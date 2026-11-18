한국은행이 공개한 3분기 가계신용 통계에 따르면 잔액이 2030조5천억원으로 집계됐다. 주택대출 둔화와 증시 조정 영향으로 증가 폭은 축소됐다.

한국은행 이 18일 공개한 '3분기 가계신용 (잠정)' 통계에 따르면 국내 가계신용 잔액이 9월 말 기준 2,030조 5,000억원으로 집계됐다. 이는 6월 말 대비 9조 8,000억원 증가한 수치로, 올해 2분기 사상 처음 2,000조원을 돌파한 이후에도 증가세가 이어지고 있다.

가계신용 증가세 둔화와 주요 요인

3분기의 가계신용 증가 폭은 직전 분기인 2분기(26조 4,000억원)에 비해 대폭 축소된 수준이다. 한국은행 금융통계팀의 김성준 팀장은 가계신용 증가세가 둔화되었음에도 불구하고 늘어나는 추세가 지속되고 있으며, 그 규모가 적지 않다고 평가했다. 올해 1월부터 3분기까지 누적 증가 폭은 51조원으로, 지난해 연간 증가 폭(56조원)에 근접한 규모를 기록했다.

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가계신용의 핵심 구성 요소인 가계대출의 증가 폭은 전분기 대비 크게 줄어든 것으로 나타났다. 9월 말 기준 가계대출 잔액은 1,896조 8,000억원으로, 직전 분기 대비 4조 7,000억원 늘었다. 이는 2분기 증가분인 25조 3,000억원과 비교하면 현저히 감소한 것이다. 한국은행은 주택 관련 대출 증가세가 둔화되고 기타 대출이 감소세로 전환한 것을 주요 원인으로 분석했다.

주택대출 감소와 증권사 신용공여 변동

주택 관련 대출 증가폭은 2분기의 12조 2,000억원에서 3분기 9조 6,000억원으로 축소됐다. 이는 주택거래량과 아파트 분양 물량이 감소한 영향이 그대로 반영된 결과이다. 반면, 신용대출과 신용한도대출(마이너스통장)을 포함하는 '기타 대출'은 2분기 13조 1,000억원 증가에서 3분기 4조 9,000억원 감소로 반전되었다.

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기타 대출 감소의 배경에는 주식시장 조정 국면이 자리하고 있다. 증권사의 신용공여액은 2분기 4조 2,000억원 증가에서 3분기 3조 1,000억원 감소로 전환되며 가계대출 감소에 기여했다. 기관별로 보면 예금은행의 가계대출 증가분은 13조 3,000억원에서 8조 1,000억원으로 축소되었고, 비은행예금취급기관은 3조 1,000억원 증가에서 1조원 감소로 전환되었다.

판매신용 증가와 가계부채 관리 목표

가계대출 외의 판매신용은 신용카드 이용 규모 확대에 따라 여신전문회사를 중심으로 5조원 증가했다. 이는 전분기 1조 1,000억원 증가보다 훨씬 커진 수치이다. 개인 신용카드 이용액은 2분기 208조 3,000억원에서 3분기 212조 8,000억원으로 증가했다. 민간 소비가 위축된 가운데 판매신용이 늘어난 것에 대해 김성준 팀장은 가전 및 스마트폰 기업의 환급 행사와 신용카드 할부 혜택 영향으로 풀이했다.

가계부채 전망과 관련하여 김성준 팀장은 10월 가계대출이 6조원 넘게 증가한 점을 언급하며 증가세가 이어지고 있다고 밝혔다. 주택가격 상승 기대 여지와 4분기 아파트 분양·입주 물량 증가가 부채 증가 요인으로 작용하는 반면, 정부의 가계부채 관리 기조와 주택거래량 감소는 억제 요인으로 작용한다. 또한 주식시장 시황에 따라 신용대출 변동성이 커질 수 있다는 점도 향후 변수로 지적되었다.

가계부채 증가 폭 축소로 인해 3분기 말 기준 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율은 정부의 관리 목표인 80% 아래로 떨어졌을 것으로 추정된다. 한국은행 집계 결과 이 비율은 3월 말 85.3%, 6월 말 81.1%로 나타났다. 김성준 팀장은 3분기 비율이 하락해 임계치(80%) 부근에 위치한 것으로 보인다고 말했다. 정부는 2030년까지 GDP 대비 가계부채 비율을 80% 이하로 낮추는 것을 목표로 삼고 있다.