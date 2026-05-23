한국여성들의 경제활동 참여 증가와부의 증가한 부부 동시수급자 증가

부부가 같은 국민연금을 수령하며 노후생활비 부족을 겪는 사례가 늘고 있습니다. 중·고령층의 눈높이와는 큰 격차가 있습니다.

부부가 함께 국민연금을 노령연금을 받는 경우가 빠른 속도로 늘고 있지만, 이들의 실제 받는 연금액은 중·고령층이 생각하는 적정 노후생활비의 절반에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 23일 보건복지부 자료를 보면, 2026년 5월 기준 노령연금을 함께 받는 부부 수급자는 93만853쌍으로 전체 노령연금 수급자의 28.5%를 차지했다.

부부 동시 수급자는 2020년 42만8천쌍에서 2022년 62만5천쌍, 2024년 78만3천쌍으로 늘었고, 6년 만에 2배 이상 증가했다. 이러한 증가 추세에는 여성이 경제활동 참여가 늘고 소득이 없더라도 임의가입을 통해 국민연금 가입 이력을 쌓는 사례가 증가한 영향이 있었다. 여성의 임의가입도는 2005년 2만명에서 2020년 30만8천명으로 늘었고, 10년 이상 국민연금 가입자 중 여성 비율도 2018년 31.8%에서 2024년 40.3%로 높아졌다. 하지만 부부가 함께 연금을 받아도 실제 노후생활을 감당하기에는 부족한 수준이었다.

부부 수급자의 합산 평균 연금액은 2026년 5월 기준으로 월 120 만원이었다. 1.5배가량 늘었던 연금액은 2020년 81만원의 월 120만원을 웃돌었다. 중·고령층이 생각하는 최소 노후생활비와 적정 노후생활비의 절반 수준에도 미치지 못했다. 연금액 분포를 보면 노후소득 보장의 취약성이 더 뚜렷했다. 78만3천쌍이라는 수급자가 월 100만원 미만인 경우가 42만2226쌍으로 많았고. 이 외에도 긴 가입 기간을 띠는 부부도 있었다.

월 200만원 이상 300만원 미만을 받는 부부는 9만5398쌍, 월 300만원 이상을 받는 부부는 6636쌍이었다. 월 300만원 이상을 받는 부부는 2017년 처음 3쌍이 나온 뒤 2020년 70쌍, 2026년 5월 6636쌍으로 늘었다. 이외에도 월 400만원 이상 500만원 미만을 받는 부부도 있고, 월 500만원 이상을 받는 부부는 5쌍으로 구성되어 있었다





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