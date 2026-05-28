한국은행, 기준금리 동결 but 하반기 인상 시사…이사 2인 소수 의견 첫 등장

한국은행 Monetary Policy Board가 28일 기준금리를 연 2.50%로 동결했으나, 올해 하반기 금리 인상 가능성을 강하게 시사하는 신호를 보냈습니다. 중동 전쟁 영향으로 물가 상승 우려가 확대되고 반도체 부문 호황으로 성장 전망이 개선되면서 통화 긴축 조건이 마련되고 있다는 인식이 확대되고 있습니다. 이번 결정은 7인 이사 중 2인이 금리 인상을 주장하며 소수 의견을 낸 점이 특징입니다. 또한 6개월 후 금리 전망을 보여주는 닷 플롯에서는 대부분의 이사가 현재 금리보다 높은 수준을 예상해 매파적 기조가 뚜렷합니다.

한국은행 Monetary Policy Board가 28일 기준금리 를 연 2.50%로 동결했지만, 올해 하반기 금리 인상 가능성을 강하게 시사하는 신호를 보냈습니다. 이는 중동 전쟁 여파로 물가 상승 우려가 커지는 가운데 반도체 호황으로 성장 전망이 크게 개선되며, 통화 긴축 조건이 마련되고 있다는 인식이 확대되고 있음을 반영한 것으로 해석됩니다.

이번 결정은 이사 7인 중 2인의 소수 의견이出现한 가운데 이루어졌습니다. 장용성·유상대 이사는 기준금리를 연 2.75%로 인상해야 한다고 주장했습니다. 한국은행은 작년 7월 이후 8차례 연속 기준금리를 동결해 왔으나, 금리 인상 소수 의견이 나온 것은 이번이 처음입니다. 유상대 부총재는 이달 초 기자회견에서 경제 개선과 물가 상승 우려를 근거로 "금리 인상을 고려할 때"라고 언급한 바 있습니다.

이사들이 6개월 후 기준금리를 전망하는 닷 플롯에서 매파적 흐름이 더 명확히 드러났습니다. 닷 플롯은 21개 점으로, 각 이사가 3개의 점을 제시해 향후 6개월 금리를 예측합니다. 이번에 공개된 닷 플롯에서 현재 금리 수준인 2.5%에 배치된 점은 단 2개에 불과했습니다. 현재 금리 수준 이하의 점은 전혀 없었으며, 2.75%에 7개, 3.0%에 10개, 3.25%에 2개의 점이 배치되었습니다.

이는 2월 이사회 닷 플롯에서 대부분의 점이 2.5%에 배치되었던 것과 대비됩니다. 닷 플롯을 있는 그대로 해석하면, 올해 하반기 이사회가 두 차례 금리 인상(기준금리 0.5%p 인상)을 단행할 가능성을 열어두고 있는 것으로 보입니다





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한국은행 기준금리 금리인상 닷플롯 통화정책

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