한국토익위원회가 오는 29일 시험부터 AI 안경 교체 방지용 보안 스티커를 부착하고 모자 착용을 금지하는 등 관리감독을 대폭 강화한다. 전파탐지기도 도입되어 수험생들의 정해진 규칙 준수와 공정한 시험 환경이 기대된다.

한국토익위원회 는 인공지능(AI) 기술 악용에 따른 시험 부정행위를 원천 차단하기 위해 관리감독 절차를 대폭 강화하기로 했다. YBM 산하 기관인 한국토익위원회 는 오는 29일 치러지는 정기 시험부터 이러한 새로운 규정을 공식적으로 시행할 예정이다.

안경 교체 방지 보안 스티커 부착 운영

한국토익위원회는 시험 시작 전 감독관이 안경을 착용한 모든 수험생을 전수 검사한 후, 안경테에 교체 방지용 보안 스티커를 부착한다. 이 조치는 일반 안경을 시험 중 첨단 AI 안경으로 속임수처럼 바꿔 쓰는 행위를 사전에 막기 위한 핵심 조치다.

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부착되는 보안 스티커는 떼어내면 표면에 흔적이 남도록 특별 제작되었다. 이는 한 번 사용된 스티커를 다시 재사용하는 것을 방지하는 기능도 한다. 위원회는 시험 때마다 스티커의 색깔과 크기를 달리하여 위조나 재사용을 더욱 어렵게 할 방침이다.

복장 규정 및 필수 소지품 엄격히 제한

시험장의 복장 관리와 소지품 허용 범위에 대해서도 엄격한 기준이 적용된다. 초소형 카메라 등 사칭 소지를 통한 부정행위를 차단하기 위해 옷 단추에는 면적이 넓은 스티커가 부착된다. 또한 시선이 가려져 감독이 어려운 모자 착용은 원칙적으로 금지된다.

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시험 중 수험생이 책상 위에 놓을 수 있는 물품은 연필 최대 2자루, 커버를 제거한 지우개 1개, 규정에 맞는 신분증, 아날로그 손목시계 등 단 4종류로 제한된다. 샤프펜슬이나 여분의 지우개는 절대 책상 위에 두면 안 된다.

전파탐지기로 사후 적발 제도 강화

한국토익위원회는 금속탐지기와 함께 전파탐지기를 시험 현장에 추가 도입하여 검색의 정밀도를 높인다. 시험 도중 화장실을 이용하거나 질병 등으로 중도 퇴실하는 수험생, 그리고 부정행위가 의심되는 경우 특별 대상을 검사한다. 위원회는 전국 모든 고사장에 전파탐지기를 추가로 보급할 계획이다.

시험 현장에서의 적발뿐만 아니라, 성적 처리 과정에서 드러나는 사후 적발 제도도 강화된다. 토익 홈페이지 내 부정행위 신고센터를 활성화하고, SNS와 포털사이트의 온라인 모집 광고를 상시 모니터링한다. 문제가 확인된 광고는 방송미디어통신심의위원회에 즉시 신고하여 근절에 나설 예정이다.