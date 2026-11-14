한국해양과학기술원, 소리의 자기조직화 원리와 AI 적용 가능성 분석

한국해양과학기술원 최복경 책임연구원이 소리의 자기조직화 현상을 설명하며, 이는 새들의 합창부터 박쥐의 초음파, 군중의 함성, 그리고 최근 AI의 자율 진화까지 다양한 자연과 기술 시스템에서 발견되는 핵심 원리임을 밝혔습니다.

한국해양과학기술원 (KIOST)의 최복경 책임연구원은 소리가 단순한 물리적 파동을 넘어 복잡한 질서를 창출하는 '자기조직화' 시스템의 핵심 사례라고 주장했습니다. 최 책임연구원은 바람이 나무를 스칠 때 나는 소리나 도시의 소음이 삶의 리듬을 만든다고 설명하며, 소리가 주파수와 진폭, 파형으로 분석될 수 있지만 그 이상으로 환경과 생물, 사회적 맥락과 맞물려 복잡한 패턴을 형성한다고 강조했습니다.

자연계의 소리와 위상 동기화 현상

인간이 들을 수 있는 소리 범위는 20㎐에서 20㎑ 사이이지만, 그 안에서 발생하는 조화는 단순한 진동으로 설명되지 않습니다. 예를 들어 새벽 숲에서 새들의 합창은 각자가 개별적으로 노래하지만 전체적으로는 하나의 오케스트라처럼 조화를 이룹니다. 이들은 주로 2~8㎑ 대역에서 소리를 내며, 타이밍과 강도를 주변 새들의 소리에 맞춰 조절합니다.

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2019년 일본 홋카이도대 연구에 따르면 참새 무리는 '위상 동기화' 메커니즘을 통해 리듬을 맞춥니다. 한 마리가 4㎑로 노래를 시작하면, 주변 새들이 0.1~0.2초 간격으로 이를 따라가며 군집의 소리가 하나의 패턴으로 수렴하는 것입니다. 이러한 동기화는 포식자에게 군집 크기를 과장하여 위협하거나, 짝짓기 신호를 강화하는 중요한 생존 기능을 수행합니다.

박쥐 초음파와 에올리안 하프의 조절 원리

박쥐가 발신하는 20㎑ 이상의 초음파 역시 자기조직화의 또 다른 양상입니다. 박쥐는 반사 시간 차이인 0.1~10㎳를 이용해 대상의 위치와 거리를 파악하며, 여러 마리가 함께 비행할 때 서로 간섭하지 않도록 주파수를 미세하게 조정합니다. 2021년 독일 막스플랑크연구소의 분석 결과에 따르면, 박쥐 무리는 25~50㎑ 대역을 동적으로 조절하여 한 마리가 30㎑를 내면 주변 박쥐가 28㎑나 32㎑로 주파수를 바꾸며 간섭을 피합니다.

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바람에 의해 소리를 내는 '에올리안 하프' 또한 유사한 원리를 보여줍니다. 2018년 미국 매사추세츠공대(MIT) 연구에 따르면, 바람의 불규칙한 움직임이 현의 장력과 만나 특정 조건에서 공명을 일으키는데, 바람 속도가 5~10㎧일 때 가장 안정적인 패턴이 나타납니다. 특히 7㎧의 바람이 현을 스치면 200~500㎐ 대역에서 맑은 음이 생성됩니다.

군중의 함성과 인간 사회의 집단 질서

축구경기장에서의 함성에서도 이러한 집단적 질서가 명확하게 관찰됩니다. 2020년 스웨덴 웁살라대 연구에 따르면, 경기장 군중의 소리는 200㎐~1㎑ 대역에서 동기화되며, 이는 뇌의 청각 피질이 주변의 리듬을 따라가는 신경 동기화로 설명됩니다. 개인은 독립적으로 소리를 내지만, 무의식적으로 박자와 강도를 맞춰 통일된 응원가를 형성하는 것입니다.

2016년 유로파 리그 경기에서 리버풀 팬들의 응원 소리가 약 90㏈에 달했던 것은 감정적 동기화가 소리의 강도와 질서를 강화한 결과입니다. 이처럼 도시의 소음역시 50~80㏈의 다양한 주파수로 구성되지만, 그 내부에는 교통과 사람, 기계가 얽힌 복잡한 리듬 시스템이 존재합니다.

인공지능과 데이터의 자율적 진화 과정

이러한 소리 과학의 원리는 최근 인공지능(AI) 분야에서도 뚜렷이 나타나고 있습니다. 대규모 언어모델(LLM)이나 신경망이 데이터를 통해 패턴을 학습하고, 피드백 루프를 통해 성능을 스스로 높이는 과정은 자기조직화의 전형적인 모습으로 볼 수 있습니다. AI가 더 나은 AI를 스스로 설계하고 개선하는 시대가 열리면서, 데이터와 알고리즘의 상호 작용을 통해 시스템이 스스로 진화하는 구조가 구축되고 있습니다.

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한국해양과학기술원의 연구는 소리가 단순한 진동이 아니라 자연과 인간을 연결하는 언어임을 시사합니다. 소리과학이 물리적, 수학적 원리로 이 현상을 풀어내고, 자기조직화 개념은 그 안에서 질서가 만들어지는 과정을 설명합니다. 최복경 책임연구원은 주변의 소리에 귀를 기울일 때, 그것은 단순한 잡음이 아니라 질서와 조화의 이야기일 수 있음을 강조하며 연구의 의의를 덧붙였습니다.