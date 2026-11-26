한국은행 금통위가 기준금리를 연 3.25%로 0.25%p 인상했다. 높은 물가 상승률과 견고한 경제 성장세, 특히 반도체 수출 호조를 고려한 조치로, 한국 기준금리는 2년 만의 최고치를 기록했다.

한국은행 금융통화위원회는 26일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 통화정책방향 결정회의에서 기준금리 를 연 3%에서 연 3.25%로 0.25%포인트 인상하기로 의결했다. 이는 지난해 11월 기준금리 가 3.25%에서 3.00%로 인하된 이후 2년 만에 가장 높은 수준으로 올라선 것이다. 금리 인상은 국내 물가 상승률이 2%대 후반의 높은 수위를 유지하고 있고, 반도체 수출 호조 등에 힘입어 경제 성장세가 양호하게 나타나고 있기 때문이다.

금통위 의결 과정과 찬반 논리

이번 의사결정 과정에서는 금통위원 7명 중 5명이 기준금리 인상에 찬성 의사를 표시했다. 반면 황건일 위원과 이수형 위원은 현재 수준인 기준금리를 동결하는 것이 바람하다는 소수 의견을 내놓았다. 금통위는 의결문을 통해 국내 경제가 성장세를 한층 강화하고 있으며, 물가 상승률이 상당 기간 목표 수준을 상회할 것으로 예상된다고 판단했다.

Also read 반도체 호황·물가 부담에…한은, 기준금리 3.25%로 인상(종합)

최근 금리 동향과 시장 영향 분석

한국은행은 올해 7월과 8월에 기준금리를 연속으로 인상했고, 10월에는 동결하여 숨 고르기를 한 바 있다. 이번 인상을 통해 하반기에만 세 차례 금리가 인상되면서, 5개월 사이 기준금리는 연 2.5%에서 연 3.25%로 총 0.75%포인트 상승했다. 이러한 금리 인상 조치로 인해 한국과 미국의 기준금리 격차는 0.75%포인트로 좁혀졌다. 이는 금융 안정 측면의 리스크가 지속되고 있음을 고려한 판단으로 해석된다.

Advertisement

경제 성장률 전망치 대폭 상향 조정

한국은행은 이번 회의에서 올해와 내년의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 각각 3.9%와 4.1%로 상향 조정했다. 이는 지난 8월 추정치인 3.3%와 2.9%보다 크게 높은 수치다. 올해 성장률 전망치인 3.9%는 지난해 11월 당시 전망치였던 1.8%의 두 배를 훌쩍 뛰어넘는 것이다. 한국은행이 내년 성장률을 올해보다 더 높게 예상한 점은 특히 주목을 받고 있다.

타 기관 전망치 비교와 소비자물가 예측

한국개발연구원(KDI)은 최근 올해 성장률 3.8%, 내년 3.9%를 예상한 바 있으나, 한국은행은 내년 성장률이 4%를 웃돌 것으로 보고 더 낙관적인 전망치를 제시했다. 물가 측면에서는 올해 소비자물가 상승률을 2.7%, 내년을 2.4%로 전망했다. 이러한 데이터는 반도체 수출 호조와 같은 외부 요인이 한국 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사하며, 한국은행의 통화정책 기조 유지에 필요한 근거가 되고 있다.