한국은행이 증시 불안 속에서도 기준금리를 인상하고 내년 성장률 전망치를 4%대로 대폭 상향 조정했다. 반도체 수출 호조와 높은 물가가 인상 배경으로 작용한 가운데, 향후 금리 추가 인상 여부와 소비 위축에 대한 우려가 교차하고 있다.

한국은행 금융통화위원회는 최근 증시의 변동성에도 불구하고 석 달 만에 기준금리 인상을 재개했다. 이는 예상보다 강한 경제 성장세와 여전히 높은 물가 상승률을 반영한 결정으로, 내년 성장률 전망 치가 4%대로 대폭 상향되면서 이번 긴축 사이클에서 기준금리 가 어디까지 오를지에 시장의 관심이 집중되고 있다.

성장률 상향 조정 배경과 물가 동향

한국은행은 이날 발표한 수정경제전망에서 올해 성장률 전망치를 기존 3.3%에서 0.6%p 올려 3.9%로 높였다. 특히 내년 성장률 전망치는 2.9%에서 무려 1.2%p 상승한 4.1%로 대폭 상향 조정되었다. 이는 앞서 한국개발연구원(KDI)이 올해 3.8%, 내년 3.9%를 전망하며 한은의 상향 조정을 예고한 것과 궤를 같이한다.

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금리 인상을 뒷받침한 가장 큰 이유는 물가 안정 필요성이다. 10월 소비자물가 상승률은 전월인 2.9%보다 소폭 낮아진 2.8%를 기록했지만, 여전히 반년째 3% 안팎의 높은 수준을 유지하고 있다. 한국은행은 금융시장의 변동성보다는 실물경제의 흐름에 무게를 둔 결과임을 밝혔다.

또한 미국 연방준비제도(Fed)가 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인상할 것이라는 예상도 한은의 긴축 기조를 견인하는 요인으로 작용하고 있다. 미국과 국제 금융 시장의 통화정책 방향이 일치함에 따라 한국 경제의 외부 불확실성에 대응하기 위한 조치로 해석된다.

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반도체 수출 호조가 성장률에 미치는 영향

내년 성장률 전망치가 크게 오른 데에는 반도체 산업의 폭발적인 성장이 결정적인 역할을 했다. 전 세계적인 인공지능(AI) 투자 열풍에 힘입어 올해 1월부터 10월까지 반도체 수출액은 전년 동기 대비 193.1% 급증한 3천968억달러를 기록했다. 이는 전체 수출액의 42.7%를 차지하는 압도적인 수치이다.

산출 방식의 변화도 내년 성장률 상승을 가속화한다. 한국은행은 실질 국내총생산(GDP)을 산출할 때 전년도 가격을 가중치로 적용하는 연쇄가중법을 사용한다. 올해 반도체 가격이 크게 오르면서 내년 성장률 산정 과정에서 반도체 산업의 가중치가 높아지게 된다. 이로 인해 반도체 수출 물량이 동일하게 늘더라도 전체 경제성장률에 미치는 영향이 올해보다 더욱 커지게 된다.

무역지표 역시 뚜렷한 상승세를 보여주고 있다. 산업통상부가 발표한 '8월 수출입동향'에 따르면 지난달 수출은 전년 동월 대비 68.7% 증가했으며, 6월과 7월에 이어 역대 세 번째 규모를 기록했다. 무역수지는 3개월 연속 300억 달러대 흑자를 이어갔다.

산업통상부는 올해 누적 수출액이 1조달러를 넘어섰다고 공식 발표하였다. 이는 미국, 독일, 중국에 이은 세계 4번째 쾌거로, 반도체 수출의 견인력 없이는 달성하기 어려운 성과이다. 11월 1일부터 20일까지의 수출액도 774억달러로, 지난해 같은 기간보다 101.5% 증가하며 역대 최대 규모를 경신하였다.

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민간 소비 위축과 금리 추가 인상 전망

긍정적인 무역 지표와 성장률 상향과는 달리 민간 소비는 부진한 모습을 보이고 있다. 3분기 경제성장률이 1.0%를 기록하는 동안 민간 소비는 오히려 0.2% 감소하였다. 민간 소비가 감소한 것은 2022년 4분기 이후 약 3년 9개월 만의 일로, 경제의 양면성을 뚜렷이 보여준다.

이에 따라 금융시장은 한은이 내년 상반기까지 1회에서 2회 정도 금리를 추가로 올려 최종 금리가 연 3.50%에서 3.75% 수준에 도달할 것이라고 전망하고 있다. 하지만 과도한 긴축이 민간 소비 둔화로 이어질 수 있다는 우려도 제기되고 있다.

박정우 노무라증권 이코노미스트는 금통위 전 설문에서 "한은이 3분기 소비위축과 주식시장 조정으로 인한 금융여건 긴축 등으로 인해 향후 인상에 대해서는 보다 신중할 것"이라고 분석했다. 그는 반도체의 낙수효과가 아직 확인되지 않은 상황에서 과도한 긴축은 민간소비 둔화로 이어질 가능성이 높다고 지적했다.

신현송 한국은행 총재는 앞서 지난달 22일 금통위 기자간담회에서 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률과 10월 물가 동향을 확인한 후 11월 인상 여부를 결정하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이번 금리 인상 이후 한국은행이 실질 소비 회복세를 어떻게 진단하고, 물가 안정과 성장 지원 사이에서 균형을 찾아갈지가 향후 경제 정책의 핵심 쟁점이 될 전망이다.