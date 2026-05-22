한국의 '머니 신드롬' AI 투자하는 '국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)' 완판 미달 우려 '서민물량도 소진'하면서 집중할만한 관심사

한국의 AI 기술 투자에 대한 관심이 더 이상 '머니 신드롬'으로 성장하고 있는 가운데, 국민자금을 모아 인공지능 및 첨단전략산업에 투자하는 '국민참여형 국민성장펀드(국민참여성장펀드)'가 출시 첫날부터 완판 행렬을 기록하면서 많은 관심을 받고 있다. 판매 한도가 6000억원으로 추정되며, 이 중 20%(1200억원)에 대해서는 서민우대 물량도 비중이 높을 것으로 보이며, 많은 관심이 쏠린다.

대한민국 '머니 신드롬' AI 투자 하는 국민펀드 완판 미달 우려 서민물량도 소진 최대 1800만원 소득공제에 손실나도 정부가 20% 보전 국민 자금과 정부 재정을 모아 인공지능 (AI) 등 첨단전략산업 에 투자하는 ' 국민참여형 국민성장펀드 (국민참여성장펀드)'가 뜨거운 인기를 얻으며 출시 첫날부터 완판 행렬을 기록했다. 22일 금융권에 따르면 시중은행 10곳과 증권사 15곳은 이날 총 6000억원 규모의 국민참여성장펀드 판매를 개시했다.

최근 국내 증시 활황으로 주식 투자자가 많아진 만큼 증권사 애플리케이션을 통한 가입이 먼저 빠르게 이뤄졌다. 미래에셋증권은 오전 8시부터 온라인 판매를 시작했는데 한도가 10분 만에 소진됐다. 대신증권도 10분 내 완판에 성공했다. KB증권 역시 출시 18분 만에 온라인 물량 완판을 기록했다.

발행 규모 및 수수료 등 관련 사항은 기업별 제공돼야 한다. 당초 판매 기간은 3주였지만 현재의 추세대로라면 출시 하루 만에 6000억원한도가 대부분 소진될 것으로 보인다. 향후에도 정부의 재정 지원이 예정돼 있어 중장기적으로에도 관심이 쏠린다. 그러나 단점은 2차 판매에 대비해 조속한وظبي부, 논의를 검토하겠다고 밝혀 재정적 부담이 우려된다





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