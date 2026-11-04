한국은행 외환보유액 순위 비공개와 국민연금 기금위 회의록 봉인에 대한 심층 분석

한국은행이 25년간 공개하던 국가별 외환보유액 순위를 갑자기 비공개로 전환하고, 국민연금 기금위도 4년 뒤 공개되는 회의록을 둘러싼 논란이 커지고 있다. 두 사안은 정부의 투명성 부족과 정치적 개입 의혹을 불러일으키고 있어 신중한 접근이 요구된다.

한국은행 이 지난 9월 발표한 외환보유액 보도자료에서 국가별 순위 데이터를 완전히 삭제해 금융 시장과 시민 사회로부터 강한 비판을 받고 있습니다. 2001년 2월부터 25년 6개월간 꾸준히 공개되어 온 이 데이터가 사전 예고 없이 비공개로 변경되면서, 정부 기관의 정보 공개 원칙에 대한 근본적인 의문이 제기되고 있습니다.

외환보유액 순위 삭제의 배경과 한은의 입장

한국은행은 이번 조치에 대해 외환 건전성에 대한 유의미한 정보로 보기 어렵다고 판단했음을 공식적으로 밝혔습니다. 또한 국가마다 통계를 산출하는 기준이 상이하여 단순 비교가 어렵다는 점을 이유로 들었습니다. 국제통화기금(IMF) 등 국제 기구에 이미 자료가 공개되어 있으므로, 일반 국민이나 연구자가 자료를 직접 찾는 수고를 감수할 수 있다는 설명입니다.

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그러나 이러한 변명은 신뢰도를 높이지 못하고 있습니다. 지난해 말 세계 9위권 수준이었던 한국의 외환보유액 순위는 올해 들어 지속적인 하락세를 보였습니다. 구체적으로 1월에는 10위, 2월에는 12위로 내려갔으며, 5월에는 13위까지 밀린 후 6월에야 10위에 턱걸이 하는 모습을 보였습니다.

순위 하락의 원인과 재정경제부의 비공식 논의

순위 하락의 주요 원인으로는 올해 초 원-달러 환율 급등 시 원화 가치 안정을 위해 외환보유액을 동원한 영향이 지목됩니다. 외환보유액은 외환 위기를 막을 중요한 방파제 역할을 하므로, 전 국민의 트라우마인 외환 위기가 존재하는 한국에서는 순위 변동이 매우 예민한 사안으로 작용합니다.

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최근 국정감사 자료를 통해 한국은행이 외환보유액 순위 삭제와 관련해 재정경제부와 비공식 논의를 진행했다는 사실이 드러났습니다. 잦은 순위 변동이 국가 경제 펀더멘털과 괴리된 불필요한 시비를 낳았다는 것이 삭제 결정의 핵심 근거로 제시되었습니다.

이는 껄끄러운 진실을 감추려 했다는 비판을 피하기 어렵게 만듭니다. 논란이 지속되자 한국은행은 경제통계시스템에서 순위를 다시 확인할 수 있도록 일부 조치를 취했으나, 만약 순위가 안정적이거나 상승했다면 여전히 비공개로 유지했을지에 대한 의문은 남습니다.

국민연금 기금위 회의록 4년 지연 공개의 문제점

외환보유액 순위 문제와 맞물려 또 다른 비공개 이슈가 뜨거운 감자로 떠오르고 있습니다. 바로 4년 뒤에 공개되는 국민연금 기금운용위원회(기금위) 회의록 문제입니다. 국민연금법에 따르면 일반 회의록은 개최일로부터 1년 뒤, 중요 안건은 위원회 의결을 거쳐 4년 뒤 공개할 수 있도록 규정하고 있습니다.

국회 소관 상임위원회가 비공개 제출을 요구하는 경우에도, 정부와 여당은 회의록 제출을 미루고 있는 상태입니다. 이는 국가적 차원의 노후 자산 관리 시스템에서 정보 투명성이 얼마나 결여되어 있는지를 보여주는 사례입니다.

기금위는 4년간 '말할 수 없는 비밀'로 묶여 있던 1월과 5월 회의에서 국내 주식 리밸런싱 재조정을 유예하고 국내 주식 목표 비중 상향 조정을 결정했습니다. 1월 회의에서는 6월 말까지 사실상 매도 유예를 선언했으며, 5월 회의에서는 국내 주식 목표 비중을 대폭 높였습니다.

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지방선거와의 연관성과 추정 손실 규모

전략적 자산 배분 허용 범위와 전술적 자산 배분 범위를 종합하면, 국내 주식 목표 비중은 기존 19.9%에서 28.8%까지 증가한 것으로 나타납니다. 공교롭게도 이러한 자산 배분 원칙의 대폭 수정 직후인 6월에 지방선거가 치러졌습니다.

투자 판단의 근거나 결정의 타당성을 뒷받침할 논리가 베일 뒤로 숨겨진 채, 지수 급등에 따른 주식 평가액 증가로 연금 고갈 시기를 늦췄다는 대통령과 정부의 홍보만 이루어졌습니다. 그러나 지난 7월 이후 국내 증시 조정으로 인해 국내 주식 보유 비중을 늘린 국민연금은 눈덩이처럼 커지는 손실을 입고 있습니다.

야당의 주장에 따르면 평가액 기준으로 최소 182조원의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 국민의 노후 자산인 국민연금은 가입자가 낸 돈이며, 정부와 여당이 제멋대로 사용할 수 있는 자금이 아닙니다.

투명한 공개를 통한 불신 해소 방안

회의록을 감춘 채 해명과 변명으로 일관한다면, 지방선거를 앞두고 증시 부양을 위해 국민연금을 정치적으로 이용했다는 의심은 확신으로 바뀔 수밖에 없습니다. 오해와 불신을 피하는 유일한 길은 회의록의 봉인을 해제하고 리밸런싱 유예 조치의 전말을 투명하게 공개하는 것입니다.

투명한 국정 운영을 내세우며 국무회의를 생중계하고 대통령의 SNS 활동을 적극 활용하면서도, 정작 국민이 알고 싶어하는 핵심 정보는 비공개로 막아두는 아득한 격차는 납득하기 어렵습니다. 그들의 '말할 수 없는 비밀'背后에 정말 말 못 할 사정이 있는지, 혹은 정치적 계산이 작동하고 있는지에 대한 명확한 답변이 필요합니다.