한국은행, 기준금리 2.5% 동결… 중동 리스크·물가·성장 둔화 고려

한국은행 금융통화위원회가 10일 통화정책 방향을 결정, 기준금리를 2.5%로 유지하기로 결정했다. 중동 전쟁의 장기화, 물가 상승 압력, 성장 둔화 가능성 등 복합적인 요인을 고려한 결정으로, 7명의 금통위원 전원이 찬성했다. 향후 물가와 성장 흐름을 면밀히 점검하며 금융 안정에 유의해 통화정책을 운용할 방침이다.

이창용 한국은행 총재가 10일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리며, 대한민국 경제의 현재와 미래를 가늠하는 중요한 결정을 내렸다. 2026년 4월 10일, 한국은행 금융통화위원회 는 기준금리 를 2.5%로 유지하기로 결정했다. 이 결정은 금통위원 7명 전원의 만장일치로 이루어졌으며, 중동 전쟁 의 격화, 인플레이션 압력의 지속, 경제 성장 둔화 가능성, 그리고 환율 변동성 확대 등 복합적인 요인들을 고려한 신중한 판단의 결과로 풀이된다. 금통위는 이번 결정에 대한 배경 설명을 통해, 중동 전쟁 으로 인해 물가 상승 압력과 성장 둔화 압력이 동시에 커지고, 금융 및 외환시장의 변동성이 크게 확대된 상황을 심각하게 인식하고 있음을 밝혔다. 특히, 중동 사태와 관련된 불확실성이 매우 높은 상황에서, 현재의 기준금리 수준을 유지하면서 사태의 추이와 파급 영향을 면밀히 점검하는 것이 적절하다고 판단했다는 점을 강조했다.

이는 급격한 금리 변동이 경제 주체들에게 미칠 수 있는 충격을 최소화하고, 상황 변화에 유연하게 대처하기 위한 전략으로 해석된다. 금통위는 올해 소비자물가 상승률이 지난 2월 전망치 2.2%를 크게 웃돌 것으로 예상했다. 이는 국제 유가 상승의 영향이 클 것으로 보이며, 정부의 물가 안정을 위한 대책이 일부 완화 효과를 보이겠지만, 여전히 2%대 중후반 수준의 높은 물가 상승률이 예상된다고 밝혔다. 향후 물가 경로는 국제 유가 및 환율 변동, 정부의 물가안정 대책 효과, 그리고 비용 상승의 파급 정도 등 다양한 요인에 따라 크게 좌우될 수 있으며, 불확실성이 매우 높은 상황이라고 진단했다. 금통위는 또한, 올해 경제 성장률이 지난 2월 전망치 2.0%를 밑돌 것으로 전망했다. 중동 사태 이후 경제 심리가 위축되고, 일부 산업에서 생산 차질이 발생하면서 성장 둔화 압력이 커지고 있다는 점을 지적했다. 반도체 수출 호조와 추가경정예산 편성에도 불구하고, 에너지 가격 상승과 공급망 불안정의 영향으로 성장세가 당초 예상보다 둔화될 것으로 예상했다. 기준금리 동결은 지난해 7월부터 7회 연속 이어지고 있으며, 이는 한국 경제가 직면한 복합적인 위기 상황에 대한 신중하고 점진적인 대응 전략의 일환으로 볼 수 있다. 다음 금융통화위원회 회의는 5월 28일에 개최될 예정이다. 금통위는 앞으로 성장세를 면밀히 점검하고, 중기적인 시계에서 물가 상승률이 목표 수준에서 안정될 수 있도록 노력하는 한편, 금융 안정에도 유의하여 통화정책을 운용할 계획임을 밝혔다. 또한, 향후 통화정책 결정 시 중동 전쟁 등 대내외 여건 변화, 이에 따른 물가 및 성장 흐름, 그리고 금융 안정 상황 등을 면밀히 검토하여 신중하게 결정할 것이라고 강조했다. 한국 경제의 불확실성이 커지고 있는 상황에서, 한국은행은 유연하고 선제적인 대응을 통해 경제의 안정과 성장을 동시에 추구하려는 노력을 지속할 것으로 보인다





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한국은행 기준금리 동결 중동 전쟁 물가 성장 금융통화위원회

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