한국기술교육대학교, AI 컴퓨팅 센터 개소…미래 AI 인재 양성 박차

한국기술교육대학교가 GPU 기반 초고성능 AI 컴퓨팅 센터를 개소하여 인공지능 교육 및 연구 역량 강화에 나섰다. 실제 산업 현장에서 활용되는 수준의 AI 인프라를 제공하여 학생들의 실무 역량 향상을 목표로 한다.

한국기술교육대학교 가 인공지능 기술 교육 및 연구 역량 강화를 위해 GPU 기반의 초고성능 ‘ AI 컴퓨팅 센터 ’를 성공적으로 개소하며 새로운 도약을 준비하고 있다. 28일 대학본부에서 열린 개소식에는 유길상 총장을 비롯한 대학 주요 관계자들이 참석하여 센터 운영의 시작을 축하했다.

이번 AI 컴퓨팅 센터 구축은 급변하는 인공지능 기술 트렌드에 발맞춰 교육 현장에 최첨단 인프라를 제공하고, 학생들의 실무 역량 향상을 목표로 한다. 센터는 실제 산업 현장에서 사용되는 수준의 AI 인프라를 기반으로 수업, 실습, 연구 활동을 지원하며, 이론과 실무를 겸비한 AI 전문 인재 양성에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대된다. AI 컴퓨팅 센터는 CPU와 GPU를 결합한 이기종 컴퓨팅 환경을 제공하여 대규모 딥러닝 학습과 고성능 시뮬레이션을 동시에 지원한다. 학생들은 이 플랫폼을 통해 과제 수행, 팀 프로젝트, 연구 활동을 효율적으로 진행할 수 있으며, 실질적인 문제 해결 능력을 키울 수 있다.

또한, AI 전용 GPU 서버, 대용량 스토리지, 고속 스위치 등 최신 인프라를 구축하여 안정적이고 효율적인 연산 환경을 제공한다. 특히, 다수의 사용자가 동시에 접속하는 환경을 고려하여 컨테이너 및 가상환경 기반의 자원 관리 체계를 도입함으로써, 사용자 편의성을 극대화했다.

한국기술교육대학교는 2019년부터 GPU 기반 딥러닝 서버를 도입하고, 2021년에는 NVIDIA A100 GPU를 탑재한 DGX 시스템을 구축하는 등 AI 인프라 구축에 꾸준히 투자해왔다. 2024년에는 클라우드 전산실을 증설하고 AI 전용 존을 구성하여 인프라를 고도화했으며, 2025년에는 Intel Gaudi2와 H200 등 차세대 AI 연산 장비 도입을 확정하여 컴퓨팅 환경의 성능과 안정성을 더욱 강화할 계획이다. 유길상 총장은 개소식에서 “정부의 AI 3대 강국 도약 목표에 발맞춰 한국기술교육대학교가 구축한 AI 컴퓨팅 센터는 학생들이 미래 산업 현장에서 요구하는 AI 역량을 실제 환경에서 길러 나가는 중요한 교육 플랫폼이 될 것이다”라고 강조했다.

또한, “교육과 연구, 산업과 지역사회가 함께 성장하는 개방형 AI 허브로 발전시켜 나가겠다”는 포부를 밝혔다. 센터는 앞으로 전 학부 및 대학원 교육과정과 연계한 AI 실습 환경을 제공하고, 학생 연구 프로젝트 및 논문 작성을 위한 고성능 AI 연산 서비스를 지원할 예정이다. 뿐만 아니라, 학생 및 교직원을 위한 학습·업무 지원용 LLM 서비스, 지역 기업과의 산학 프로젝트 및 PoC용 AI 테스트베드 등 다양한 서비스를 단계적으로 제공하여 AI 생태계 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

한국기술교육대학교는 AI 컴퓨팅 센터를 통해 평생직업능력개발 교육과정 전반의 AI 활용 역량을 강화하고, 직업훈련교·강사, 현장 전문가와 연계한 AI 교과 운영 및 STEP(스마트직업훈련플랫폼) 학습 콘텐츠 개발을 통해 AI 교육의 질을 지속적으로 향상시켜 나갈 것이다





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