한국표준협회 CBAM 검증기관 자격 획득, 국내 철강·알루미늄 기업 유럽 배출량 신고 용이

한국표준협회가 EU 탄소국경조정제도(CBAM) 공인 검증기관 자격을 처음으로 획득했다. 내년부터 국내 기업은 직접 검증을 받을 수 있어 유럽 시장 진출 경쟁력이 강화된다.

한국표준협회 가 EU 탄소국경조정제도 ( CBAM) 공인 검증기관 자격을 확보함으로써 내년부터 국내 철강·알루미늄 수출기업이 직접 검증을 받을 수 있게 됐다. 2024년 11월 11일 발표된 이 소식은 한국 기업의 EU 시장 진입 장벽을 낮추는 의미 있는 진전으로 평가된다.

CBAM 검증 제도 개요와 자격 획득 배경

CBAM은 EU 내 유입되는 철강·알루미늄·시멘트·비료·수소·전력 등 6개 품목의 생산 과정에서 발생한 탄소 배출량을 기준으로 비용을 부과하는 제도다. 2024년 1월부터 시행된 확정 기간 동안, EU 수입업자는 제품별 내재 배출량을 신고해야 하며 실제 배출량이 인정되려면 공인 기관의 검증이 필수다. 한국표준협회는 지난달 23일 이탈리아 국가인정기구 아크레디아(ACCREDIA)로부터 자격 획득 결정을 통보받았고, 11일에 최종 승인을 확인하였다.

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CBAM 가산율은 철강·알루미늄 기준으로 올해 10%에서 내년 20%로 상승하고, 2028년부터는 30%에 달한다. 검증을 받지 못하면 EU가 정한 기본값이 적용되고 추가 가산이 부과되므로 기업의 가격 경쟁력에 직결된다. 국내 수출업체는 2025년 9월 30일까지 최초 신고를 완료해야 한다.

기업들의 검증 수요와 인프라 현황

현재 EU 역외 검증기관 인정 신청은 이탈리아·스웨덴·네덜란드 등 7개국에 한정되어 있다. 2025년 상반기에 검증 수요가 급증할 것으로 예상되며, 국내에는 검증 기관이 부족한 상황이다.

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CBAM 검증은 기존 온실가스 검증과 비슷하지만, 사업장 전체가 아니라 개별 제품에 대한 배출량 산정이 필요하다. 생산공정별 경계 설정과 원료로 들어가는 전구물질 배출량 누적으로 복잡한 산정 체계가 요구된다. 산업계는 EU 방식의 모니터링 체계 구축이 어려워 실무 부담을 호소해 왔다.

정부 지원과 국내 검증의 이점

기후에너지환경부·산업통상부·중소벤처기업부·관세청은 3월에 'EU CBAM 확정기간 실무 매뉴얼'을 배포하여 배출량·인증서 수량 계산 방법을 제시하였다. 표준협회는 국내 검증 시 자료를 국문으로 제공하고 현장 제출 범위를 협의할 수 있어 해외 심사원 비용 절감과 민감한 생산자료 보호에 도움이 된다.

업계 관계자는 "정밀한 공정 및 원료 데이터가 경쟁력에 크게 영향을 미치므로 외부 제공에 민감할 수밖에 없으나, 국내 검증으로 정보 해외 유출 리스크를 완화할 수 있어 안심된다"라고 밝혔다.

향후 일정과 기업 준비 권고

CBAM 공식 시행은 2025년부터이며, 1월부터 12월까지의 연간 데이터가 확정되어야 검증이 가능하다. 2025년 상반기에 검증이 몰릴 것으로 예상되므로, 기업은 조기 데이터 수집과 모니터링 계획 수립을 권장한다. 정부는 100개 사업장에 대해 전문가 상담을 이어가며 지원을 확대할 예정이다.

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한국표준협회의 CBAM 검증기관 자격 획득은 국내 수출기업이 EU의 탄소 규제를 직접 대응할 수 있는 기반을 마련한 것으로, 국제무역 및 환경 규제에 대한 대응력을 한층 강화될 전망이다.