한국노총 2026 전국노동자대회, 정년연장 입법 촉구 및 정책연단 파기 경고

한국노총이 여의도에서 3만여 명 규모로 열린 2026 전국노동자대회에서 정년 연장 입법과 초광역특구 법 철회를 요구하며 정책 연단 파기를 공식 경고했다.

한국노총 은 전태일 열사 순국 56주기를 기념하는 11월 7일 오후 2시, 서울 여의도 환승센터 앞 거리에서 대규모 단결과 정치적 요구를 표명하는 행사를 진행했다. 이때 열린 '차별 없는 일터! 지속가능한 삶! 노동이 만드는 새로운 희망! 2026 전국노동자대회'에는 조합원 약 3만여 명이 참석하여 정부의 노동 정책 지연과 정치권의 일방적 조치에 대한 강한 불만을 제기했다.

정년연장 입법 지연 및 초광역특구 법 철회 요구

이날 대회의 가장 핵심적인 안건은 65세 법정 정년연장의 조속한 입법 완료와 초광역특구 노동특례 법안 철회였다. 한국노총은 정부와 정치권이 노동자의 권리를 침해할 수 있는 이러한 정책들을 추진하고 있으며, 특히 초광역특구 도입이 기업 투자 유치를 명분으로 노동시간과 노동권에 대한 예외를 확대하려는 시도라고 규정했다.

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주요 쟁점인 초광역특구와 관련해서는 기업의 이익을 우선시하는 정책이 국민주권을 표방한 이재명 정부 하에서 기업주권정부를 형성하고 있다고 비판했다. 정부는 사회적 대화를 통해 논의하겠다는 입장을 밝혔으나, 이는 표피적인 변화일 뿐 노동권 침해라는 정책의 본질은 달라지지 않았다고 한국노총은 판단했다.

김동명 위원장의 정책연단 파기 경고 및 성토

한국노총 김동명 위원장은 대회사에서 정부와 여당이 노동자와의 약속을 이행하지 않을 경우, 더 이상 정책연대를 유지할 수 없음을 명확히 경고했다. 김 동 위원장은 올해 연말까지 정년연장을 비롯한 주요 노동 현안에 대해 입법 성과를 내놓지 못한다면, 한국노총이 정책연단에 연연하지 않을 것이라고 천명했다.

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특히 김 동 위원장은 다음 투쟁의 자리에서 이 정부와 맺었던 정책연대서를 물리적으로 찢어버리고 정권 규탄 투쟁에 나설 것임을 강조했다. 이는 단순한 항의를 넘어, 정부와의 관계 설정에 있어 근본적인 전환점을 의미하는 것으로, 노동계의 강력한 대응 의지를 보여준 것이다.

김 동 위원장은 아울러 공무원과 교원의 정치기본권 보장 문제와 공공기관 기능개혁 과정에서도 노동계와의 소통이 단절되고 불통이 지속되고 있다고 비판했다. 그는 세상이 어떻게 변하더라도 노동자의 삶을 바꿀 힘은 노동자 자신에게 있으며, 현장의 단결이 승리로 이어진다고 주장했다.

각 부문 노조 대표의 주요 요구사항 및 결의안

대회에는 공공노련과 교사노조연맹 등 관련 부문 노조 대표들도 참석하여 각자의 쟁점을 제기했다. 공공노련 이지웅 위원장은 일방적인 공공기관 구조개혁을 비판하며 공공성 강화와 고용안정, 그리고 노동조합의 참여 보장을 강력히 촉구했다.

사노연 송수연 위원장은 교사 및 공무원의 정치기본권 제한 문제를 지적하며, 정치적 의사 표현과 참여를 보장하기 위한 법제도 개선이 필요하다고 요구했다. 이들은 밀실 및 졸속 추진되는 지방이전 저지, 공공성 강화, 보편적 복지 확대 등을 주요 요구사항으로 제시했다.

노동 기본권 보장 및 정의로운 전환 결의

대회 참가자들은 다양한 노동 현안에 대한 결의안을 채택하여 향후 활동 방향을 다졌다. 주요 결의 내용에는 소득공백 없는 65세 법정 정년연장 연내 입법 쟁취, 초광역특구법 철회 및 정부와 국회의 약속 이행 등이 포함되어 있다.

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또한 노동조합법 2조 및 3조의 현장 실현, 원청 및 초기업 교섭 확대, 모든 일하는 사람의 노동기본권 보장도 강조되었다. 공공부문과 비정규직 차별 철폐, 성평등 노동사회 실현, 교사 및 공무원 정치기본권 보장 역시 주요 의제로 상정되었다.

이와 함께 인공지능과 디지털 전환, 산업 전환, 기후위기 대응 과정에서 노동자의 참여와 고용안정, 노동시간 단축, 성과의 공정한 분배를 통한 정의로운 전환을 요구했다. 이러한 결의들은 노동계가 단순한 임금 인상을 넘어 구조적 개혁과 사회적 정의 실현을 위한 총력전을 준비하고 있음을 보여준다.

현장 홍보부스 운영 및 노동자 소통 프로그램

대회 현장인 여의도 환승센터에서는 한국노총 산하 조직과 유관단체가 참여하는 10개 홍보부스가 운영되어 참가자들과의 소통을 도모했다. 각 부스에서는 노동법 OX 퀴즈, 성희롱 예방 캠페인, 산업재해 예방 및 노동자 건강과 안전 홍보, 의료지원 등 다양한 체험 프로그램이 진행되었다.

특히 집단소송법 제정 촉구와 주요 노동현안에 대한 안내 등을 통해 참가자들이 노동 운동의 현황과 향후 과제를 이해할 수 있는 시간을 가졌다. 이는 한국노총이 조직원들의 참여를 높이고, 대중과의 연대를 강화하려는 전략적 조치로 평가된다.