한국은행, 10월 수입물가 1.8% 하락·수출물가 반등 발표

한국은행은 10월 수입물가가 원화 기준 전월 대비 1.8% 하락했다고 밝히며, 수출물가는 반도체 영향으로 0.7% 상승했다고 집계했다. 환율 및 유가 하락이 수입 물가 안정에 기여한 것으로 분석된다.

한국은행 은 13일 발표한 ' 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)' 통계 자료를 통해 10월 수입물가 가 전월 대비 1.8% 감소했다고 집계했다. 이는 9월 중 1.9% 상승세로 돌아선 지 단 한 달 만에 내림세로 전환된 것이다. 해당 통보는 부산항 신선대 부두 등에서 이루어진 무역 활동의 동향을 반영한 것으로, 글로벌 무역 환경의 변동성을 잘 보여준다.

한국은행 수입물가 하락 요인과 원화 환율

한국은행은 이번 수입물가 하락의 주된 원인으로 원-달러 환율과 국제유가의 하락을 지목했다. 구체적으로 광산품 가격이 3.0% 하락했고, 1차 금속제품 가격이 4.2% 떨어지며 전체 수입 물가 감소에 기여했다. 전년 동월 대비로는 수입물가가 13.5% 상승해 여전히 높은 상승세를 유지하고 있다.

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환율과 유가 지표도 이러한 흐름과 궤를 같이했다. 10월 평균 원-달러 환율은 1337.66원으로 전월의 1359.00원 대비 1.6% 하락했다. 국제유가 역시 두바이유 기준으로 9월 평균 배럴당 113.71달러에서 10월 110.73달러로 하락했다. 이는 수입 비용 부담이 일시적으로 완화되었음을 시사한다.

수출물가 반등과 반도체 산업의 영향

수출 물가는 10월에 반등세를 기록했다. 원화 기준 수출물가는 컴퓨터, 전자 및 광학기기를 포함한 반도체를 중심으로 전월 대비 0.7% 상승한 것으로 집계됐다. 이는 8월 3.5% 하락, 9월 0.5% 하락이라는 두 달 연속 하락세 이후 첫 증가다. 전년 동월 대비로는 수출물가가 36.7%나 급증했다.

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수출과 수입 모두에서 물량 증가보다 금액 증가 폭이 더 컸다는 점이 특징적이다. 수출물량지수는 전년 동월 대비 역대 최대치인 43.9% 상승했으며, 수출금액지수는 107.6% 상승했다. 수입물량지수와 수입금액지수는 각각 14.9%, 36.6% 올랐다. 이는 수출 가격 상승이 거래량 증가보다 더 크게 작용했음을 의미한다.

수출가격 상승과 순상품교역조건 변화

수출가격(통관 시차 적용)이 44.3% 올라 수입가격 상승 폭인 18.9%보다 크게 상승했다. 이에 따라 10월 순상품교역조건지수는 전년 동월 대비 21.3% 상승했다. 순상품교역조건지수는 단위 수출대금으로 수입할 수 있는 상품의 양을 2020년을 100으로 하는 기준으로 지수화한 지표다.

한국은행은 반도체 수출가격의 오름세가 지속되었으나, 상승폭은 다소 축소되었다고 설명했다. 반도체 수출가격 오름폭은 9월 182.0%에서 10월 159.8%로 줄었다. 반면 국제유가 상승으로 수입가격 오름폭이 더 커지면서, 순상품교역조건지수 상승 폭은 9월 25.4%보다 축소된 것이다.

소득교역조건 지수 역대 최고치 기록

수출총액으로 수입할 수 있는 상품의 양을 지수화한 소득교역조건지수는 전년 동월 대비 74.6% 상승해 역대 최고치를 기록했다. 이는 순상품교역조건지수(21.3%)의 상승과 수출물량지수(43.9%)의 상승이 모두 반영된 결과다. 이는 한국의 무역 여건이 과거 대비 현저히 개선되었음을 나타내는 긍정적인 신호로 해석된다.