한국전쟁 전사통지서와 전쟁 흔적, 창녕박물관에서 재조명

경남 창녕박물관 '부동의 전쟁: 기록과 삶' 전시에서 전사통지서, 전쟁 사진, 군인 장구류 등 전쟁의 흔적을 한눈에 보여준다. 전사통지서는 편지 형식으로 꾸며져 고통과 위로가 동시에 담겨 있으며, 전쟁 이후에도 여전히 영향을 미치고 있다. 전시 기간은 8월 2일까지이며, 이후 박진전쟁기념관으로 이관된다.

경남 창녕시의 창녕박물관 기획전시실은 현재 '부동의 전쟁: 기록과 삶' 전시와 함께 한국전쟁 당시 전사통지서 와 사진, 군인 장구류 등을 선보이고 있다. 전시의 핵심은 1953년 7월 정전 협정 직후, 10월 31일에 작성된 양재복 장병의 전사통지서 이다.

이 문서는 전통적인 행정 문서 형식 대신 편지 형태로 작성되어, 같은 부대의 장령이 유가족에게 전사 사실을 통보하며, 탄생한 고통과 비관을 배려하는 따뜻한 말투가 돋보인다. 편지 마지막에 '김인철 재배(再拜)'라는 문구가 추가되어 장병의 희생을 높이 평가하고, 전사 통지서가 단순한 행정 문서를 넘어 가족에게는 마지막 소식을 전하는 위로의 매개체임을 입증한다. 전시에는 약 40건의 전사통지서와 더불어 전쟁 현장의 사진, 피난길, 참전용사의 일상용품 등이 전시된다. 전쟁 사진에는 녹슨 철모, 대검, 별도의 칫솔, 면도칼 등 실용적인 장구류가 담겨 있어, 전쟁의 거친 현실과 동시에 일상 속 작은 소소함이 깊이 있게 조명된다.

또한 경남기록원은 전사통지서 원본을 공개하며, 전쟁 당시 부대 상황과 행정 절차가 오늘날에도 여전히 유가족들에게 영향을 미치고 있음을 강조한다. 일부 가문은 전사일을 확인 후 제사 날짜를 조정하는 등 전통적 절차에 영향을 주었다고 전해진다. 전시 기간은 8월 2일까지이며, 이후에는 창녕 박진전쟁기념관으로 이관되어 1월까지 계속된다. 이번 기획전시는 전쟁을 기록으로 남긴 부분뿐 아니라, 전쟁 이후 국가가 희생자와 유족을 보상하고 존중해야 할 책임 의식을 재확인한다는 메시지를 전달한다.

기존 기록들의 '안대훈 기자' 시각으로 보이던 섬세한 감정과 실제 전장 상황이 조화를 이룬 전시는 관람객들에게 역사의 깊은 의미를 새롭게 인식하도록 돕는다





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