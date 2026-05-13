한국-UAE, AI 반도체 및 인프라 전략적 파트너십 구축... 글로벌 AI 가치사슬 선점 나선다

한국과 UAE가 AI 인프라 및 반도체 투자 포럼을 통해 NPU 기반 저전력 인프라 구축과 소버린 AI 모델 개발 등 포괄적인 AI 생태계 협력 방안을 논의하고 전략적 파트너십을 강화했습니다.

대한민국과 아랍에미리트( UAE )가 인공지능 (AI) 시대의 글로벌 주도권을 확보하기 위해 전례 없는 수준의 전략적 파트너십을 구축하고 있다. 최근 중동 지역의 지정학적 불확실성이 지속되고 있는 상황임에도 불구하고, UAE 의 거대 자본과 기술 투자 결정권을 쥔 핵심 인사들이 대거 한국을 방문한 것은 양국 관계가 단순한 경제 협력을 넘어 미래 산업의 운명을 같이 하는 전략적 동맹 단계로 진입했음을 시사한다.

지난 13일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최된 한-UAE AI 인프라 및 반도체 투자 포럼은 이러한 흐름을 구체화하는 결정적인 계기가 되었다. 이번 포럼은 산업통상자원부와 과학기술정보통신부, 그리고 국가인공지능전략위원회가 공동으로 주관하였으며, 지난해 11월 대통령의 국빈 방문 당시 논의되었던 AI 인프라, 거대언어모델(LLM), 그리고 다양한 AI 서비스 등 AI 생태계 전반에 걸친 협력 방안을 실질적인 성과로 전환하기 위해 마련되었다.

이번 포럼에는 모하메드 알하위 UAE 투자부 차관을 필두로, UAE의 국영 AI 기업인 코어42와 MGX, 정부 산하 연구개발 기관인 ATRC 및 TII, 그리고 세계적인 투자 기관인 무바달라와 아부다비 투자청 등 UAE를 대표하는 주요 기관 관계자 25명이 참석하여 한국의 기술력에 깊은 관심을 보였다. 알하위 차관은 류제명 과기정통부 2차관 등 한국 정부 관계자들과의 면담에서 한국이 보유한 AI 정책의 정교함과 이를 실행에 옮기는 강력한 추진력을 높이 평가했다.

특히 현재 글로벌 AI 시장이 매우 빠르게 변화하고 있으며, 단순한 기술 도입을 넘어 생태계 전체를 아우르는 전략적 협력이 필수적이라는 점에 양국은 깊은 공감대를 형성했다. 알하위 차관은 한국과 UAE가 미래 산업을 선도하고자 하는 공동의 비전을 공유하고 있으며, 이는 이미 바라카 원전 사업의 성공적인 수행과 UAE 스타게이트 AI 데이터센터 캠퍼스 프로젝트 참여 등 에너지와 AI 분야의 혁신적 협력 사례를 통해 증명되었다고 강조했다. 그는 이번 방문이 AI 가치사슬 전반으로 협력을 확대하는 중요한 전환점이 될 것이라고 확신했다.

특히 이번 포럼의 핵심 쟁점 중 하나는 AI 반도체와 그에 따른 저전력 고효율 인프라 구축이었다. 고위급 패널 토론에서는 기존 GPU 중심의 시장 구조에서 벗어나 신경망처리장치(NPU) 등 특화된 AI 반도체를 활용해 전력 소모를 획기적으로 줄이면서도 연산 성능을 극대화하는 방안이 심도 있게 논의되었다. 이는 AI 모델의 규모가 커질수록 막대한 전력 공급과 냉각 시스템이 필요하다는 전 세계적인 고민에 대한 해답을 한국의 반도체 설계 및 제조 역량에서 찾으려는 UAE의 전략적 판단이 깔려 있다.

또한, UAE가 추진하고 있는 소버린 AI(Sovereign AI) 전략, 즉 자국어 기반의 AI 모델을 구축하여 데이터 주권을 확보하고 문화적 정체성을 유지하려는 시도에 한국의 LLM 개발 경험과 최적화 기술을 접목하는 방안이 구체적으로 다루어졌다. 오후 세션에서는 국내 유망 기업들이 자사의 최첨단 기술과 비즈니스 모델을 직접 소개하며 UAE 자본의 투자를 끌어내기 위한 치열한 논의가 이어졌으며, 양국은 상호 보완적인 기술 협력을 통해 제3의 글로벌 시장에 공동 진출하는 가능성까지 타진했다.

결론적으로 이번 협력은 한국에는 거대한 자본력과 새로운 시장이라는 기회를 제공하고, UAE에는 세계 최고 수준의 AI 하드웨어 및 소프트웨어 기술력을 확보할 수 있는 윈-윈(Win-Win) 전략이 될 것으로 보인다. 정부는 이번 포럼이 단발성 행사에 그치지 않도록 후속 조치에 만전을 기할 계획이며, 민관 합동 협의체를 통해 구체적인 투자 계약과 공동 연구 프로젝트를 추진할 예정이다.

특히 AI 반도체부터 데이터센터 구축, 모델 개발, 최종 서비스 제공에 이르기까지 AI 가치사슬 전체를 연결하는 통합 협력 모델을 구축함으로써, 양국은 전 세계 AI 산업의 새로운 표준을 제시하는 선도적 파트너로 자리매김할 것으로 기대된다. 이는 단순한 경제적 이득을 넘어 에너지와 디지털이라는 두 가지 핵심 축을 통해 양국의 미래 생존 전략을 함께 설계하는 고도의 전략적 결합이라고 평가할 수 있다





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