한국재료연구원, 대한금속·재료학회 춘계학술대회에서 다수의 학술상과 기술상 수상

한국재료연구원(KIMS) 연구원들이 대한금속·재료학회 춘계학술대회에서 다수의 학술상과 기술상을 수상했습니다. KIMS 경량재료연구본부 책임연구원 김형욱은 '현송공학상'을 받았으며, 이는 철강 및 금속재료공학 분야 발전에 기여한 연구자에게 수여되는 상입니다. 윤희숙 바이오·헬스재료연구본부 책임연구원은 '아모공학상'을 수상했습니다. 서병찬 경량재료연구본부 책임연구원은 '기술상'을 받았으며, 김영균 극한재료연구소 선임연구원은 '신진기술상'과 '굿리뷰어상'을 동시에 받았습니다.

한국재료연구원 (KIMS) 연구원들이 대한금속·재료학회 춘계학술대회 에서 다수의 학술상 과 기술상 을 수상했습니다. KIMS 경량재료연구본부 책임연구원 김형욱 은 '현송공학상'을 받았으며, 이는 철강 및 금속재료공학 분야 발전에 기여한 연구자에게 수여되는 상입니다.

김 연구원은 33년간 알루미늄 등 경량금속 소재 분야를 연구하며 고강도 알루미늄 합금 설계와 미세조직 제어 기술 개발에 기여했습니다. 윤희숙 바이오·헬스재료연구본부 책임연구원은 '아모공학상'을 수상했습니다. 이는 고기능성 소재 분야에서 탁월한 연구업적을 통해 관련 산업 발전에 기여한 연구자에게 수여되는 상입니다. 윤 연구원은 광중합 방식 다종 세라믹과 무소결 생체세라믹 3D프린팅 기술을 개발했습니다.

서병찬 경량재료연구본부 책임연구원은 '기술상'을 받았으며, 기술상은 금속 및 재료 분야 신기술 개발 및 기술 향상에 기여한 연구자에게 수여되는 상입니다. 서 연구원은 마그네슘 합금 소재·공정 설계 원천기술과 수소저장합금 핵심기술 개발을 통해 차세대 경량·에너지 소재 분야 발전에 기여했습니다. 김영균 극한재료연구소 선임연구원은 '신진기술상'과 '굿리뷰어상'을 동시에 받았습니다. 신진기술상은 금속 및 재료 분야 신기술 개발과 기술 향상에 뛰어난 성과를 거둔 만 40세 미만 연구자에게 수여되는 상입니다.

김 연구원은 극저온 기술을 활용한 금속소재 물성 향상 기술을 연구했으며 최근 5년간 SCI 논문 60여 편을 게재했습니다. 이승건 에너지·환경재료연구본부 책임연구원과 유지성 극한재료연구소 선임연구원은 '논문상'을 받았습니다. 연구팀은 'Cryogenic Deformation Behaviour of Aluminium Alloy 6061-T6' 논문에서 20K 액체수소 환경의 알루미늄 합금 극저온 피로 특성을 평가·분석했습니다.

신다슬 재료공정연구본부 선임연구원과 양수미·김민직 학생연구원, 김은영 재료데이터·분석연구본부 기술원은 재료과학예술상 과학(Science) 부문 우수상을 받았습니다. 연구팀은 '트리아진 활성화 기반 황동-폴리프로필렌 계면 접합 기술'을 통해 금속과 폴리머 간 계면 결합을 구현하는 이종 접합 기술을 개발했습니다





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