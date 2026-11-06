한국시리즈 4차전 선발 로건 장찬희 예고, 삼성전 약점이 변수로

kt wiz 이강철 감독은 로건을, 삼성 라이온즈 박진만 감독은 장찬희를 한국시리즈 4차전 선발로 예고했다. 두 투수가 얼마나 버티느냐에 따라 시리즈 흐름이 흔들릴 수 있어 관심이 쏠린다.

kt wiz 의 이강철 감독과 삼성 라이온즈 의 박진만 감독이 2026 한국시리즈(KS) 4차전 선발 투수를 나란히 예고했다. 두 감독은 2026년 10월 6일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KS 3차전을 마친 뒤 kt의 로건과 삼성의 장찬희 를 각각 4차전 선발로 발표했다.

로건은 2026년 10월 5일 수원케이티위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 kt wiz의 2026 KBO리그 경기에서 8회까지 무실점으로 호투해 주목받았던 왼손 투수다. 이번 선발 예고는 두 팀의 마운드 운용이 시리즈의 향방을 가를 수 있다는 점에서 의미가 크다.

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로건 선발 예고, 대체 외국인 투수로 합류한 배경

이강철 감독은 로건을 KS 4차전 선발 투수로 예고했다. 로건은 지난 시즌 NC 다이노스에서 뛰었지만 재계약에 실패한 뒤 미국으로 돌아갔던 선수다.

로건은 지난 6월 어깨를 다친 kt 기존 외국인 투수 케일럽 보쉴리의 대체 선수로 마법사 군단에 합류했다. 공백을 메우기 위한 영입이었던 만큼, 이번 KS 선발 예고는 kt가 로건에게 마운드의 한 자리를 맡겼다는 신호로 읽힌다.

삼성전 성적과 삼성 주축 타자 상대 약점

로건은 삼성을 상대로 2경기에 등판해 1패, 평균자책점 4.63을 기록했다. 썩 좋은 모습을 보이지 못했다는 평가가 가능한 수치다.

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특히 올 시즌 삼성 주축 타자들에게 약한 모습을 보였다. 구자욱은 로건을 상대로 4타수 3안타를 기록했고, 김영웅은 3타수 2안타, 김성윤은 4타수 2안타를 기록했다.

르윈 디아즈와 김지찬도 로건을 상대로 각각 5타수 2안타를 쳐냈다. 상위 타선과 중심 타선 모두에게 안타를 허용한 셈이어서, 4차전에서 삼성 타선이 어떻게 공략할지가 관건이 될 전망이다.

7회 1사 만루 위기와 실점 장면이 던지는 의미

당시 8-2로 앞선 7회초 로건은 선발 데이비스 대니엘에 이어 두 번째 투수로 마운드에 올랐다. 리드를 지키는 임무를 맡은 상황이었다.

로건은 대타 김성윤에게 우전 안타를, 김영웅에게 내야 안타를 허용해 1사 만루의 위기에 놓였다. 이어 류지혁의 2루 땅볼 때 실점했고, 결국 교체됐다.

점수 차가 벌어져 있던 상황에서도 출루를 막지 못해 위기가 커진 장면이었다. 선발로 나서는 4차전에서는 초반 이닝의 제구와 주자 관리가 더 중요해진다.

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삼성의 장찬희 깜짝 선발과 최원태 제외 이유

박진만 감독은 가을야구에서 연일 부진했던 최원태를 선발 로테이션에서 제외했다. 대신 장찬희를 깜짝 선발로 내세웠다.

최원태는 올 시즌 kt를 상대로 2경기에 나와 승패 없이 평균자책점 7.20으로 부진했다. 삼성이 kt를 상대로 최원태 카드 대신 다른 선택을 한 배경으로 해석된다.

장찬희는 올 시즌 포스트시즌에서 한 경기에 등판했다. 3일 kt와 치른 KS 1차전에서 2이닝 동안 2피안타(1홈런) 1탈삼진 2실점으로 다소 흔들렸다.

KS 4차전과 시리즈 흐름에 미칠 영향

로건과 장찬희는 kt와 삼성이 확실하게 믿고 쓰는 카드가 아니라는 점이 이번 선발 대결의 변수다. 두 팀 모두 선발 자원의 안정감을 확보하지 못한 상태에서 4차전에 나서게 됐다.

두 투수가 얼마나 버텨주느냐에 따라 KS 4차전은 물론 시리즈 전체 흐름까지 흔들릴 수 있다. 초반 실점이 커지면 경기 운영의 부담이 빠르게 커질 수밖에 없다.

이강철 감독과 박진만 감독의 선택이 맞아떨어질지는 KS 4차전 마운드에서 드러날 전망이다.