한국재료연구원, 50주년 기념식 개최…미래 100년 도약 다짐

한국재료연구원(KIMS)이 창원 본원에서 50주년 기념식을 개최하고 지난 반세기 동안의 연구 성과를 조망하며 미래 100년을 향한 새로운 도약 의지를 선언했습니다. KIMS는 대한민국 소재 산업의 기반을 구축하고 핵심 연구기관으로 성장해왔으며, 앞으로도 초격차 원천기술 확보와 글로벌 협력을 통해 세계 소재 기술을 선도해 나갈 계획입니다.

한국재료연구원 ( KIMS )은 창원 본원에서 ‘재료연구 50주년 기념식’을 개최하며 지난 반세기 동안의 연구 성과를 되돌아보고 미래 100년을 향한 새로운 도약 의지를 다졌다. 대한민국 과학기술 발전의 중심에서 국가 산업 경쟁력을 뒷받침해 온 KIMS 의 역할을 강조하고, 급변하는 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 소재 기술의 전략적 중요성을 재조명했다.

기념식에는 최철진 원장을 비롯해 최형두 국회의원, 윤경숙 과학기술정보통신부 기초원천연구정책관, 김영식 국가과학기술연구회 이사장, 장금용 창원특례시 시장권한대행 등 주요 인사들이 참석하여 축사를 전했다. KIMS는 1976년 한국기계금속시험연구소로 출범하여 대한민국 산업 기반을 구축하고 핵심 연구기관으로 성장해왔다. 특히, 범용 소재 국산화를 통해 수입 의존도를 낮추고, 자동차, 전자, 에너지 등 주력 산업의 경쟁력을 강화하는 데 기여했다.

전기밥솥 내솥 코팅 기술, 자동차용 메탈베어링, VTR 헤드드럼 소재 국산화 등은 기술 자립의 전환점이 되었으며, 무절삭 정밀단조 기술은 공정 혁신을 이끌었다. 최근에는 희소 자원 의존도를 낮춘 영구자석 소재 기술, 전기차 및 반도체 핵심 방열 소재 기술, 차세대 수소 생산 소재 기술 등 첨단 소재 분야에서 괄목할 만한 성과를 거두고 있다. 이러한 성과는 기술 이전과 사업화를 통해 산업 현장에 빠르게 적용되어 제품 경쟁력을 높이는 ‘보이지 않는 기반 기술’로 자리매김했다.

KIMS는 미래 100년을 향한 비전으로 ‘미래 가치를 창출하는 글로벌 소재혁신 리더’를 제시하고, AI·데이터 기반 연구 혁신을 통해 글로벌 소재 기술을 선도하겠다는 의지를 밝혔다. 유공자 포상과 함께 ‘세계1등 기술상’을 수여하며 연구자들의 노고를 치하했다. 기념식 후반부에는 기념 조형물 제막식을 통해 KIMS의 미래 비전을 상징적으로 보여주었다. 최철진 원장은 기념사에서 지난 50년간의 도전과 헌신을 강조하며, 초격차 원천기술 확보와 글로벌 협력을 통해 세계 소재 기술을 선도하는 연구기관으로 도약할 것을 다짐했다.

KIMS는 50주년 기념식을 시작으로 글로벌 포럼을 개최하는 등 50주년의 의미를 확산해 나갈 계획이다. KIMS는 국가 경쟁력과 안보를 좌우하는 핵심 자산인 소재 기술 발전을 위해 끊임없이 노력할 것이다. KIMS의 50년 역사는 대한민국 소재 산업의 발전과 함께 해왔으며, 앞으로도 미래 소재 기술 혁신을 선도하며 국가 발전에 기여할 것이다. KIMS는 단순한 연구기관을 넘어 국가의 미래를 책임지는 소재 전략 거점으로 자리매김하고 있다.

KIMS의 연구 성과는 산업 전반에 걸쳐 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 국민 삶의 질 향상에도 기여하고 있다. KIMS는 앞으로도 지속적인 연구 개발과 혁신을 통해 대한민국 소재 산업의 미래를 밝힐 것이다. KIMS는 글로벌 협력을 강화하고, 세계 최고의 연구기관들과 함께 미래 소재 기술을 개발해 나갈 것이다. KIMS는 미래 세대를 위한 지속 가능한 소재 기술을 개발하고, 환경 보호에도 기여할 것이다. KIMS는 소재 기술 분야에서 대한민국을 세계적인 강국으로 만들 것이다





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한국재료연구원 KIMS 50주년 소재기술 연구개발

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