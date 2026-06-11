한국-EU 디지털 통상 협정 체결, 반도체 및 AI 전략적 연대 강화

한국과 EU가 디지털 통상 협정(DTA)에 정식 서명하며 무역 현대화와 반도체·AI 공급망 안정을 위한 전략적 파트너십을 공고히 했습니다.

한국과 유럽연합(EU)이 디지털 시대의 새로운 무역 질서를 구축하고 미래 첨단 산업의 주도권을 확보하기 위해 전략적 손을 잡았다. 2026년 6월 10일 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 개최된 한-EU 정상회담 에서 이재명 대통령과 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 디지털 통상 협정(DTA)에 공식 서명했다.

이번 협정은 급변하는 글로벌 디지털 환경에 발맞춰 기존의 무역 협력을 현대화하려는 목적에서 추진되었으며, 특히 기업들의 활동을 실질적으로 지원할 수 있는 데이터의 자유로운 이동, 개인정보 보호 강화, 디지털 계약의 법적 효력 인정 등 핵심적인 기술적·제도적 지원책을 포괄하고 있다. 이는 양측이 디지털 경제의 핵심 동력을 확보하고, 국경을 넘나드는 디지털 서비스와 상품의 교역을 더욱 효율적으로 만들기 위한 전략적 선택으로 풀이된다.

EU는 이미 싱가포르, 일본, 캐나다 등 주요 경제국들과 디지털 파트너십을 구축해 왔으며, 이번 한국과의 DTA 체결을 통해 아시아 지역의 핵심 파트너인 한국과의 디지털 경제 통합을 한 단계 더 높이는 계기를 마련했다. 이번 정상회담의 핵심 의제 중 하나는 반도체와 인공지능(AI)을 포함한 첨단 기술 분야의 협력 강화였다. 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 공동 성명을 통해 한국을 반도체 분야의 세계적인 선도국이자 EU의 핵심적인 파트너로 정의하며, 양측이 미래 기술을 함께 창조해 나가는 동반자 관계임을 강조했다.

특히 유럽은 현재 글로벌 공급망의 불안정성이 심화되는 상황에서 한국의 반도체 제조 역량과 기술력을 매우 높게 평가하고 있으며, 이를 통해 EU 내 반도체 공급망의 안정성을 확보하려는 전략적 의도를 가지고 있다. 또한 배터리와 전기차 등 전략 산업 분야에서도 한국 기업들의 유럽 내 투자가 확대됨에 따라 한국은 유럽 경제에서 차지하는 비중과 중요성이 점점 더 커지고 있다.

폰데어라이엔 위원장은 불확실성이 가중되는 세계 정세 속에서 한국과 같이 신뢰할 수 있는 파트너와의 안정적인 협력 관계가 그 어느 때보다 소중하다는 점을 분명히 하며, 향후 인도-태평양 지역을 넘어 글로벌 무대에서 한국과 EU의 전략적 연대를 더욱 공고히 하겠다는 의지를 표명했다. 이러한 협력 강화의 이면에는 미국과 중국이라는 거대 경제권 사이에서 기술 주권을 확보하고 특정 국가에 대한 의존도를 낮추려는 EU의 치밀한 계산이 깔려 있다. 폴리티코 등 유럽 주요 매체들은 EU가 한국, 브라질 등과의 기술 협력을 빠르게 확대하는 배경으로 미국과의 기술 갈등을 꼽았다.

특히 EU는 미국의 빅테크 기업들에 대한 규제를 강화해 왔으며, 이에 대해 미국 정부가 무역 보복 가능성을 시사하는 등 양측의 긴장이 고조된 상태다. 미국 주도의 AI 공급망 동맹체인 팍스 실리카(Pax Silica)에 EU가 출범 후 상당한 시간이 흐른 뒤에야 합류한 점은 이러한 갈등 구조를 잘 보여준다. EU는 특정 국가에 대한 과도한 기술 의존이 가져올 리스크를 최소화하기 위해, 규범에 기반한 디지털 세계를 지향하고 개방된 시장을 유지하는 국가들과의 다변화된 협력 체계를 구축하려 한다.

헤나 비르쿠넨 기술주권 담당 집행위원이 언급했듯, EU는 안전한 기술 촉진과 공정한 시장 질서를 공유하는 파트너들과의 교역을 확대함으로써 독자적인 기술 생태계를 조성하려는 전략을 취하고 있다. 결과적으로 이번 정상회담과 디지털 통상 협정의 체결은 한국에게도 유럽 시장으로의 진출 경로를 넓히고 디지털 무역의 글로벌 표준을 선점할 수 있는 중요한 기회가 될 것으로 보인다. 협정 이행을 통해 국내 기업들은 유럽 시장 내 데이터 이동의 제약을 줄이고 보다 투명한 디지털 환경에서 사업을 전개할 수 있게 되었다.

또한 반도체와 AI 분야에서의 긴밀한 협력은 한국의 기술 리더십을 유럽 시장에 각인시키고, 차세대 미래 산업의 주도권을 잡는 데 결정적인 역할을 할 것이다. 양측은 앞으로도 정기적인 고위급 회담과 실무 협의체를 통해 협정의 세부 이행 사항을 점검하고, 빠르게 변화하는 기술 트렌드에 맞춰 협력 범위를 지속적으로 확장해 나갈 계획이다. 이러한 연대는 단순한 무역 증대를 넘어 글로벌 디지털 규범 제정 과정에서 한국과 EU가 공동의 목소리를 낼 수 있는 기반이 될 것이며, 나아가 글로벌 경제의 안정성과 지속 가능한 성장에 기여하는 모범적인 파트너십 모델이 될 것으로 기대된다





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디지털통상협정 한-EU 정상회담 반도체 공급망 AI 기술협력 기술주권

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