결 방식인 주가드(Jugard) 정신과 공동 번영을 지향하는 한국의 대동(大同) 정신을 결합하여, 불확실한 글로벌 경제 환경 속에서 연대와 협력을 강화하자는 미래지향적인 메시지를 전달했다. 이번 포럼에는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 조현준 효성그룹 회장, 최수연 네이버 대표 등 한국 경제를 이끄는 주요 기업 리더들이 대거 참석하여 인도 시장에 대한 높은 관심을 드러냈다. 인도 측에서도 산마르그룹과 에사르 등 주요 기업의 경영진 350여 명이 대거 참여하여 한국 기업과의 협력 기회를 모색했다. 피유시 고얄 인도 상무장관은 축사를 통해 한국 기업들이 제공하는 제품과 서비스가 인도의 산업 발전과 소비자 복지에 크게 기여하고 있다고 평가하며, 한국과 인도는 단순한 경쟁 상대가 아니라 전 세계 시장을 함께 공략할 수 있는 강력한 전략적 파트너임을 재확인했다. 양국 기업인들은 이번 포럼을 통해 글로벌 공급망 재편이라는 시대적 과제 속에서 양국이 상호 보완적인 관계임을 다시 한번 확인하고, 구체적인 사업 분야에서의 협력을 구체화하는 실질적인 성과를 도출했다. 비즈니스 포럼에 앞서 열린 나렌드라 모디 총리 주최 경제인 초청 오찬은 양국 경제 협력의 열기를 고조시켰다. 이 자리에서 이재용 삼성전자 회장은 삼성이 현지화된 기업으로서 인도의 경제 발전에 기여하겠다는 의지를 표명하며, 향후 첨단 제품 생산은 물론 현지 R&D 역량을 대폭 강화하여 인도 시장을 혁신의 거점으로 육성하겠다는 구상을 밝혔다. 정의선 현대자동차그룹 회장 역시 인도가 가진 글로벌 생산 기지로서의 잠재력을 높이 평가하며, 2028년 말까지 인도 내 종합 R&D 센터를 완공하여 기술 자립과 글로벌 경쟁력을 확보하겠다는 목표를 제시했다. 특히 정의선 회장은 인도 현지에서 개최 예정인 제3공장 준공식에 모디 총리를 정식으로 초청하며 양국 협력의 상징적인 이벤트를 기획했다. 이번 인도 방문 기간 동안 양국 정상과 주요 기업인들은 미래 성장 동력을 확보하기 위한 긴밀한 소통을 이어갔으며, 이는 향후 한국 기업들의 인도 진출을 더욱 가속화하는 계기가 될 것으로 전망된다. 양국은 제조, 서비스, 디지털 기술 등 다방면에서 호혜적 협력을 강화하여 새로운 경제 번영의 시대를 열어갈 것으로 기대된다





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