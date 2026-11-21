한국은행이 발간한 청년고용 보고서에 따르면 대기업 잔류율은 상승하지만 신규 진입과 중소기업에서 대기업으로의 이동은 감소했다. 졸업유예 최대 기록 등 구조적 문제가 경제 전반에 부담으로 작용하고 있어 정책적 개선이 시급한 상황이다.

한국은행 은 지난달 26일 발표한 ' 청년고용 부진 및 정책 과제' 보고서를 통해 청년들의 첫 직장 선택이 대기업 으로 집중되면서 중소기업 에서 대기업 으로의 이동 경로가 사실상 차단되고 있다고 지적했다. 이 같은 흐름은 노동시장의 경직성을 심화시키고 경제 전체의 생산성 저하를 초래할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 보고서 데이터는 이미 대기업 에 진입한 청년은 일자리를 오래 유지하는 반면, 외부에서 신규로 진입하거나 중소기업 경로를 통해 대기업 으로 옮기는 비율은 크게 줄어드는 양상을 보여주고 있다.

1차 노동시장 잔류성 강화와 진입 장벽

한국은행은 1차 노동시장을 민간 300인 이상 기업 상용직으로, 2차 노동시장을 300인 미만 기업 등으로 구분하여 분석했다. 그 결과 1차 노동시장에 진입한 청년의 동일 일자리 유지 비율은 2014~2019년 81.8%에서 2023~2024년 86.9%로 뚜렷이 상승했다. 이는 이미 안정된 자리에 앉은 청년들이 직장을 자주 바꾸지 않고 장기 재직하는 경향이 강해졌음을 의미한다. 반면, 일자리가 없었던 청년이 1차 노동시장에 새로 진입하는 비율은 같은 기간 6.7%에서 5.1%로 하락하며 외부 진입 문이 좁아졌음을 보여준다.

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특히 중소기업(2차 노동시장)에서 대기업(1차 노동시장)으로 이동하는 비율은 3.5%에서 1.6%로 절반 이상 감소했다. 이는 중소기업에서 경력을 쌓아 대기업을 목표로 하던 기존 경로가 사실상 막혀버렸음을 시사한다. 한국은행은 이를 1차 노동시장의 내부 잔류성은 높아지고 외부 진입 경로는 축소되는 구조적 변화로 진단했다. 이미 안착한 사람은 자리를 지키고, 바깥에 있는 사람은 들어가기 어려운 이중 구조가 형성되고 있는 것이다.

졸업유예 최대 기록과 대기업 선호 심화

첫 직장이 이후 경력에 결정적인 영향을 미친다는 인식 확산으로, 청년들 사이에서는 눈높이를 낮추고 즉시 취업하기보다 대기업을 목표로 하는 경향이 강화되었다. 이러한 분위기 속에서 학생 신분을 유지하며 원하는 기업의 채용 기회를 기다리는 졸업유예가 대표적인 선택지로 자리 잡았다. 서울의 한 대학 마지막 학기 재학 중인 A씨는 대기업 입사를 위해 준비 시간을 확보하고자 졸업유예를 고민하며, 공백기가 취업에 불리하게 작용할 수 있어 선택지를 넓게 유지하는 것이 중요하다고 밝혔다.

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실제로 졸업을 미루며 기회를 노리는 청년은 해마다 증가하고 있다. 교육부와 한국교육개발원에 따르면 올해 학사학위취득유예생은 2만5130명으로 전년 대비 21.0% 증가하여 역대 최고치를 기록했다. 이는 청년들이 중소기업에서 대기업으로 전직하는 사례를 주변에서 쉽게 찾아보기 어렵다고 판단하여, 아예 노동시장 진입을 미루고 대기업을 노리는 전략을 선택하고 있음을 보여준다. 이러한 현상은 개별 청년의 합리적 선택일 수 있으나, 집합적 차원에서는 노동력 공급 위축으로 이어질 수 있는 심각한 신호다.

생산성 저하 및 고령화 가속화 우려

청년층의 노동시장 진입 지연이 장기화될 경우 경제 전체에 부정적인 파급효과가 발생할 수 있다는 경고가 나온다. 민순홍 산업연구원 부연구위원은 청년들이 노동시장에 꾸준히 참여해야 하지만 이를 미룰 경우 당장 노동 공급량이 줄어드는 것은 물론, 생애 노동기간 단축으로 이어질 수 있다고 지적했다. 생애 노동기간이 짧아지면 현장에서 실무 역량을 축적할 기회가 줄어들어 사회 전체 노동력의 질적 저하를 초래할 수 있다.

인구 감소로 일할 사람 자체가 줄어드는 시점에서 청년들의 경험 축적이 늦어지면 산업 현장의 고령화가 한층 가속화될 위험이 있다. 민 부연구위원은 현재 정책 지원이 대부분 중소기업에 집중되어 있어, 일자리가 몰린 대기업이 적극적으로 일자리 문제를 해결할 유인이 부족한 상황이라고 진단했다. 따라서 중소기업과 대기업을 잇는 가교 역할을 수행할 정책적 장치가 필요하며, 중소기업에서 시작해도 대기업으로 이동할 수 있다는 믿음이 생겨야 청년들이 졸업유예 없이 노동시장에 발을 들일 수 있다고 강조했다.

노동시장 경직성 해소와 구조적 보완

한국은행은 보고서에서 2차 노동시장 청년이 1차 노동시장으로 이동할 수 있도록 1차 노동시장의 폐쇄성을 완화할 제도적 보완이 필요하다고 제언했다. 단순히 중소기업에만 지원하는 현행 구조를 넘어, 경력 축적 과정이 실제 채용 수요와 연결되는 지원책 마련이 시급하다. 중소기업에서 대기업으로의 이직이 원활한 구조가 형성될 때 비로소 청년들이 불안 없이 노동시장에 진입할 수 있다는 것이다.

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관련 지원 정책이 꾸준히 나오고 있는 만큼, 실제 운영 실태를 점검하고 개선이 필요한 부분을 세밀하게 살펴보아야 한다는 지적이다. 청년 구직시장의 경직성을 해소하고 중소기업과 대기업 간의 인력 이동을 활성화하는 것이 경제의 활력을 되찾고 세대 간 균형 잡힌 노동시장을 구축하는 핵심 과제로 대두되고 있다. 정책 입안자들은 청년들의 진입 장벽을 낮추고 내수를 자극하기 위한 구조적 개혁의 필요성을 지속적으로 제기하고 있다.