한국TOEIC위원회가 AI 기기 소지 금지 및 안경 검사 강화 등 강화된 부정행위 방지 대책을 시행했다. 수험생과 감독관의 반응은 엇갈리나 공정한 시험 환경 조성에 대한 기대는 높은 상황이다.

한국TOEIC위원회 가 인공지능(AI) 및 스마트 기기 활용 부정행위를 막기 위한 강화된 예방 및 적발 대책을 처음으로 시행했다. 해당 정책은 지난 26일 발표된 대로 29일부터 전국 시험장에서 적용되었으며, 김모(27)씨가 종로구 대신고에서 토익 정기 시험을 마친 후 후련한 표정을 지은 것처럼 많은 수험생 이 새로운 규정에 직면했다.

인공지능 기기 차단 위한 안경 검사 및 보안 씰 부착

한국TOEIC위원회는 지난 26일 발표한 대응책에 따라 수험자의 안경을 전수 검사하고 교체 방지용 보안 씰을 부착하는 절차를 도입했다. 이 외에도 시험 중 책상 위의 허용 물품을 제한하고, 금속탐지기와 전파탐지기를 추가로 운용하여 기밀 유출을 원천 차단하겠다는 방침이다. 또한 단추 없는 스티커 부착 및 모자 금지, 부정행위 신고센터 운영 등을 통해 시험의 공정성을 강화했다.

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수험생들의 우려와 새로운 규정 적응 위한 노력

관악구 신림고에 시험을 보러 온 30대 여성 박모 씨는 단추 없는 옷과 투명테 안경을 챙겨왔으며, 연필이 부러질까 봐 걱정된다고 말했다. 시험장 곳곳에는 'AI 안경 등 스마트기기 소지 시 4년간 응시자격 제한 및 성적 무효' 및 '시험 중 휴대폰 소지 금지' 등의 경고문이 게시되어 수험생들의 주의가 요구되었다.

정모(32) 씨는 변경된 규정을 잘 몰랐다고 말하며, 기존에 쓰던 샤프를 소지하다 시험장 앞에서 연필을 구매하려는 모습으로 적응을 시도했다. 이러한 변화는 수험생들이 새로운 시험 환경에 빠르게 적응해야 함을 시사하며, 사전 공지 사항에 대한 철저한 확인이 필요하다는 점을 강조한다.

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감독관 업무 부담 증가와 현장의 mixed 반응

감독관 윤모 씨는 아무래도 부담되고 걱정된다고 소감을 밝혔다. 다른 감독관은 안경 검사에서 스티커 부착 작업이 익숙하지 않아 시간이 오래 걸린다고 언급했다. 기존에 신분증 확인 시간을 포함해 안경 검사까지 진행해야 하므로 업무량이 증가했음에도 감독관 수는 동일하여 업무 부담이 가중되었다고 전했다.

감독관은 시험에 집중하느라 안경을 벗어달라는 말을 듣지 못하는 수험생도 있었지만 대체로 협조가 잘 되었다고 말했다. 그는 업무가 익숙해지면 감독관 한 명으로도 충분히 대응할 수 있을 것이라고 전망하며, 점진적인 업무 효율화가 가능할 것으로 기대했다.

수험생들의 공정한 시험 환경에 대한 기대와 비판

시험 종료 후 만난 수험생들은 토익 측의 대응에 대체로 만족하면서도 아직 부정행위 여지가 있다고 평가했다. 종로 대신고에서 시험을 본 고류하(26) 씨는 감독관이 한 명이라 마음먹으면 커닝이 가능할 수 있고, 신분증 대조 방식이 간단하여 대리시험의 가능성도 있다고 지적했다.

강남구 청담중에서 시험을 본 문모(23) 씨는 겨울철 외투 주머니에 소지품을 숨기기 쉽다며 실제로 전자기기를 낸다면 부정행위가 가능할 것이라고 우려했다. 김시연(50) 씨는 안경테에 스티커를 부착하는 검사가 별다른 효과가 없으며, 너무 형식적으로만 진행되고 있다고 비판했다.

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홍모(23) 씨는 공정한 시험에서 반칙을 쓰는 사람은 엄격히 처벌받아야 한다고 강조하며, 엄격한 관리 감독이 납득할 수 있고 다른 학생들도 이를 따를 것이라고 말했다. 이는 한국TOEIC위원회의 강화된 조치가 부정행위 예방에 일정한 효과가 있을 뿐만 아니라, 공정한 시험 문화 정착에 기여할 것이라는 수험생들의 인식을 반영한다.