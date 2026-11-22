한국전력이 한전ON과 전자조달시스템에서 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 주민등록번호와 계좌, 카드 정보까지 포함돼 고객 피해 우려가 커지고 있다.

한국전력 (한전)은 22일 고객 서비스 플랫폼 ' 한전ON' 이용자 65만487명과 구매·공사·용역 등 조달업무를 수행하는 전자조달시스템 (SRM) 이용자 86만9천761명의 개인정보가 유출됐다고 밝혔다. 한전은 외부 공격자가 두 시스템에 불법으로 침입해 정보를 빼낸 것으로 추정하고 있으며, 지난 20일 상황을 인지한 뒤 해당 서비스를 중단했다고 설명했다.

한전ON은 전기 고객의 요금과 청구 업무를 처리하는 시스템이고, 전자조달시스템은 한전과 거래하는 기업의 입찰과 계약 업무에 쓰이는 시스템이다. 이번 사고로 일반 고객과 조달 참여 기업 관계자의 신상 정보가 동시에 노출돼 파장이 커지고 있다.

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한전ON 12개 항목 유출, 전기 고객 정보 범위는

한전은 한전ON에서 전기사용 고객의 고객번호, 고객명, 주민·외국인등록번호, 전화번호, 주소, 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자, 요금 및 청구정보 등 총 12개 항목이 유출됐다고 밝혔다.

유출 항목에는 은행명, 계좌번호, 예금주명, 카드사, 카드번호, 카드명의자 등 금융 관련 정보가 포함됐다. 주민·외국인등록번호와 주소, 전화번호도 함께 빠져나가 고객을 특정할 수 있는 정보와 금융 정보가 한꺼번에 노출된 것으로 확인됐다.

전자조달시스템의 경우 기업 대표자 성명, 주민·외국인등록번호, 이메일, 회사주소 4개 항목이 유출된 인원이 42만6천827명으로 집계됐다. 한전 직원과 기업 직원 44만2천934명은 성명, 소속, 사번, 휴대전화 번호, 이메일, 회사 전화번호 등 6개 항목이 유출된 것으로 보인다.

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한전ON과 전자조달시스템은 고객 집단과 기업 집단이 서로 다르고 유출 항목도 달라, 피해 유형을 나눠서 살펴볼 필요가 있다. 이번 발표는 두 시스템의 인원과 항목을 구분해 공개한 것이다.

한전의 대응 조치와 신고·조사 절차

한전은 지난 20일 상황을 인지한 뒤 외부 IP 접속을 중단하고 해당 서비스를 중단했다고 밝혔다. 서비스 중단은 사고 인지 직후 취한 초기 대응 조치다.

한전은 유출 사실을 개인정보보호위원회에 신고했다. 또 국가정보원, 기후에너지환경부 사이버안전센터, 외부 전문가 등과 함께 접속 경로와 공격 방식에 대한 조사에 나섰으며, 경찰에도 수사를 의뢰할 예정이라고 밝혔다.

한전은 최근 인공지능(AI) 등 첨단기술을 악용한 사이버 공격 수법이 지능화·고도화되는 등 보안 환경이 빠르게 변화하고 있다고 진단했다. 이 과정에서 외부 공격자가 두 시스템에 침입해 정보를 탈취한 것으로 추정된다는 입장을 밝혔다.

한전은 고객 불안을 해소하고 2차 피해 예방 조치를 강화하기 위해 관련 내용을 정부와 금융당국과 공유할 계획이라고 밝혔다. 이상거래 탐지 등 모니터링 강화도 요청할 방침이다.

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한전은 고객에게 피해가 발생하는 경우 관련 법령에 따른 구제 절차를 성실하게 이행하겠다는 입장이다.

김동철 사장의 사과와 반복된 보안 사고 논란

김동철 한전 사장은 이날 이번 사고를 엄중하게 받아들이고 있으며 국민에게 심려를 끼쳐 진심으로 사과한다고 밝혔다. 김 사장은 유출 원인을 철저히 규명하고 정보보안체계를 근본적으로 개선하겠다는 방침을 내놓았다.

김 사장은 지난달 국회 국정감사에서도 사고가 재발하지 않도록 정보보안업무 전반에 걸쳐 근본적인 혁신을 추진하겠다며 사과한 바 있다. 그러나 한 달 만에 추가 사고가 발생해, 앞서 밝힌 보안 대책이 실제로 효과를 냈는지에 대한 질문이 남게 됐다.

김 사장은 국민이 안심하고 전력 서비스를 이용할 수 있도록 개인정보 보호 방안 마련에 최선을 다하겠다고 강조했다.

노란우산 및 금융권 유출 사례까지 겹쳐 점검 요구

한편 중소기업중앙회는 지난 18일 노란우산 고객정보 36만여건이 유출됐다고 밝혔다. 한전 사고와는 별개로 발생한 사안이다.

금융권에서는 지난 9월 30일부터 이달 3일까지 37개사에서 약 47만3천건의 정보가 유출된 것으로 파악됐다. 공공기관과 중소기업, 금융권에서 잇따라 유출 사고가 확인되면서 개인정보 보안 점검의 필요성이 함께 거론되고 있다.