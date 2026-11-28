한국TOEIC위원회가 토익 정기 시험의 공정성을 확보하기 위해 AI 안경, 금속탐지기 등 새로운 보안 절차를 전면 도입했다. 연필 사용 의무화 및 전수 검사 등 상세 내용은 다음과 같다.

한국TOEIC위원회 는 29일 토익(TOEIC) 정기 시험을 치르면서 강화된 부정행위 예방 및 적발 대책을 최초로 시행했다. 이 날 시험장 입구에서는 응시생들의 긴장된 분위기가 역력했으며, 위원회는 시험의 공정성을 최우선으로 하는 새로운 규정을 엄격히 적용했다.

새로운 토익 시험 보안 절차 및 규정 내용

한국TOEIC위원회가 도입한 주요 보안 조치는 수험자의 안경 전수 검사 및 교체 방지용 보안 씰 부착이다. 또한 시험 중 책상 위 허용 물품을 제한하고, 기존에 사용하던 금속탐지기와 함께 전파탐지기를 추가로 운용하여 위장된 전자기기 반입을 원천 차단했다. 위원회는 단추 스티커 부착, 모자 착용 금지, 그리고 부정행위 신고센터 운영 등을 병행하여 관리 감독을 한층 강화했다.

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특히 시험장 내에는 AI 안경 등 스마트기기의 소지나 사용 시 4년간 응시자격이 제한되며 성적이 무효 처리된다는 경고문이 곳곳에 부착되어 있다. 시험 중 휴대폰이나 AI 스마트기기를 소지하는 것도 엄격히 금지되었으며, 이 규정을 위반할 경우 강력한 제재가 가해질 것을 명시했다.

수험생들의 우려와 감독관의 역할

관악구 신림고에서 시험을 보기 위해 모인 30대 여성 박모 씨는 의심받지 않기 위해 단추 없는 옷을 입었고, 안경도 일부러 투명테를 가져왔다고 밝혔다. 그녀는 "의심받으면 억울하잖아요"라며 이번 규정 변화에 대한 부담감을 토로했다. 그녀는 또한 한국TOEIC위원회로부터 문자로 안내받은 내용을 언급하며, 연필만 사용 가능하고 안경에 주의해야 한다는 내용을 확인했다고 전했다.

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박 씨는 연필이 부러질까 봐 걱정되는 마음도 드러냈다. 강남구 청담중 고사장을 찾은 25세 박모 씨 역시 규정에 맞춰 준비물을 챙겼다고 인정하면서도, 오늘부터 검사가 시작된다는 소식에 불편함이 있을 것이라고 언급했다. 32세 정모 씨는 바뀐 규정에 대해 잘 알지 못했다고 고백하며, 원래 쓰던 샤프를 가져왔으나 오늘부터 사용할 수 없어 시험장 앞 연필 파는 사람에게 사려 한다고 말했다.

이날 감독관을 맡은 윤모 씨는 부담감과 걱정이 크다고 전했다. 그는 어제 치러진 한국사 시험에서도 스마트폰을 걷고 안경 검사를 했다고 회상하며, 감독관들의 적극적인 관심과 세심한 확인이 공정한 시험 진행의 핵심이라고 강조했다. 한국TOEIC위원회도 전날 감독관들에게 문자를 보내 이러한 경각심을 일깨우기도 했다.

공정성 확보와 향후 시험 운영 방향

대신고 앞에서 만난 23세 홍모 씨는 공정해야 할 시험에서 반칙을 사용하는 사람은 엄격히 처벌받아야 마땅하다고 주장했다. 그는 관리 감독이 엄격해지는 것은 납득할 수 있는 조치이며, 다른 수험생들도 이를 받아들이고 따를 것이라고 전망했다. 한국TOEIC위원회는 이러한 강화된 보안 시스템을 통해 시험의 신뢰성을 회복하고, 정직한 수험 환경 조성에 앞장설 계획이라고 밝혔다.