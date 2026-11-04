한국은행, 9월 경상수지 614억6000만달러 흑자 사상 최초 600억달러 돌파

한국은행은 9월 경상수지가 614억6000만달러 흑자를 기록하며 사상 처음 600억달러 선을 돌파했다고 5일 발표했다. 반도체 수출 호조가 주요 원인이었다.

한국은행 은 5일 발표한 2026년 9월 국제수지 잠정 집계 결과, 경상수지가 614억6000만달러(약 82조5000억원) 흑자를 기록했다고 밝혔다. 이는 월간 기준으로 사상 처음 600억달러를 넘어선 역사적 기록이다. 이번 성과의 주역은 단연 반도체 수출 의 폭발적인 증가세다.

반도체 수출 호조가 이끈 역대급 흑자

한국은행 자료에 따르면, 올해 9월 경상수지 흑자는 전년 동기 대비 월간 최고치를 기록한 올해 6월 497억3000만달러를 크게 상회했다. 올해 9월까지 누적 경상수지 흑자는 3406억6000만달러를 달성했다. 이는 작년 같은 기간 838억9000만달러 대비 4배 수준으로 급증한 수치다. 한국은행은 올해 연간 경상수지 흑자 규모가 8월 경제전망에서 제시했던 4500억달러를 상회할 것으로 예상했다.

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상품수지 627억5000만달러 흑자 기록

상품수지 흑자는 9월 627억5000만달러를 기록했다. 이는 종전 최대치인 6월 478억9000만달러를 크게 넘어서는 역대 최강의 성적이다. 수출은 전년 같은 달과 비교해 92.4% 증가한 1307억2000만달러를 달성했다. 반도체 수출은 1년 전보다 3.6배로 늘어나며 상품수출이 넉 달 연속 1000억달러를 웃돌았다. IT 품목은 195.8% 증가했고, 비IT 품목도 13.4% 증가하며 전 품목에서 출항세가 이어졌다.

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지역별 수출 증가와 서비스수지 적자

지역별 수출 증가는 미국(136.9%), 중국(123.1%), 동남아(113.2%), 일본(25.2%), 유로 지역(EU·21.2%) 등 주요 거점에서 두드러졌다. 반면 중동(-14.1%)과 중남미(-3.6%)에서는 수출이 감소했다. 수입은 29.4% 늘어난 679억7000만달러를 기록했다. 자본재(+42.3%)와 원자재(+21.3%), 소비재(+2.0%)가 모두 증가한 것으로 나타났다. 서비스수지는 33억5000만달러 적자를 기록했다. 서비스수지 중 여행수지는 8월에 이어 9월도 7억7000만달러 적자를 기록했다. 본원소득수지는 8월 19억2000만달러에서 9월 26억5000만달러로 흑자 규모가 확대됐다.

금융계정 순자산 증가 역대 최대

금융계정 순자산은 543억4000만달러 늘어 직전 최대 증가 폭인 6월 467억1000만달러를 뛰어넘으며 역대 최대로 증가했다. 증권투자에서는 내국인 해외투자가 166억3000만달러 늘어났지만, 외국인 국내투자는 138억1000만달러 줄었다. 순매도가 지속하며 역대 네 번째로 크게 감소했다. 외국인의 국내 주식투자는 137억4000만달러, 채권투자는 7000만달러 각각 줄었다. 조문규 기자 chomg@joong.co.kr