한국은행 금융통화위원회는 반도체 호황에 따른 수출 증가와persistent한 물가 상승 압력을 이유로 기준금리를 3.25%로 인상했다고 26일 밝혔다.

한국은행 금융통화위원회 는 26일 반도체 산업의 강력한 호황과 지속되는 물가 상승 우려를 주요 이유로 삼아 기준금리 를 0.25%포인트 인상한 3.25%로 결정했다. 이는 국내 경제 성장세가 크게 강화되고 있으며, 인플레이션이 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 예상되는 상황에 대한 대응이다. 금통위는 이러한 판단이 금융 안정 측면의 리스크도 지속되고 있음을 고려한 것으로 밝혔다.

반도체 수출 확대가 물가 상승을 견인

금통위는 이날 발표한 통화정책방향 결정문을 통해 국내 경제가 성장세를 한층 강화하는 가운데, 반도체 경기 호조의 영향으로 수출과 투자가 높은 증가세를 보이고 있다고 진단했다. 특히 소득 여건 개선과 재정지출 확대로 인한 소비 회복세도 점차 확대될 것으로 전망하며, 이러한 요소들이 경제 성장의 견인차가 되고 있다고 평가했다. 이러한 경제적 활력은 경제성장률 전망치를 대폭 상향 조정하는 근거가 되었다.

Also read 한국은행 기준금리 3.25% 인상, 반도체 호경기와 높은 물가 때문

한은의 이번 경제전망에 따르면, 올해와 내년의 경제성장률은 각각 3.9%, 4.1%로 추정된다. 이는 지난 8월에 제시했던 3.3%, 2.9%라는 전망치를 크게 상회하는 수치로, 국제통화기금(IMF)의 한국경제 성장률 전망(올해 3.9%, 내년 3.3%)이나 한국개발연구원(KDI)의 전망치(3.8%, 3.9%)보다 높은 수준이다. 이는 한국 경제가 예상보다 빠르게 회복하고 있음을 시사한다.

물가 상승과 글로벌 경제 불확실성

물가 안정 측면에서도 기준금리 인상 필요성이 강조되었다. 금통위는 소비자물가와 근원물가(식료품 및 에너지 제외 지수)가 모두 10월 중 개인 서비스 및 내구재 가격의 높은 상승세로 2%대 후반인 2.8%의 오름세를 이어갔다고 설명했다. 높아진 비용 압력의 전이가 지속되고, 성장세 확대로 수요측 압력도 점차 커지면서 물가가 상당 기간 목표수준인 2.0%를 상회할 것으로 보인다.

Advertisement

세계 경제에 대해서는 중동 지역의 긴장감이 지속되고 있으나, 인공지능(AI) 관련 견조한 투자에 힘입어 양호한 성장세를 지속하고 있다고 평가했다. 다만, 에너지 가격 상승의 영향이 확대되면서 물가는 당분간 큰 폭의 오름세를 나타낼 것으로 예상된다. 또한 국제금융시장에서는 AI 투자 수익성에 대한 우려로 위험회피 심리가 강화되어 주가가 큰 폭으로 조정되었고, 장기 국채금리는 하락한 상태다.

금통위 구성원 간 의견 차이와 점도표

이날 기준금리 인상 결정은 금통위원 7명 중 5명의 찬성으로 가결되었다. 그러나 황건일 위원과 이수형 위원은 기준금리를 현재 수준인 3.00%로 유지하는 것이 바람직하다는 의견을 나타내어 인상에 반대했다. 이는 금융 안정과 물가 상승 압력 간의 균형을 잡기 위한 신중한 접근을 요구한 것으로 해석된다.

또한 통화정책방향 회의에서 제시된 6개월 후 조건부 금리 전망을 담은 '점도표' 분포는 지난 8월에 비해 한 계단 상향 조정되어 추가 금리 인상을 예고했다. 금통위원 각자가 제시한 21개 점의 분포를 살펴보면, 3.75%가 7개, 3.50%가 8개, 3.25%가 6개로 나타났다. 이는 8월의 분포인 3.50% 6개, 3.25% 10개, 3.00% 5개와 비교해 금리 인상에 대한 기대감이 커졌음을 보여준다.

향후 통화정책 방향과 주의사항

금통위는 앞으로 성장세를 면밀히 점검하면서 중기적 시계에서 물가상승률이 목표수준에서 안정될 수 있도록 통화정책을 운영해 나갈 것이라고 밝혔다. 특히 금융안정 측면에서 수도권 주택시장 및 가계부채와 관련한 금융불균형 위험에 계속 주의할 필요가 있다고 강조했다. 향후 통화정책은 물가 및 경기 흐름, 금융안정 상황을 종합적으로 고려하여 추가 인상의 시기를 결정해 나갈 예정이다.