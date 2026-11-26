한국은행이 세 번째 기준금리 인상을 단행하며 시중 은행들의 주택담보대출 및 신용대출 금리가 동반 상승하고 있습니다. 변동금리 차주의 이자 부담이 커지며 소비 위축과 금융시장 불안 우려가 커지고 있습니다.

한국은행 이 올해 세 번째 기준금리 인상을 단행하며 가계대출 차주들의 이자 부담이 급격히 커지고 있습니다. 특히 변동금리 로 주택담보대출 을 받은 영끌족과 신용대출 로 주식 투자에 나선 빚투족의 상환 압박이 가중될 것이라는 분석이 나옵니다. 대출 금리 상승이 가계의 소비 여력을 위축시키고 금융시장 불안까지 키울 수 있다는 우려가 제기되는 상황입니다.

한국은행 기준금리 3.25%로 세 번째 인상

한국은행 금융통화위원회는 26일 기준금리를 기존 연 3.00%에서 연 3.25%로 0.25%포인트 인상했다고 공식 발표했습니다. 이는 지난 7월과 8월에 이어 올해 들어 세 번째 인상으로, 강력한 긴축 기조가 유지되고 있음을 보여줍니다.

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기준금리 상승세가 가파르게 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리도 빠르게 상승세에 접어들었습니다. 이날 기준 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 변동형 주택담보대출 금리는 연 4.92%에서 6.38% 사이로 집계되었습니다.

작년 1월 말 연 4.10%에서 5.64%였던 금리 대비 현재 하단은 0.82%포인트, 상단은 0.74%포인트 상승한 수치입니다. 이번 기준금리 인상분이 대출 금리에 완전히 반영될 경우, 변동형 주택담보대출 금리의 하단은 5%대, 상단은 7%대로 진입할 가능성이 큰 것으로 예상됩니다.

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변동금리 고정금리 역전 현상으로 영끌족 고충

주목할 만한 금리 구조의 변화는 변동형 주택담보대출 금리가 5년 고정형 금리를 상회하기 시작했다는 점입니다. 이날 5대 시중은행의 고정형 주택담보대출 금리는 연 4.78%에서 6.20%로, 변동형보다 낮게 형성되었습니다.

일반적으로 변동금리는 고정금리보다 낮은 수준에서 출발하는 것이 관례였으나, 기준금리 추가 인상에 대한 기대가 커지면서 금리 역전 현상이 나타난 것입니다. 이는 시장이 추가 금리 인상을 선반영하고 있음을 보여주는 중요한 지표입니다.

저금리 시기에 대규모 대출을 통해 주택을 구매한 영끌족들의 부담은 본격화될 전망입니다. 주택담보대출 5억원을 30년 만기 원리금균등상환 방식으로 빌렸다고 가정할 때, 금리가 연 3%일 때 월 상환액은 약 211만원 수준입니다.

하지만 금리가 연 5%로 상승할 경우 월 상환액은 약 268만원으로 불어납니다. 이는 매달 약 57만원, 연간 기준으로 약 684만원을 추가적으로 부담해야 하는 결과를 초래하며, 가계의 소비 여력을 크게 위축시키는 요인으로 작용합니다.

신용대출 금리 급등으로 빚투족 투자 손실 우려

주식 투자 자금을 조달한 빚투족들의 상황 또한 녹록지 않습니다. 최근 증시 변동성 확대에 따른 투자 손실 발생과 더불어 대출 이자 부담까지 커지며 이중고를 겪고 있습니다. 5대 시중은행의 신용대출 금리는 금융채 6개월물 기준 연 5.48%에서 6.41%로 집계되었습니다.

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금리 하단이 5.5%에 육박하면서 투자 수익률이 대출 이자율을 웃돌지 못할 경우, 투자 손실 부담은 더욱 커질 수밖에 없습니다. 특히 5대 시중은행 모두 금융채 6개월물 기준 신용대출 금리가 12개월물 기준 금리보다 높아지는 현상이 나타나고 있습니다.

이러한 단기 금리가 장기 금리를 웃도는 금리 역전 현상은 시장에서 단기적인 금리 상승 압력이 크게 반영되고 있음을 보여줍니다. 금융투자협회에 따르면 이날 금융채 6개월물 금리는 연 3.936%로, 이달 들어 상승세를 이어가고 있습니다.

시장 금리 상승세 지속 시 추가 부담 예상

시장 금리 상승세가 은행 대출 금리에 완전히 반영되면서 차주들의 이자 부담은 당분간 이어질 가능성이 큽니다. 한국은행의 추가 인상이 예고되어 있는 만큼, 현재 대출을 보유한 가계는 재정 계획을 다시 세우고 있는 실정입니다.

금융권 관계자는 "기준금리 상승이 서민들의 가계부채 상환 능력에 직격탄이 될 수 있다"며 "향후 금리 동향에 따른 유동성 관리가 중요하다"고 강조했습니다. 금리 인상이 물가 안정에는 기여하더라도 가계의 소비 심리 위축을 초래할 수 있어 신중한 접근이 필요하다는 지적이 나옵니다.

이번 금리 인상이 가계 소비 위축으로 이어질 경우, 경제 전반의 성장률에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 관련 당국과 금융당국은 금리 인상이 가져올 경제적 파장을 면밀히 모니터링하며, 필요한 선제 조치를 검토할 것으로 보입니다.