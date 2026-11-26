한국은행이 기준금리를 0.25%포인트 인상하며 3.25%로 조정하고, 올해 및 내년 GDP 성장률 전망치를 상향 발표했다. 그러나 반도체 호황에도 가계 실질소득은 감소하고 부실채권 비율은 13년 만에 최고치를 기록하며 체감경기는 냉각되고 있다.

한국은행 은 26일 금융통화위원회 정례회의를 열고 기준금리 를 연 3.25%로 0.25%포인트 인상했다고 밝혔다. 이와 동시에 올해 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3.9%로, 내년 전망치는 2.9%에서 4.1%로 각각 대폭 상향 조정했다. 이번 조정은 반도체 수출 호조에 따른 경제성장을 반영한 것이지만, 실제 가계의 살림살이는 갈수록 팍팍해지고 있어 정책의 괴리가 뚜렷하다.

기준금리 0.25%p 인상과 GDP 전망 상향 배경

한국은행은 26일 발표한 수정 경제전망에서 국내 경제가 반도체 경기 호조의 영향으로 수출과 투자의 높은 증가세가 지속될 것으로 예상한다고 밝혔다. 소득 여건 개선과 재정지출 확대 등으로 소비 회복세도 점차 확대될 것이라고 전망했다. 내년 성장률이 한은의 전망대로 실현된다면 2021년 4.7% 성장 이후 6년 만에 4%대 성장을 기록하게 된다.

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글로벌 금융위기와 코로나19 확산으로 기저효과가 컸던 2010년과 2021년을 제외하면, 2007년 5.8% 성장 이후 20년 만의 높은 성장률이다. 이러한 성장세에도 한국은행 금융통화위원회는 기준금리 인상을 단행했다. 한국은행은 올해 하반기에 이미 7월과 8월에 이어 세 번째로 기준금리를 인상했으며, 이번 26일의 인상은 통화정책 긴축 기조를 유지하겠다는 의지로解读된다.

반도체 호황과 체감경기의 괴리

반면 데이터처가 이날 발표한 가계동향조사 결과, 반도체 수출의 온기가 가계 소득으로 이어지지 않고 있는 실정이다. 올해 3분기 가구당 월평균 명목소득은 전년 동기 대비 0.8% 증가에 그쳤으며, 이는 2023년 2분기 이후 3년 3개월 만에 가장 낮은 증가율이다. 물가 상승분인 2.9%를 제하고 계산한 실질소득은 오히려 2.1% 감소했다.

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가계 실질소득의 감소는 2024년 1분기 마이너스(-1.6%) 증가 이후 10분기 만의 기록이다. 가계의 처분가능소득도 1.7% 줄어들어 소비 여력이 오히려 위축되고 있다. 특히 저소득층에서 체감 경기 한파가 더 심해졌는데, 다른 분위 가구의 명목소득이 상승한 것과 달리 소득 하위 20%인 1분위의 명목소득은 유일하게 2.7% 감소했다.

가계 부실채권 비율 13년 만에 최고치 기록

가계는 빚을 갚기도 힘들어지며 금융권의 부담도 커지고 있다. 금융감독원이 이날 발표한 자료에 따르면, 지난 9월 말 기준 가계 신용대출과 개인사업자 대출의 부실채권 비율이 모두 전년 대비 상승했다. 두 부문 모두 2014년 3분기 이후 13년 만에 최고치를 기록했다.

부실채권은 통상 3개월 이상 연체해 금융기관이 회수가 어렵다고 판단될 때 분류된다. 이는 가계가 금리 인상과 물가 상승으로 인해 기존 부채를 감당하기 어려워지고 있음을 의미한다. 반도체 산업의 성과가 전체 경제 지표로 드러나고 있으나, 실제 가계의 재무 상황은 악화되고 있어 경제 양극화가 심화되고 있다는 우려가 나온다.

낙수효과 활성화를 위한 정책 제언

전문가들은 반도체 업황의 낙수효과가 경제 전반으로 퍼지려면 정부의 적극적 역할이 필요하다고 강조했다. 주원 현대경제연구원 연구본부장은 반도체의 온기가 퍼지려면 고용 창출이 필수적이며, 이를 위해서는 좋은 산업들이 여러 군데 있어야 한다고 지적했다. 그는 세수를 민간 기업의 청년 고용 인센티브 등에 활용해야 한다고 제안했다.

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김상봉 한성대학교 경제학과 교수도 저소득층의 근로소득세를 줄이고, 일하는 사람에게 근로장려세제(EITC) 혜택을 늘려 소비 여력을 부여해야 한다고 주장했다. 반도체 호황이 단순한 기업 이익 증대에 그치지 않고, 일반 가계의 소득 증가와 부채 완화로 이어질 수 있도록 구조적인 정책 지원이 시급하다는 것이다. 한국은행의 금리 인상 결정이 물가 안정에 기여하더라도, 가계의 체감 경기 회복을 위해서는 추가적인 재정 및 구조 개혁이 필요할 것으로 보인다.