한국인 조직원 10명, 캄보디아 주식투자 사기 조직에 몸담아 한국인 피해자들로부터 거액을 편취

한국인 조직원 10명이 캄보디아에 거점을 둔 주식투자 사기 조직에 몸담아 한국인 피해자들로부터 거액을 편취한 것으로 조사됐다. 이들은 2024년 2월부터 올해 2월까지 한국인 피해자 59명으로부터 99억원 상당을 편취한 혐의를 받는다.

캄보디아 에 거점을 둔 주식투자 사기 조직에 몸담으면서 한국인 피해자 들로부터 거액을 편취한 한국인 조직원 10명이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 범죄단체가입·활동과 사기 혐의로 한국인 10명을 검거해 송치했다고 11일 밝혔다.

이들은 지난 2024년 2월부터 올해 2월까지 한국인 피해자 59명으로부터 99억원 상당을 편취한 혐의를 받는다. 10명 가운데 9명은 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 지난달 캄보디아 현지에서 검거돼 구금 상태인 조직원 1명도 추가로 송환할 예정이다. 이들은 캄보디아 시아누크빌 범죄단지에 있는 조직에서 증권사 직원, 바람잡이 등의 역할을 맡아 범행을 저지른 걸로 조사됐다. 이들은 우선 유명 주식투자자나 전문가의 유튜브 영상에 자신들이 운영하는 네이버 밴드 링크를 달아 피해자들을 유인했다.

초반에는 무료로 투자 지식을 알려주다가 피해자들의 신뢰가 쌓이면 ‘600% 이상의 고수익’을 보장한다고 속여 투자금을 내도록 했다는 게 경찰 조사 결과다. 이 과정에서 일부 조직원들은 ‘바람잡이’ 역할을 하며 자신도 고수익을 얻은 투자자인 것처럼 가장해 피해자들을 속였다. 사기 조직은 이 과정에서 실존하는 증권사 애플리케이션처럼 꾸민 가짜 앱을 만들어 피해자들이 가입하도록 유도하기도 했다. 피해자가 수익을 회수하겠다고 하면 연락을 끊고 잠적했다.

피해자 가운데는 의사나 세무사 등 전문직도 다수 포함됐다. 해당 조직의 총책은 중국인이었지만 한국인 피해자를 주로 노린 만큼 조직원은 모두 한국인으로 채워졌다. 이번에 붙잡힌 이들은 거액의 보수와 숙식 제공 등을 보고 범죄에 가담한 것으로 경찰에 진술했다. 피의자 가운데는 한달에 많게는 1만4천달러(약 2100만원)를 보수로 받은 경우도 있었다.

경찰은 범죄 수익 2억7300만원 상당에 대해서는 기소 전 추징보전 조치를 했다. 경찰은 ‘외국에서의 범행이라 하더라도 반드시 검거된다’고 강조하는 한편, 피해 방지를 위해 ‘단체방 링크에는 접속하지 말고 증권사 앱과 비슷한 앱은 절대 설치하지 않아야 한다. 투자자문업체나 직원이 금융당국에 등록돼 있는지 반드시 확인해야 한다’고 당부했다





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캄보디아 주식투자 사기 한국인 조직원 피해자 보수 숙식 제공

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