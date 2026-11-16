한국은행의 12월 기준금리 추가 인상이 유력해지고 있다. 미국 연준의 동향과 국내 물가 및 경제 지표가 한은의 추가 인상을 압박하고 있는 상황이다.

한국은행 이 이달 기준금리 를 추가로 인상할 가능성이 높은 것으로 관측되고 있다. 한은의 금리 결정에 막대한 영향을 미치는 미국 연방준비제도(연준)의 정책금리 12월 인상 전망이 강화된 가운데, 국내 물가 상승과 경제 성장세 역시 추가 인상을 압박하는 요인으로 작용하고 있기 때문이다. 한국은행 기준금리 조정을 위한 올해 마지막 금융통화위원회 회의는 오는 26일로 예정되어 있다.

미국 연준의 금리 인상 압력과 물가 데이터

한은 뉴욕사무소가 이달 주요 10개 투자은행을 상대로 실시한 설문 조사 결과, 모든 기관이 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 추가 인상할 것으로 전망했다. 현재 연준 기준금리는 3.75%에서 4.00% 사이에서 형성되어 있다. 지난달 조사에서는 9곳이 인상, 1곳(씨티뱅크)이 동결을 예측했으나, 이번에는 10곳 전원이 인상 입장을 밝혀 금리 인상론이 기정사실화되고 있다.

Also read 손자 잃은 ‘급발진 의심 사고’ 할머니 ‘혐의없음’ 불송치···경찰 “국과수 감정에 한계 있어”

이러한 전망은 미국 내 물가 흐름이 둔화되지 않고 있기 때문이다. 현지 시각 지난 13일 발표된 10월 생산자물가지수(PPI)는 전년 동월 대비 6.5% 상승하여 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다. 앞서 발표된 소비자물가지수(CPI) 역시 전월 대비 0.4% 상승하며 시장 전망치인 0.3%를 상회했다. 연준의 물가 목표치인 2.0%에 부응하는 월간 물가상승률은 보통 0.1%에서 0.2% 수준이다.

향후 발표될 미국 경제 지표들도 금리 인상 압박을 키울 것으로 예상된다. 현지 시각 17일로 예정된 10월 소매판매 및 산업생산 실적 발표에서 수치가 강세로 나타난다면 인상이 가속화될 수 있다. 또한 18일 공개될 10월 FOMC 의사록도 주목받고 있다. 기존 회의에서 12명 중 10명이 금리 동결에 찬성했으나 2명은 인상을 주장한 바 있어, 추가 인상 필요성을 담은 매파적 메시지가 포함될지 관심이 쏠린다.

Advertisement

한은의 민감한 물가 대응과 국내 경제 구조

미국 사정과 무관하게 국내 환경만으로도 금리 인상 필요성은 높게 거론되고 있다. 9월과 10월 소비자물가 상승률은 각각 전년 동월 대비 2.9%, 2.8%로 한국은행의 목표치인 2.0%를 꾸준히 상회하고 있다. 특히 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 예상치인 0.3%를 크게 웃도는 1.0%를 기록하며 '깜짝 성장'을 나타냈고, 이는 금리 인상론에 힘을 실어주고 있다.

한국은행은 주요국 중앙은행 중 국내 물가 변화에 상대적으로 민감하게 반응하는 경향이 있다. 키움증권의 분석에 따르면, 2015년부터 올해 1분기까지 주요국 기준금리와 자국 물가 간 상관계수에서 한국은 0.47로 7개국 중 가장 높았다. 이는 호주(0.43), 일본(0.39), 영국(0.39), 독일(0.38), 캐나다(0.31), 미국(0.20)을 모두 상회하는 수치다.

안예하 키움증권 연구원은 "한국은 소규모 개방 경제 특성상 에너지 수입 의존도와 환율 민감도가 높아, 글로벌 물가 충격이 수입물가 경로를 통해 국내 기대 인플레이션으로 빠르게 전이되는 구조"라고 설명했다. 이어 "주택가격, 환율, 에너지 가격이 동시에 상승할 경우 중앙은행의 물가 대응 필요성이 강화된다"며 한은이 11월에 이어 내년 2월에도 기준금리를 한 차례 더 인상할 것으로 내다봤다.

가계부채 증가와 내수 부진이 초래하는 양면성

수출 경기 호조와 수도권 중심의 부동산 가격 상승 흐름에 더해 가계부채 증가세도 기준금리 인상론의 배경이 되고 있다. 가계신용(가계대출 및 판매신용 합산)은 2분기 말 기준 2천조원(2019조 8천억원)을 돌파했으며, 이후 가계대출 증가세를 고려할 때 추가적인 증가가 예상된다. 3분기 가계신용 잠정치는 다음 달 18일 공개될 예정이다.

Advertisement

그러나 가계부채 증가세가 금리 향방에 미치는 영향은 양면적이다. 현재 기준금리가 7월과 8월 연속 인상으로 3.00%에 형성된 상태에서 추가 인상은 취약차주와 자영업자의 빚 부담을 가중시킬 수 있다. 이는 한국은행 내부에서 고려해야 할 중요한 변수다.

더불어 3분기 국내총생산이 1.0% 성장하는 동안 민간소비는 0.2% 감소하며 내수 부문이 침체된 상태다. 이러한 내수 부진은 금리 결정 시 고려해야 할 또 다른 요인으로 작용하며, 경제의 양극화 문제도 함께 고려되어야 할 중요한 쟁점으로 남아있다.