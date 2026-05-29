한국유권자중앙회, 전국적인 투표참여 캠페인 전개

한국유권자중앙회(상임대표 이진용)가 6.3 전국동시지방선거를 앞두고 전국적인 투표참여 캠페인을 전개하고 있다. 사전투표 하루 전인 지난 28일에는 대구에서 재대구경북호남향우회와 함께 '6.3 전국동시지방선거 투표참여 캠페인'을 진행하고 지역 유권자들에게 적극적인 투표 참여를 호소했다.

한국유권자중앙회 (상임대표 이진용)가 6.3 전국동시지방선거 를 앞두고 전국적인 투표참여 캠페인을 전개하고 있다. 사전투표 하루 전인 지난 28일에는 대구에서 재대구경북호남향우회와 함께 '6.3 전국동시지방선거 투표참여 캠페인'을 진행하고 지역 유권자들에게 적극적인 투표 참여를 호소했다.

이번 캠페인은 한국유권자중앙회 이진용 상임대표와 재대구경북호남향우회 김주찬 회장을 비롯해 양 단체 회원 50여 명이 참석해 투표참여를 호소했다. 두 단체는 그동안 전국 평균에 미치지 못했던 대구지역의 낮은 투표율을 함께 끌어올리겠다는 데 뜻을 모았다. 이들은 '한 표 한 표가 대구·경북 발전의 밑거름이 된다'는 인식을 널리 확산하고, 대구경북이 더 발전하는 기회가 되도록 하는데 힘을 모으기로 다짐했다. 이진용 상임대표는 '투표권이 있다고 유권자가 아니라 투표하는 사람이 유권자다'라며, 투표는 유권자의 가장 기본적인 권리이자 민주사회를 떠받치는 의무라고 강조했다.

이 대표는 또한 이번 6.3 지방선거에서 대구·경북 유권자 한 사람 한 사람이 책임 있는 선택을 보여줄 때 지역의 변화와 도약이 가능하다고 강조했다. 김주찬 재대구경북호남향우회 회장은 그동안 대구지역 투표율이 전국 평균에 미치지 못한 사례가 반복돼 왔다고 지적하며, 이번 선거를 통해 대구가 '투표에 적극 참여하는 도시'로 달라진 모습을 보여주기를 바란다고 밝혔다. 김 회장은 특히 대구지역 호남향우회 회원들이 모범적으로 투표에 참여함으로써 지역 통합과 변화의 신호탄을 함께 만들어 가자고 강조했다.

한국유권자중앙회는 중앙선거관리위원회가 승인한 단체로, 매 선거마다 투표참여 캠페인과 공명선거 운동을 주요 활동으로 펼치고 있다. 특히 유권자 정책제안과 공약 점검 활동을 통해 민의를 제도권에 전달하는 역할을 하고 있다. 또한 지방선거 정당공천 금지 등 정치 개혁과 관련된 정책 과제를 지속적으로 제기하며, 유권자 중심의 정치문화 정착과 생활밀착형 민주주의 실현을 위한 다양한 캠페인을 이어가고 있다. #전국동시지방선거 #제9회지방선거 #사전투표 #투표참여캠페인 #한국유권자중앙





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