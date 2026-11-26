한국은행이 연쇄가중법 적용으로 반도체 산업 비중 확대를 반영해 내년 경제성장률 전망치를 대폭 상향 조정했다. 통계적 착시가 아닌 경제 구조 변화의 정직한 반영이라고 강조하며 내년도 경기 회복 전망을 밝혔다.

한국은행 이 내년 경제성장률 전망치를 4%대로 대폭 상향 조정했다. 이 같은 결정은 반도체 경기 의 강력한 확장세뿐만 아니라, 경제성장률 산출 방식인 ' 연쇄가중법' 적용으로 인한 산업별 경제 규모 반영 변화가 크게 작용한 결과이다.

연쇄가중법 적용과 반도체 비중 급증

한국은행의 내년 성장률 상향 조정에는 반도체 경기 호조와 함께 연쇄가중법 시행의 영향이 복합적으로 작용했다. 연쇄가중법은 경제성장률 산출 시 전년도 산업별 경제 규모를 반영하는 방식으로, 기존 고정가중법 대비 경제 구조 변화를 보다 신속하게捕捉한다.

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과거에는 가중치 산출 기준이 되는 가격을 5년마다 갱신했으나, 연쇄가중법에서는 이를 매년 갱신한다. 올해 반도체 가격 급등과 생산량 증가로 인해 IT 제조업의 명목 비중이 지난해 9.0%에서 올해 상반기 20.7%로 두 배 이상 확대된 효과가 반영된 것이다.

IT 제조업의 비중 확대 효과를 포함하느냐에 따라 내년 경제성장률 전망치는 약 1%p의 차이를 보인다. 이는 단순한 수치 조정이 아니라, 경제 내 반도체 산업의 중요도가 실제 체감 수준을 넘어섰음을 보여주는 지표적 변화이다.

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통계적 착시 논란과 한은의 해명

반도체 호황이 다른 산업이나 내수로 확산하지 않음에도 성장률이 높아지는 현상에 대해 '통계적 착시'라는 지적이 제기되기도 했다. 그러나 한국은행은 오히려 이 같은 현상이 경제 현실을 정확하게 반영하는 것이라고 강조하며 비판을 일축했다.

이지호 한국은행 부총재보는 2000년대 초반 IT 부문 대규모 투자와 초고속 인터넷망 확충 시기를 언급하며 설명을 덧붙였다. 그는 AI 관련 산업의 중요성이 향후 커질 것이라는 점이 수치에 이미 반영된 것으로 해석해야 한다고 밝혔다.

반도체 활용 범위가 과거 휴대전화와 개인용 컴퓨터(PC)에서 데이터센터와 자동차 등으로 넓어지면서 경제 내 중요도가 크게 높아졌다는 점을 강조했다. 이는 단순한 가격 변동이 아닌, 산업 구조의 근본적인 변화를 반영하는 것이다.

주요 관계자의 경기 전망과 파급 효과

이 국장은 반도체 호황의 효과가 현재로서는 다른 산업으로 파급되지 않아 체감 경기는 약할 수 있다고 인정했다. 하지만 내년부터는 민간소비나 고용으로 파급 효과가 강해질 것으로 내다봤으며, 실제 경기 회복의 전환점을 예고했다.

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박창현 한국은행 조사총괄팀장은 글로벌 반도체 수요를 고려할 때 반도체 수출 증가세가 급격히 둔화할 가능성은 낮다고 평가했다. 그는 명목 비중이 하락하더라도 AI 확산으로 인한 구조적 수요가 존재하기 때문에 과거보다는 높은 10% 중반 수준이 유지될 것으로 예상했다.

내년 전망과 물가 상승 요인 분석

한국은행은 내년 IT 제조업의 명목 비중이 낮아질 가능성을 점쳤다. 이는 향후 2028년 경제성장률의 하방 요인으로 작용할 수 있다는 경고이기도 하다. 구조적 성장 동력의 지속 가능성에 대한 우려를 담고 있다.

반도체 수출이 주도하는 성장은 내수 중심 성장보다 물가 상승 압력이 낮은 특징이 있다. 하지만 반도체 호황으로 늘어난 소득이 경제 전반으로 환류되면, 수요 측 물가 상승 압력도 점차 확대될 것으로 전망했다.

결과적으로 반도체 산업의 성장은 단기적 성장률 상향에 기여하지만, 중장기적으로는 소득 분배와 내수 활성화를 통한 포용적 성장으로 이어져야 지속 가능한 경제 회복이 가능할 것이다.