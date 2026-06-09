한국기술교육대, ILO와 협력해 2027년 디지털경제 TVET 석사과정 신설

한국기술교육대학교가 국제노동기구(ILO) 산하 국제훈련센터(ITCILO)와 공동으로 2027년 1월 '디지털경제 직업기술교육훈련 석사과정'을 개설한다. 이는 ITCILO가 외국 대학과 협력해 운영하는 첫 정규 학위과정으로, 1년 집중 하이브리드 방식으로 운영되며 졸업 시 한국기술교육대 이학석사 학위와 ITCILO 인증을 부여한다. 교육과정은 AI와 디지털 기술을 활용한 8개 핵심 모듈과 캡스톤 프로젝트로 구성되고, 국제 전문가와 산업 현장 전문가가 참여하는 실무 중심 교육이 진행된다. 한국형 TVET 모델의 국제 확산을 목표로 하는 이 프로그램은 6월 30일부터 지원을 받는다.

한국기술교육대학교 (KOREATECH)가 국제노동기구( ILO ) 산하 국제훈련센터(ITC ILO )와 협력하여 2027년 1월에 ' 디지털경제 직업기술교육 훈련 석사과정 '을 신설한다. 이는 ITC ILO 가 외국 고등교육기관과 공동开设하는 첫 정규 학위과정으로, 이탈리아 토리노에 기반을 둔 국제기구와 한국 대학의 образова 협력의 새로운 이정표로 주목받는다. 2027년 첫 입학생은 국내외 30명을 선발할 예정이며, 한국인 5명을 포함한다.

이 석사과정은 한국기술교육대학교 산업대학원 소속의 1년 집중 과정으로 운영되며, 총 30학점을 이수한 졸업생에게 한국기술교육대학교 이학석사(M.Sc. ) 학위가 수여된다. 학위증에는 ITCILO의 인증이 표기되어 국제적 공인력을 갖출 것으로 기대된다. 교육과정은 하이브리드 방식으로, 온라인 이론·정책 학습(2027년 1~6월), 한국에서의 대면 집중 교육(6월 말~8월, 6주간), 그리고 캡스톤 프로젝트나 실무형 연구(9~12월)의 세 단계로 구성된다.

주요 교육 내용은 TVET 시스템과 디지털 전환, 디지털 TVET 교수법과 학습 설계, 포용적 디지털 기술 경로, TVET 혁신 연구 방법론, 기술·노동시장 정보, 에듀테크·시뮬레이션·현장학습 플랫폼, TVET 거버넌스·정책·재정, 한국의 TVET 디지털 혁신 등 8개 모듈이다. 특히 인공지능(AI)과 머신러닝은 학습 주제이자 교육 방법으로 적극 활용되어, AI 기반 학습도구, 디지털 협업 플랫폼, 학습 데이터 분석, 생성형 AI 등을 통해 직업훈련의 품질과 현장 적합성을 높이는 방법을 배운다.

韩国 대면 교육에서는 가상 실험실, 시뮬레이션, 디지털 학습 플랫폼을 체험하고 국내 직업훈련기관과 산업체를 견학하는 기회가 제공된다. 교수진은 한국기술교육대학교 교수진, ITCILO와 ILO 전문가, 국제기구 관계자, 고용·노동·직업훈련 정책 전문가, 산업현장 전문가 등으로 구성되어 실무 중심의 교육을 진행한다. 수업은 워크숍, 사례연구, 팀 프로젝트, 동료학습, 현장견학 등으로 운영된다.

유길상 한국기술교육대학교 총장은 "이번 과정은 한국기술교육대의 공학 교육·디지털 훈련 역량과 ILO의 정책 전문성을 결합해 각국의 일자리와 직업훈련 혁신을 이끌 인재를 양성하는 출발점"이라며 "한국형 TVET 모델이 각국의 산업과 노동시장 환경에 맞게 확산될 수 있도록 국제 지식공유 역할을 강화하겠다"고 포부를 밝혔다. 학생 모집은 6월 30일까지 1차 접수, 9월 28일 2차, 11월 30일 최종 마감이며, 과정은 영어로 운영되고 지원은 ITCILO 온라인 접수 시스템을 통해 가능하다. 이 협력 프로그램은 디지털 경제 시대의 직업교육 혁신을 위한 국제적 모델로 주목받을 것으로 예상된다





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