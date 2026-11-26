한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 3.25%로 인상했다. 증권사들은 내년도 추가 인상을 예상하며 국고채 금리 상승과 경제 영향에 주목하고 있다.

신현송 한국은행 총재가 이끄는 한국은행 금융통화위원회 는 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 정례 통화정책방향 결정회의에서 기준금리 를 기존 3.00%에서 25bp(p포인트) 올린 연 3.25%로 결정했다. 이는 올해 기준금리 가 인상된 세 번째 사례로, 물가 안정과 금융안정을 우선시하는 한은의 긴축 기조를 재확인했다.

금융통화위원회의 금리 인상과 물가 관점

금통위는 올해와 내년의 성장률 전망치를 상향 조정했으며, 근원 물가 전망치도 함께 높였다. 위원들 사이의 향후 6개월 후 금리 전망을 나타낸 점도표 상단은 이전 3.25%에서 3.75%로 높아졌으며, 중앙값은 3.50%로 상승했다.

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신현송 총재는 물가 상승 압력이 지속되고 있는 상황을 고려할 때, 긴축 기조를 유지하며 물가 안정에 만전을 기하겠다는 뜻을 밝혔다. 이는 최근 소비 회복세와 주택 가격 변동 등 실물 경제 지표가 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문으로 해석된다.

증권사들의 추가 인상 전망과 시장 반응

금리 결정 직후 발표한 7개 증권사의 리포트를 종합하면, 대부분이 내년 2월 추가 인상을 예고했다. iM증권, 하나증권, 교보증권 등 주요 기관들은 최종 금리가 연 3.50%까지 도달할 것이라고 예상하며, 한은의 추가 조치 필요성에 동의했다.

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iM증권 김명실 연구원은 외국인 투자자들의 선물 매수 둔화가 국고채 3년물 금리 반등의 시작점이 될 수 있다고 분석했다. 이어 장기 금리 확산은 연초 소비 동향과 근원물가, 그리고 장기물 수급에 의해 좌우될 것으로 내다봤다.

하나증권 박준우 연구원은 한은이 주가 변동성보다 실물 경제 지표에 더 무게를 두고 있다고 평가했다. 다만 기준금리가 3.50%를 넘어설 경우 과잉 긴축의 위험이 커질 수 있으므로, 시장 금리 상승 폭은 제한적일 것이라고 전망했다.

시장 금리 상승세와 가계 자금 동향

금리 인상 소식에 국고채 금리는 일제히 상승했다. 오전 기준 국고채 3년물 최종호가수익률은 전일 대비 5.2bp 상승한 3.635%를 기록했으며, 10년물 금리는 5.5bp 오른 3.816%를 보였다. 이는 시장이 한은의 긴축 기조를 빠르게 반영했음을 시사한다.

NH투자증권 강승원 연구원은 기업 보유 통화량(M2) 증가율은 급등한 반면, 가계 M2 증가율은 금융 위기 이후 처음으로 마이너스로 전환된 점을 지적했다. 가계 자금이 주택이나 주식 시장으로 유입된 결과로 추정되며, 이는 소비 회복의 한계 요인으로 작용할 수 있다.

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강승원 수석 연구원은 주가 하락에 따른 소비 위축이 예상보다 크다면, 배당금과 성과급이 소비보다는 투자나 저축으로 흘러갈 가능성이 높다고 지적했다. 이는 향후 국내 소비 진작에 더욱 어려운 환경을 조성할 수 있음을 경고하는 대목이다.

향후 경제 지표 확인과 신중한 판단

교보증권 백윤민 수석연구위원은 점도표의 3.75% 전망이 단순한 추가 인상을 의미하기보다, 조기 긴축 종료에 대한 시장의 기대가 금융 여건을 완화할 수 있다는 경계를 반영한 것이라고 해석했다. 앞으로 누적된 긴축 효과를 신중하게 확인한 뒤 후속 조치를 결정할 것이라고 밝혔다.

특히 반도체 호황이 실제 소비 회복으로 이어질지에 대해서는 신중한 시각이 지배적이다. 한은은 향후 발표될 경제 지표들을 면밀히 관찰하며, 물가 안정과 경제 성장 사이의 균형을 맞춰나갈 방침이다. 이로 인해 시장의 변동성은 일시적으로 이어질 수 있으며, 투자자들의 세심한 주의가 요구된다.