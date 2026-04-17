한국인, 불륜·대마초·도박에 엄격…이혼·음주엔 관대

25개국 설문조사 결과, 한국인은 불륜, 대마초, 도박에 대해서는 매우 엄격한 도덕적 기준을 적용하지만, 이혼과 음주에 대해서는 상대적으로 관대한 것으로 나타났다. 반면, 임신중절과 동성애에 대한 인식은 국가별로 큰 차이를 보였으며, 성별에 따른 도덕적 판단 기준의 차이도 확인되었다.

성인 9가지 행동에 대한 도덕적 판단을 25개국을 대상으로 조사한 결과, 한국인들은 불륜, 대마초 , 도박에 대해서는 매우 엄격한 입장을 보인 반면, 임신중절, 음주, 이혼에 대해서는 상대적으로 관대한 태도를 나타냈다. 퓨리서치센터가 실시한 이번 설문조사는 한국을 포함한 25개국의 성인 3만 명 이상을 대상으로 2025년 1월 8일부터 5월 11일까지 진행되었다. 조사 결과, 한국인들이 도덕적으로 용납할 수 없다고 답변한 비율이 가장 높은 행위는 불륜으로 83%에 달했으며, 이는 25개국 중 6위에 해당하는 수치다. 이어서 대마초 는 80%, 도박은 78%로 나타났다. 특히 대마초 와 도박에 대한 한국인의 도덕적 기준은 전 세계 중간값보다 각각 28%, 29%나 더 높은 수준이었다. 동성애에 대한 부정적인 시각은 56%로 절반을 약간 넘겼으나, 국제 사회 중간값인 28%와는 상당한 차이를 보였다. 반면, 한국인들이 가장 관대한 태도를 보인 항목은 이혼과 음주였다.

이혼을 용납할 수 없다고 답한 비율은 12%로, 피임(10%) 다음으로 가장 낮았으며, 이는 2013년 조사 당시 25%에 비해 10년 만에 절반 이상 감소한 수치다. 음주를 도덕적으로 나쁘다고 여기는 비율은 23%로, 조사 대상 9가지 항목 중 유일하게 전 세계 중간값인 24%보다 낮았다. 전 세계적으로 불륜은 가장 강력한 비난 대상이었으며, 전체 응답자의 77%가 도덕적으로 용납할 수 없는 행위로 꼽았다. 조사 대상 국가 모두에서 절반 이상의 응답자가 이와 같은 의견을 나타냈다. 국가별로 의견 차이가 두드러진 항목은 임신중절과 도박이었다. 임신중절의 경우, 중남미와 아프리카에서는 절반 이상이 용납할 수 없다고 응답한 반면, 유럽에서는 대다수가 용납 가능하거나 도덕적 문제로 보지 않았다. 도박 역시 인도네시아에서는 90%에 가까운 응답자가 용납할 수 없다고 답한 반면, 캐나다에서는 27%에 불과하여 큰 격차를 보였다. 음란물 시청에 대해서는 모든 국가에서 여성이 남성보다 더 잘못된 행동이라고 생각하는 비율이 높았으며, 한국과 스페인에서 이러한 성별 차이가 가장 두드러졌다. 여성은 남성보다 각각 22%포인트 더 높은 비율로 음란물 시청을 부정적으로 인식했다. 또한, 여성은 도박, 음주, 대마초에 대해서도 남성보다 더 엄격한 도덕적 기준을 가지고 있었다. 반면, 동성애에 대해서는 여성이 남성보다 더 관대한 입장을 보였는데, 남성이 용납할 수 없다고 응답한 비율이 대체로 10%포인트 더 높게 나타났다





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