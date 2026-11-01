한국전력, 자산매각 재개…일일이자 110억 원 부담으로 송전망 투자 재원 마련

한국전력이 국무총리 재가 해제에 따라 자산 매각을 재개합니다. 하루 이자가 110억 원에 달하는 고부채 상황에서 송전망 투자를 위한 재원 조달에 나서고 있습니다.

한국전력 공사가 고액의 이자 부담을 감당하기 위해 보유 자산 매각을 다시 시작했습니다. 국무총리의 사전 재가 절차를 해제한 정부 지침에 따라 한전은 유동성 확보와 대규모 설비 투자 재원 마련을 위해 알짜 자산 처분 작업을 본궤도에 올렸습니다. 이는 반년 이상 멈춰 있었던 자구책 마련이 다시 움직이기 시작한 중요한 전환점입니다.

고부채 한전, 하루 110억 원 이자 부담

한국전력의 재무 상황은 극도로 긴박한 수준입니다. 누적 총부채가 200조원을 돌파했고 부채비율은 400%를 웃돌고 있습니다. 연간 순이자비용이 4조원대에 달해 하루 평균 이자 지출만 약 110억 원에 달합니다. 이러한 막대한 재정 압박은 전력 및 송전망 투자 부담으로 직결되고 있습니다.

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전기요금 추가 인상이 물가 부담으로 제한되는 가운데, 자금 조달 경로도 좁아지고 있습니다. 한전채 발행 한도 특례가 2027년 말 종료되면 누적 잔액 80조원 수준에서 추가 차입이나 채권 만기 상환이 사실상 불가능해집니다. 이에 따라 한전은 자체 투자 여력이 바닥난 한계 상황에 직면해Asset Liquidation

해외 발전사업 및 국내 부동산 매각 검토

한전은 최근 정부 지침에 따라 알짜 자산 매각 검토에 들어갔습니다. 2026년부터 2030년까지 수립될 중장기 자구노력계획에 자산 매각 항목을 포함시키기 위한 조치입니다. 과거 자구안에 포함됐던 해외 발전사업 지분 매각 카드도 다시 검토 대상에 올랐습니다.

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주요 검토 대상은 요르단 가스복합화력발전과 필리핀 세부 석탄화력발전 등 주요 해외 사업 지분입니다. 한전 관계자는 10월 중순께 정부 공문을 받아 담당 부서 중심으로 검토에 착수했다고 밝혔습니다. 매각 시기나 방식은 시장 상황과 수익성, 정부 협의 등을 고려해 결정될 예정입니다.

국내 부동산 부문에서는 2023년 비상경영 자구책에 담겼던 서울 노원구 공릉동 인재개발원 용지가 후보입니다. 약 64만㎡ 규모인 이 부지를 비롯해 여의도 남서울본부 용지와 지사 사옥 통폐합 시 발생하는 유휴 변전소 용지도 원론적 검토 대상에 포함될 가능성이 큽니다.

총리 재가 해제에 공공기관 매각 속도를 낼까

이번 조치가 가능해진 이유는 정부의 규제 완화 때문입니다. 정부는 지난해 11월 공공자산 헐값 매각 방지를 위해 총리 사전 재가를 의무화했습니다. 이 과정에서 최고위급 결재 부담과 강화된 내부 절차로 인해 한전의 자산 처분은 사실상 멈춰 있었습니다.

하지만 정부가 11개월 만에 총리 재가 절차를 생략하기로 하면서 한전의 자구책 마련에도 숨통이 트이게 됐습니다. 이에 따라 다른 공공기관들의 자산 매각도 다시 수면 위로 떠오를 전망이다. 한국철도공사의 용산정비창 개발 용지, 기업은행의 한국금융안전 지분 등이 후보로 거론됩니다.

한국토지주택공사도 유찰을 겪었던 경기 성남 분당 오리사옥과 여의도 비축토지 등 대형 유휴 용지 매각 작업 재개 여부가 주목됩니다. 예금보험공사는 이미 캄보디아 캄코시티 관련 채권과 지분 매각을 올해 재개한 상태입니다. 한국가스공사의 비핵심 해외 자원 개발 지분 정리도 재검토될 것으로 보입니다.

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송전망 확충 위해 56조 원 이상 투자 필요

한전이 자산을 매각해야 하는 가장 큰 이유는 국가 핵심 미래산업에 대한 전력 공급 인프라 구축입니다. 경기 용인 반도체 메가클러스터와 인공지능 데이터센터 구축 등에게 송전망을 확충하려면 2036년까지 56조원 이상의 대규모 설비투자가 필요합니다.

이미 돈 가뭄 탓에 전력망 공사가 곳곳에서 지연되며 동해안과 호남권 등지에서 발전소를 지어도 전기를 보내지 못하는 사태가 발생했습니다. 한전은 국회에 설비투자 재원 구성 방안이 익년도 예산안 편성을 바탕으로 전체 부족자금 규모를 확정后才能 수립 가능하다고 토로했습니다.

다만 총리 사전 결재 단계가 해제됐다고 해서 모든 매각이 원활히 이루어지는 것은 아닙니다. 입찰 체감률 제한과 재감정 의무화 등 헐값 매각 방지 장치는 여전히 작동하고 있어 실제 매각 성사까지 난관이 적지 않다는 평가가 나옵니다.

침체된 부동산 경기와 지방자치단체의 용도변경 협의 등 시장 상황을 고려할 때, 공기업들이 강화된 규정을 충족하며 제값을 받고 현금화할 수 있을지가 향후 자구책의 성패를 가를 핵심 변수로 남았습니다.