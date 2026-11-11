한국전쟁 미 참전용사들, 70년 만에 한국 방문해 희생의 가치 확인

패트릭 핀 등 미국 한국전쟁 참전용사들이 70여년 만에 한국을 재방문해 전우들의 희생이 이룬 오늘날의 번영을 목격하며 감회를 밝혔다.

6·25 전쟁 발발 70여 년이 지난 지금, 미국에서 한국전쟁 을 '잊힌 전쟁'이라 부르기도 하지만, 당시 참전했던老兵들은 생생한 기억을 안고 다시 한반도를 찾았다. CNN 보도에 따르면 로스앤젤레스를 출발한 이들 노병들은 자신과 전우들의 피와 땀으로 일군 오늘날의 서울과 부산을 마주하며 깊은 감회에 잠겼다.

장진호와 고지 전투, 살아남은 자의 기록

95세인 패트릭 핀은 1950년 늦겨울 치열했던 장진호 전투의 현장을 떠올렸다. 그는 땅이 얼어붙은 혹독한 환경에서 참호를 파던 중 동료 라일리가 더 깊게 파야 한다고 주장했다고 회상했다. 당시 그의 말을 따랐기 때문에 포탄이 떨어졌을 때 살아남을 수 있었다는 사실을 그제야 깨달았다고 핀은 전했다.

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핀은 이번 방한길에 라일리의 이름을 영원히 기억하기 위해 전몰자 추모비 앞에서 탁본 작업을 진행했다. 그가 찾아낸 라일리의 이름은 미네소타주로 옮겨져 소중히 간직될 예정이다. 이는 단순한 방문을 넘어, 잊혀져가는 역사적 인물을 기리는 의미 있는 행보로 평가된다.

동전 던지기 우연, 그리고 잃어버린 전우에 대한 약속

1952년부터 1953년까지 치열하게 이어진 고지 전투 당시 핀은 통신선 복구라는 극한의 선택지에 놓였다. 두 개의 통신선 중 하나를 골라야 했던 상황 속에서 한 대원이 동전 던지기로 결정하자고 제안했고, 이 우연한 선택이 결국 그의 목숨을 구하는 결과가 되었다고 그는 설명했다.

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또 다른 93세 미 해병대 참전용사 존 폴리는 자신의 전우인 두에인 듀이를 기억하기 위해 한국을 찾았다. 1952년 4월, 듀이는 수류탄 폭발로부터 다른 병사를 보호하다 중상을 입고 미국으로 후송되면서 폴리와 연락이 끊겼다. 이후 두 사람은 다시 만나지 못했고, 듀이는 2021년 세상을 떠났다.

폴리는 듀이가 모두에게 잊히지 않기를 바라는 마음에서 이 여행을 기획했다. 2009년 한국전쟁 전몰자 추모비를 살펴보던 참전용사의 모습처럼, 폴리는 전우의 이름을 직접 찾아보고 그 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

3만6천500명 사망, 헛되지 않은 희생의 증명

한국전쟁에서는 약 3만6천500여 명의 미군이 사망했고, 이보다 많은 수가 다치는 비극이 있었다. 그러나 오늘날 한국의 모습을 목격한 참전용사들은 그들의 희생이 헛되지 않았음을 눈시울을 붉히며 확신한다. 이들은 과거의 아픔이 현재의 발전으로 이어졌음을 체감하며 깊은 감동을 표현했다.

조부모가 메러디스 빅토리호를 타고 피난했다는 한 남성이 핀을 찾아와 '당신이 제게 삶을 줬다'며 감사를 표하기도 했다. 이에 핀은 모든 고생을 헛되지 않게 만들어준 말이라고 답하며 인간적인 교감을 나눴다. 이러한 에피소드는 전쟁의 개인사가 어떻게 평화의 시대로 연결되었는지를 보여준다.

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K-팝과 IT 산업, 성장한 한국의 현실 인식

브라운은 손자와 함께 부산을 방문하여 시민들의 뜨거운 환대를 받았다. 그는 전쟁 이후 한국이 얼마나 급속도로 성장했는지 눈으로 직접 보고 난 뒤 '가치가 있었다'고 되뇌었다. 이는 젊은 세대가 함께한 여행이 가진 교육적, 정서적 의미를 강조하는 대목이다.

1968년 주한미군으로 복무했던 라울 게레로도 오늘날의 한국을 평가했다. 그는 K-팝과 IT 산업을 언급하며 '내가 이 역사의 아주 작은 일부였다는 느낌이 든다'고 말했다. 수만 명의 미국인이 이곳을 거쳐 갔으며, 이는 아름다운 일이라고 뿌듯함을 표했다.

이들은 단순히 과거를 추억하는 것을 넘어, 한국이 세계적으로 인정받는 국가로 성장한 과정을 직접 확인하며 보람을 느꼈다. 이러한 방문은 양국 간의 오랜 우정과 협력의 역사를 되짚어보는 중요한 계기가 되고 있다.