한국은행이 내년 경제성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향했다. 반도체 경기 회복과 AI 투자 수요 확대가 주요 요인으로 작용하며, 2021년 이후 처음으로 4%대 성장이 예상된다.

한국은행 은 2026년 한국 경제성장률 전망치를 기존 2.9%에서 4.1%로 대폭 상향 조정했다고 밝혔다. 이에 따라 2025년 연간 성장률 전망치도 기존 3.3%에서 3.9%로 높아졌다. 이는 2021년 4.7% 성장한 이후 4%대 경제 성장이 실현되는 것이라 한국은행 은 전했다.

한국은행 성장률 상향 조정 배경

한국은행이 내년에 대한 성장률 전망치를 처음 제시한 시점은 작년 11월이었다. 이때 제시된 수치는 1.9%였으며, 이후 지난 2월 1.8%로 낮아졌다. 하지만 5월 2.1%, 8월 2.9%로 연속 상향 조정되었다. 이번 조정을 통해 3%대를 건너뛰고 4%대 구간으로 점프하게 되었다.

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역사적으로 볼 때 직전 최대 상향 폭은 글로벌 금융위기 직후인 2009년 12월에 발생했다. 당시 한국은행은 이듬해 성장률 전망치를 3.6%에서 4.6%로 1.0%p 높였다. 이번 수치는 그 당시와 유사한 강력한 회복세를 예고하는 신호로 해석된다.

반도체 호황과 AI 투자가 핵심 동력

한국은행 조사국은 보고서에서 내년 견조한 AI 투자 수요 기반 하에 수출과 투자가 높은 증가세를 유지할 것으로 예상했다. 또한 소득 여건 개선과 재정지출 확대에 따라 소비 회복세도 점차 강화될 것이라고 밝혔다.

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요인별 분석 결과, 반도체 경기 호황과 그 파급 효과 확대가 +1.2%p의 상방 요인으로 작용했다. 이와 함께 예산안 규모 확대가 +0.05%p, 반도체 관세 부과 시점 이연이 +0.05%p 기여했다. 반면 지정학적 불확실성 지속은 -0.1%p의 하방 요인으로 꼽혔다.

시나리오별 전망과 주요 기관 견해

한국은행은 글로벌 AI 투자가 기본 전망보다 견조하게 지속되고 국내 업체의 생산능력 확충이 빠르게 진행되는 낙관 시나리오를 제시했다. 이 경우 내년 성장률은 기본 전망보다 0.5%p, 내후년에는 0.6%p 더 높아질 것으로 추정했다.

반면 AI 서비스 수익화 지연과 미국 데이터센터 건설 제약, 메모리 가격 하락이 발생하는 비관 시나리오에서는 내년 성장률이 0.7%p, 2028년 0.9%p 각각 하락할 수 있다. 이달 국제통화기금(IMF)은 내년 성장률 전망치를 2.8%에서 3.3%로 올렸고, 한국개발연구원(KDI)은 '2026년 하반기 경제전망'에서 2.2%에서 3.9%로 높였다.

인플레이션 전망과 경상수지 개선

한국은행은 올해 3분기 GDP 성장률이 1.0%(전 분기 대비)였다고 밝혔다. 올해 연간 성장률 전망치는 올해 8월 3.3%였으며, 주요 투자은행 8곳의 평균 전망치인 3.7%보다도 높은 수준이다.

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인플레이션 관련해서는 올해 2.7%, 내년 2.4% 상승할 것으로 예상했다. 누적된 비용충격의 전이와 수요압력 확대가 원인이며, 내년에는 유가 흐름 영향으로 오름세가 다소 낮아질 전망이다. 경상수지 흑자규모도 기존 4천500억달러에서 5천억달러로 상향 조정했으며, 내년에는 5천400억달러로 전망했다.