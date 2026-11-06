한국형 장기 이식 지표 KOTRY, 사망률 감소와 공정한 배분 실현

국립보건연구원 지원으로 출범한 KOTRY는 한국인 특성에 맞춘 장기 이식 추적 관찰 데이터를 제공하여, 연령 기준 완화와 공정한 장기 배분 정책에 기여하고 있다.

한국형 장기 이식 순위 조정 지표인 KOTRY 의 도입으로, 이제 외국 지표에 의존하던 과거와 달리 국내 환자 특성에 맞춘 기대 이식 우선순위 조정이 가능해졌다. 과거에는 전문가의 경험과 외국의 통계를 참고해야 했으나, 이제는 체계적인 코호트 연구를 통해 과학적인 근거를 바탕으로 판별할 수 있게 되었다. 이는 장기 부족으로 인한 사망자를 줄이고, 이식 수술의 효과를 극대화하기 위한 핵심적인 전환점이다.

KOTRY의 정의와 출범 배경

코호트 연구는 특정 집단을 선정하여 임상 자원을 수집하고, 장기간 추적 관찰함으로써 특정 요인과 질환 발생 결과를 분석하는 방법론이다. 질병의 예방, 진단, 치료법 개발 등에 널리 활용되며, 특히 장기 이식 분야에서는 이식 후 환자의 장기간 상태를 파악하는 데 필수적이다. 2023년 세계보건기구(WHO) 국제장기기증이식통계(GODT)에 따르면, 우리나라의 장기 이식 건수는 세계 6위이며 아시아 지역에서는 1위를 기록하고 있다.

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그러나 고령화가 진행되면서 이식 수요는 증가하는 반면, 기증자의 수는 줄어들어 장기 부족 현상이 심화되고 있다. 이러한 불균형은 하루 평균 약 8.5명이 이식을 받지 못한 채 사망하는 심각한 상황으로 이어졌다. 이에 따라 기존의 제한적인 배분 기준을 개선하고, 생존율을 높일 수 있는 새로운 연구 체계가 절실히 요구되었고, 그 해답으로 KOTRY가 주목받게 되었다.

양재석 교수가 밝힌 KOTRY의 혁신적 가치

양재석 연세대 의대 교수는 기존 시스템의 한계를 지적하며 "외국 자료를 참고할 수밖에 없었는데, 외국은 기증자와 환자의 특성이 우리와 달라 그대로 적용하기 어려웠다"고 설명했다. 이 같은 문제의식에서 출발하여 2014년 국립보건연구원의 지원으로 다섯 개 장기를 아우르는 KOTRY가 출범하게 되었다. 이는 단순한 기록이 아닌, 한국인 환자를 대상으로 한 맞춤형 연구의 출발점이 되었다.

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양 교수는 "KOTRY는 이식 당시 한 번만 기록하는 자료가 아니라, 같은 환자를 이식 후 몇 년이 지나도 계속 추적 관찰한다는 점이 중요하다"며 그 차이점을 강조했다. 이를 통해 이식받은 장기가 얼마나 오래 유지되는지, 어떤 합병증이 언제 발생하는지를 정확히 파악할 수 있게 되었다. 이러한 데이터는 단순히 학문적인 관심을 넘어, 실제 임상 현장에서 환자 관리의 질을 높이는 데 직접적으로 기여하고 있다.

특히 KOTRY 자료는 환자를 이식 시점부터 추적 관찰하며 모은 자료로 한국인 환자를 분석하고, 그 결과를 장기 배분이나 기증 기준을 검토하는 데 근거로 활용한다. 양 교수는 "2015년부터 2020년까지 심장 이식 환자 628명을 분석해 보니, 65세 이상이라도 이식 당시 걸어 다닐 수 있는 상태였다면 젊은 환자와 생존에 차이가 없는 것으로 나타났다"고 밝혔다. 이는 나이 하나만으로 순서를 정하는 것이 근거가 부족함을 시사하는 중요한 결과이다.

장기 배분 기준 변경과 아시아적 협력 확장

이러한 분석 결과를 바탕으로 KOTRY는 이식 나이 기준을 바꾸는 데 활용되었다. 기존에는 연령을 중요하게 고려하였으나, 이제는 환자의 전반적인 상태와 생존 가능성을 더 중시하는 방향으로 정책이 전환되고 있다. 이러한 변화는 고령의 환자들에게도 생명의 기회를 열어주며, 의료 시스템의 형평성을 높이는 데 기여하고 있다.

장기이식 코호트 연구의 범위는 국내에만 한정되지 않는다. 아시아 국가의 신장이식 환자 자료를 함께 모으는 레지스트리(환자 등록 연구)를 만들어, 2019년부터 작년까지 총 3천664명을 등록했다. 이는 아시아 지역 내에서의 치료 성과 비교와 공동 연구를 가능하게 하여, 더 넓은 범위의 데이터 분석을 통해 치료 효과를 극대화하려는 노력이다.

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보건연구원과 함께하는 미래 연구 방향

KOTRY는 향후에도 지속적인 발전을 통해 더 정교한 예측 모델을 구축해 나갈 계획이다. 국립보건연구원과 협력해 이식 환자 맞춤형 예후 예측 연구를 추진하고, 인공지능(AI)을 활용한 자료 품질 관리 및 임상정보·유전체 등 자료 연계도 이어갈 방침이다. 이는 단순한 데이터 수집을 넘어, AI 기술과 결합하여 더 빠르고 정확한 진단 및 치료 전략을 수립하는 기반을 마련하는 것이다.

남재환 보건연구원장은 "중요한 것은 연구 성과가 실제 환자 진료와 보건의료 정책에 어떻게 기여할 수 있느냐는 점"이라며 연구의 실용적 가치를 강조했다. 그는 "국내외 연구 협력을 확대해 환자 생존율과 삶의 질을 높이고, 우리나라 장기 이식 연구와 정책에 이바지하겠다"고 밝혔다. 이를 통해 KOTRY는 단순한 연구 기관을 넘어, 국가 보건의료 정책의 핵심 인프라로 자리매김하고 있다.