한남대 학생들, 캠퍼스 지하 고속철도 건설에 안전 대책 촉구

대전 한남대학교 학생들이 캠퍼스 운동장 지하를 관통하는 고속철도 건설 사업의 안전 문제를 제기하며 정부에 검증을 요구하고 있습니다. 예산 낭비 및 안전 문제에 대한 우려가 커지고 있습니다.

대전 한남대학교 학생들이 캠퍼스 내 운동장 지하를 통과하는 고속철도 건설 사업에 대한 안전 대책 마련을 강력히 촉구하고 있습니다. 이들은 고속철도 노선의 직선화 및 지하화 건설 과정에서 절차상의 문제점과 막대한 예산 낭비 가능성을 제기하며, 대학 측이 정부에 공식적인 검증을 요구하게 된 배경에 대한 관심이 집중되고 있습니다.

한남대학교는 국가철도공단이 추진하는 대전북연결선 사업이 비효율적이며 예산을 낭비하고 있다고 판단, 기획예산처의 예산낭비신고센터에 신고서를 제출했습니다. 이는 정부가 예산 낭비 여부와 절차적 타당성을 공식적으로 검증해 줄 것을 요청하는 것입니다. 대학 측은 고속철도 운행 시간을 108초 내외로 단축하기 위해 국가철도공단이 2029년까지 총 5.15km 구간에 3752억 원의 사업비를 투입하는 것이 비효율적이라고 주장합니다. 특히, 사업이 지난 10여 년간 실시 설계 중단과 변경, 재설계 과정을 반복하면서 불필요한 공사 기간 증가와 예산 낭비가 예상된다고 지적합니다.

더욱 심각한 문제는 노선 일부가 캠퍼스를 관통하면서 교육 시설 붕괴 및 지반 침하 등 안전 문제 발생 가능성이 있다는 점입니다. 학교 측은 운동장을 이용하는 어린이와 노인 등 지역 주민의 안전사고 또한 우려하고 있습니다. 한남대학교 주변에는 학생들의 다세대 주택뿐만 아니라 초·중·고등학교가 밀집해 있어, 평일과 주말에 많은 주민들이 운동과 산책을 위해 운동장을 이용하고 있습니다. 현재 한남대를 관통하게 될 노선은 과거 농수로와 미나리밭이 있던 습지로, 기존 경부고속철도 건설 당시 흙과 자갈을 메워 쌓은 연약지반입니다.

따라서 대학 측은 충분한 안전 점검과 조사, 그리고 사업 재검토가 반드시 필요하다고 강조합니다. 한남대학교는 예산 낭비 검증 요청 외에도 국토교통부에 예비타당성 조사 내용 등 정보 공개를 청구했으며, 감사원에는 공익감사 청구를 추진할 계획입니다. 국가철도공단은 경부고속철도 이용객의 약 70%가 해당 구간을 지나지만, 곡선 구간이 심해 안전 문제가 지속적으로 제기되자 2021년 직선화 및 지하화 사업을 시작했습니다.

그러나 2022년 한국철도공사(코레일)의 요청으로 재설계에 들어가면서 사업이 중단되었고, 선로 직선화를 위해서는 한남대 종합운동장 아래 190m 구간과 출입구 310m 등 총 500m 정도를 관통해야 합니다. 이 과정에서 운동장 스탠드와 테니스장 등의 철거가 불가피합니다. 국가철도공단은 고속철도 직선·지하화 사업은 국가 사업으로 학교의 동의가 아닌 협의만으로도 공사를 재개할 수 있다는 입장이며, 설계 과정에서 각종 영향 조사를 통해 사전 분석을 완료했다고 주장합니다.

반면, 한남대학교는 학교와 학생의 안전을 담보할 수 없는 공사라면 구성원이 납득할 수 있는 안전성 조사는 물론 사업 재검토까지 이루어져야 하며, 학생의 학습권이 침해받지 않도록 끝까지 반대할 것이라고 밝혔습니다





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한남대학교 고속철도 대전북연결선 안전 문제 예산 낭비

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