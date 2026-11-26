한국은행이 반도체 수출 증가와 persistent한 물가 상승률로 인해 기준금리를 0.25%p 인상했다. 금리 인상 배경과 향후 경제 전망, 시장 반응에 대한 상세 분석이다.

한국은행 은 반도체 수출 의 강력한 호조세와 꺾이지 않는 물가 상승 압력을 고려하여 기준금리 를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%포인트 인상하기로 결정했다. 한국은행 금융통화위원회는 26일 열린 통화정책방향 결정회의에서 이같이 명시했다. 이는 지난 7월과 8월에 이어 올해 세 번째 금리 인상 조치이며, 거시경제의 흐름을 반영한 중립적 판단이다. 이번 조치는 경제 성장세가 예상을 뛰어넘는 '깜짝 성장'을 보이고 있는 가운데, 물가 안정 목표 달성이 여전히 과제로 남아있기 때문이다.

반도체 수출이 주도하는 깜짝 성장세

우리 경제가 예상치를 상회하는 고성장을 기록하면서 국내외 주요 기관들의 올해 성장률 전망치가 잇따라 상향 조정되고 있다. 국제통화기금(IMF)은 지난 17일 한국의 올해 경제성장률 전망치를 기존 3.3%에서 3.9%로 대폭 상향했다. IMF는 반도체 수출이 한국 경제의 이례적인 성장 동력으로 작용하고 있다고 평가하며 이러한 조정을 내렸다. IMF의 상향 조정은 반도체 산업의 회복세가 전반적인 경제 활동에 긍정적 영향을 미치고 있음을 시사한다.

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한국개발연구원(KDI) 역시 같은 날 올해 성장률 전망치를 3.2%에서 3.8%로 높여 잡았다. KDI는 반도체를 비롯한 전자 산업이 경제 전반을 견인하고 있다는 분석 근거를 제시했다. 이러한 기관들의 전망치는 수출 기업들의 실적 개선과 생산 증가가 경제 지표에 명확하게 반영되고 있음을 보여준다. 특히 반도체 관련 부문의 성장이 다른 산업의 침체를 상쇄하며 전체 경제의 활력을 유지하고 있다.

물가 상승률 2%대 후반 고공 행진

금리 인상을 압박하는 또 다른 핵심 요인은 안정화되지 않은 물가 상황이다. 지난 10월 소비자물가는 지난해 같은 달보다 2.8% 올랐다. 전달인 9월의 2.9% 상승폭보다는 소폭 둔화되었으나, 여전히 한국은행의 물가안정목표인 2.0%를 크게 상회하는 2%대 후반 수준을 유지하고 있다.

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식료품과 에너지를 제외한 근원물가 상승률 또한 2.8%로 높은 수치를 기록했다. 이는 그동안 누적되어 온 비용 압력이 뒤늦게 가격에 반영되면서 나타난 현상이다. 여행 서비스와 외식 비용, 전자제품 가격 등을 중심으로 높은 오름세를 보이고 있어 소비자들의 체감 물가는 여전히 높은 편이다. 이는 금리가 높은 수준으로 유지될 수밖에 없는 구조적 요인으로 작용하고 있다.

내년 성장률 상향 및 금리 추가 인상 가능성

금리 결정과 함께 공개될 수정 경제전망에서 내년 성장률 상향 폭이 주목받고 있다. 한국은행은 지난 8월 올해 3.3%, 내년 2.9% 성장을 예상했으나, 수출과 설비투자 지표가 연이어 기대치를 웃돌면서 관측이 바뀌고 있다. 내년에도 연 3%대의 고성장이 이어질 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다. 이는 내수 부문의 회복세와 수출의 지속성이 결합되어 형성된 결과이다.

금융시장 안팎에서는 한국은행이 내년 상반기 중 한 차례 더 금리를 올려 기준금리가 연 3.50%에 도달할 것이라는 전망도 제기된다. 물가 안정과 경제 성장 사이의 균형을 찾기 위해 금리가 추가로 조정될 가능성이 점쳐지는 대목이다. 이에 따라 시중 금리와 부동산 대출 금리 등 다양한 금융 상품의 가격 변동이 예상되어 관련 섹터의 주의 깊은 관찰이 요구된다.

신현송 총재의 향후 통화정책 방향

신현송 한국은행 총재는 이날 오전 11시 10분부터 열리는 기자간담회에서 이번 기준금리 인상의 배경과 향후 통화정책 운용 방향을 직접 설명할 예정이다. 총재의 설명을 통해 한국은행이 물가 안정을 위해 얼마나 긴축 정책을 유지할 것인지, 그리고 경기가 하방 리스크에 노출되었을 때의 대응 방안이 구체화될 전망이다. 금융시장 참여자들은 신총재의 발언에서 향후 금리 경로에 대한 명확한 단서를 찾으려 할 것이다.